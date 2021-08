FCH vs. HSV: In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV. Wie wird das Spiel heute live übertragen?

Der 1. FC Heidenheim empfängt in der 2. Bundesliga den Hamburger SV. Anpfiff in Heidenheim ist heute um 13.30 Uhr.

Durchwachsener Saisonstart für den HSV! Mit nur fünf Punkten aus den ersten vier Spielen begann die Ära Tim Walter an der Elbe deutlich schleppender als erwartet. Nach dem Sieg zum Auftakt auf Schalke blieb Hamburg dreimal sieglos. Immerhin: Der HSV steht vor den anderen Aufstiegsaspiranten wie Nordrivale Werder Bremen, Schalke 04 oder Fortuna Düsseldorf.

Fünf Punkte aus vier Spielen - da kann auch Heidenheim mitreden. Der FCH ist direkter Tabellennachbar der Hamburger. Die Drucksituation ist jedoch eine ganz andere. Heidenheim kann heute gewinnen, der HSV hingegen muss beinahe schon einen Dreier holen, damit die Stimmung im Norden nicht zu stürmisch wird.

Der 1. FC Heidenheim trifft auf den Hamburger SV (HSV)- Goal hat alle Infos zum Spiel, inklusive Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV WETTBEWERB 2. Bundesliga | 5. Spieltag ORT Voith-Arena | Heidenheim an der Brenz ANSTOSS 13.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Die 2. Bundesliga bietet in dieser Saison Spektakel, große Namen und mutmaßlich Spannung bis Saisonende. Auch die Partie zwischen Heidenheim und dem HSV dürfte äußerst unterhaltsam werden. Hier folgen die Infos zur Übertragung.

Heidenheim vs. HSV: So wird die 2. Bundesliga heute live übertragen

Fans der 2. Bundesliga haben den großen Vorteil, dass sie alle Spiele an einem Ort bekommen können. Denn sämtliche Partien des Unterhauses werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Alle 306 Partien sind dort zu sehen, die allermeisten zudem exklusiv.

Doch auch im Free-TV kann die 2. Bundesliga regelmäßig bestaunt werden. Denn das neue Samstagabendspiel um 20.30 Uhr, das seit dieser Saison die Montagsspiele ersetzt, läuft parallel zu Sky stets auch im frei empfangbaren Fernsehen bei Sport1. Dies gilt aber nicht für die Partien am Samstagnachmittag. Damit ist klar: Die Begegnung zwischen Heidenheim und dem HSV läuft heute exklusiv auf Sky.

1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV: Die Übertragung im Pay-TV bei Sky

Sky beginnt mit der Vorberichterstattung zu den drei parallelen Spielen um 13 Uhr - auf allen Kanälen von Sky Sport Bundesliga 3 bis Sky Sport Bundesliga 10! Das Einzelspiel zwischen Heidenheim und dem HSV gibt es dann ab 13.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 8. Kommentator der Begegnung ist Heiko Mallwitz.

1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV heute live: Das kostet Sky

Um die 2. Bundesliga bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket des Abonnements oder aber das Kombi-Paket aus Bundesliga und Sport. Für 25 Euro bekommt Ihr die Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Partien der 2. Bundesliga.

Für 30 Euro im Monat, also fünf Euro mehr, bekommt Ihr auch das weitere Sportangebot von Sky dazu. Dazu gehören die Premier League und der DFB-Pokal sowie abseits des Fußballs auch Formel 1, Tennis, Handball und Golf. Alle Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr auch hier.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV): Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer das Spiel nicht zu Hause auf dem eigenen Fernseher sehen kann oder kein Sky-Abo besitzt, für den bieten sich noch die Möglichkeiten, die LIVE-STREAM-Angebote von Sky zu nutzen.

Sky-Kunden können die Partie ganz bequem via Sky Go sehen. Der Streamingservice ist in jedem Vertrag enthalten und ermöglicht Euch den Zugriff auf alle Inhalte Eures Abonnements - live und auf Abruf. Dafür benötigt Ihr nur die entsprechende App, die Ihr auf Eurem Computer, Tablet oder Smartphone installieren müsst.

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt das Spiel aber dennoch sehen? Dann ist Sky Ticket vielleicht das Richtige für Euch. Denn mit diesem Streamingangebot bindet Ihr Euch nicht an ein Sky-Abo, sondern entscheidet selbst, was Ihr sehen wollt und wie lange die Laufzeit des Tickets sein soll.

Mit einem Tagesticket seht Ihr das Sportangebot von Sky einen Tag lang und zahlt dafür 14,99 Euro. Das Monatsticket schlägt mit 29,99 Euro zu Buche, ist aber jeden Monat kündbar. Wer sich gleich für ein Jahr bindet und das Jahresticket bestellt, der zahlt den vergünstigten Monatspreis in Höhe von 19,99 Euro. Hier gibt es die Infos zu Sky Ticket.

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) live: Die Übertragung im Überblick

TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket ÜBERTRAGUNGSBEGINN 13 Uhr | Anstoß: 13.30 Uhr KOMMENTATOR Heiko Mallwitz

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Der LIVE-TICKER zur 2. Liga

Falls Ihr trotzdem keine Chance habt, das Spiel live zu sehen, aber keine wichtige Szene verpassen wollt, dann seid Ihr bei unserem LIVE-TICKER an der richtigen Adresse. Dort werdet Ihr hautnah über das Spiel informiert - und seid mittendrin im Geschehen.

Zum LIVE-TICKER

1. FC Heidenheim vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Die Aufstellungen

So spielt Heidenheim:

Müller - Busch, Mainka, Hüsing, Theuerkauf - Schöppner, Burnic, Thomalla, Leipertz - Kühlwetter, Kleindienst

So startet unser FCH in den 5. Spieltag der 2. Bundesliga gegen den @HSV. Auf geht‘s, Männer!💪



🔴🔵 Zweite Liga. Erste Liebe. #NurDerFCH #FCHHSV | Ep cret GmbH pic.twitter.com/8jtKw0QsBW — 1. FC Heidenheim 1846 (@FCH1846) August 28, 2021

Die Startelf des HSV:

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert, Heyer, Reis - Jatta, Glatzel, Kittel