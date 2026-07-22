Frankreich könnte sich offenbar als Ausrichter der WM 2038 oder 2042 bewerben. Das geht aus einem Bericht der französischen Zeitung Le Parisien hervor.

Demnach hat Frankreichs Sportministerium 2024 einen Bericht dazu in Auftrag gegeben, ob das Land für die Austragung einer Fußballweltmeisterschaft gewappnet sei. Das Ergebnis sei positiv ausgefallen, weshalb bei Le Parisien über eine Bewerbung Frankreichs um die Veranstaltung der nächsten noch nicht vergebenen WM-Endrunde spekuliert wird.

Das kommende Weltturnier 2030 findet in Spanien, Portugal und Marokko (mit Eröffnungsspielen in Argentinien, Paraguay und Uruguay) statt, die WM 2034 in Saudi-Arabien. Damit würde Frankreich bei einer Bewerbung frühestens für 2038 in Frage kommen, auch das ist allerdings fraglich. Denn da die WM 2030 in Europa und Afrika sowie teilweise auch in Südamerika und die WM 2034 in Asien ausgetragen wird, würde den gängigen Gebräuchen der FIFA folgend 2038 wieder der CONCACAF-Verband mit der Ausrichtung der WM an der Reihe sein. Auch deshalb machen sich die USA wohl Hoffnung, zwölf Jahre nach der gerade zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft schon wieder Gastgeber zu sein.

Frankreich müsste seine wohl zur Debatte stehende Bewerbung dann auf die WM 2042 verschieben. Da das Teilnehmerfeld bis dahin möglicherweise auf 64 Mannschaften erhöht wird, könnte die Grande Nation bei der Ausrichtung aber auf Unterstützung angewiesen sein. Hier bringt Le Parisien Nachbarland Deutschland als naheliegenden Co-Gastgeber ins Gespräch.

Frankreich wurde bei seiner letzten Heim-WM Weltmeister

Frankreich hatte zuletzt 1998 eine Heim-WM, seinerzeit holten Les Bleus um Superstar Zinedine Zidane den Titel. Das bisher letzte große Turnier, das in Frankreich stattfand, war die EM 2016, als die Equipe Tricolore Vize-Europameister wurde.

Deutschlands letztes Heimturnier liegt indes nur zwei Jahre zurück, bei der EM 2024 scheiterte das DFB-Team vor heimischer Kulisse im Viertelfinale. Die letzte Weltmeisterschaft auf deutschem Boden im Sommer 2006 ist derweil in bester Erinnerung und ging als Sommermärchen in die Geschichte ein. Gastgeber Deutschland wurde seinerzeit WM-Dritter.