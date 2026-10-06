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Tim Ursinus

Heftige Proteste vor zwei Jahren: Verzichtet der BVB für die Fans auf einen millionenschweren Deal?

Bundesliga
Borussia Dortmund

Zur Freude zahlreicher Fans könnte der BVB in Zukunft auf einen millionenschweren Deal verzichten.

Das dürfte einen Großteil der Fans des BVB mächtig freuen: Borussia Dortmund tendiert wohl dazu, die Partnerschaft mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall zu beenden.

Die Sport Bild berichtet von einer ersten Tendenz in der Vereinsführung, den 2027 auslaufenden Vertrag mit dem Düsseldorfer Konzern nicht zu verlängern. Einer der Hauptgründe für eine mögliche Trennung sei die Beziehung zu den eigenen Fans. An jene appelliert Carsten Cramer, unlängst zum Vorsitzender der Geschäftsführung befördert, seit Monaten.

Der Abschluss des Deals im Jahr 2024 hatte für eine Welle der Entrüstung bei Dortmunds Anhängerschaft gesorgt. Beim damaligen Heimspiel-Auftakt in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt war die "Gelbe Wand" mit Schildern und Spruchbändern versehen, auf denen klare Kante gezeigt wurde. Unter anderem hieß es "Kohle first, Werte second". Zudem stand ein Modellpanzer aus Pappe vor dem Signal Iduna Park. Der Tenor des Protestes: Der Konzern, der auch Waffen herstellt, verdiene sein Geld mit Krieg, nicht mit Frieden.

Darüber hinaus kam es bei der Mitgliederversammlung vor und zwei Jahren zu einem vernichtenden Ergebnis. 65 Prozent der 855 teilnehmenden Mitglieder stimmten gegen das Sponsoring. Hans-Joachim Watzke sprach anschließend von einem "deutlichen Signal", schränkte aber ein, dass er sich das komplette Meinungsbild der mehr als 200.000 Mitglieder einholen wolle: "In einer Gesamtbewertung muss ich aber auch für mich bewerten, dass es 0,25 Prozent unserer Mitglieder sind. Ich bin Demokrat, ich akzeptiere das Ergebnis von gestern. Das war ein erster Fingerzeig." Bindend war das Ergebnis für den Verein ohnehin nicht.

imago-sport-1054243382.jpgIMAGO

Wie viel Geld bekommt der BVB jährlich von Rheinmetall?

Finanziell gesehen wäre ein Ende der Partnerschaft für den BVB aber durchaus ein Einschnitt. Pro Jahr sollen bis zu zehn Millionen Euro von Rheinmetall an die Borussia fließen. Trotz besagter Zweifel der Dortmunder hat der Konzern selbst indes keine Absichten, die Partnerschaft zu beenden.

"Wir sind mit der Partnerschaft zufrieden und bewerten sie als Erfolg. Sie unterstützt unsere Sichtbarkeit als Technologiekonzern und als attraktiver Arbeitgeber. Unter unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stößt die Partnerschaft auf große Begeisterung, die Angebote für die Belegschaft werden gut angenommen", teilte Rheinmetall auf Nachfrage der Sport Bild mit. Außerdem hätten sich ein offizieller Fanklub gegründet und Fußballcamps für ukrainische Kinder stattgefunden. "Auch der angestrebte gesellschaftliche Dialog über Sicherheit und eine wehrhafte Demokratie ist in Gang gekommen. Diesen Austausch verstehen wir als langfristige Aufgabe, die wir weiter aktiv begleiten werden", heißt es weiter.

Rheinmetall kündigte an, "über eine Verlängerung über 2027 hinaus und den möglichen Umfang unseres künftigen Engagements" mit dem BVB gemeinsam entscheiden zu wollen. Der Zeitpunkt der Gespräche sei noch nicht festgelegt. "Im Vordergrund steht jetzt für uns, die laufende Partnerschaft erfolgreich weiterzugestalten."

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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