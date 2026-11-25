So sehen Sie Heart of Midlothian gegen Monaco mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 12:45 Tynecastle Park

Heart of Midlothian empfängt Monaco im Tynecastle Park in Edinburgh zu einem Spiel der Ligaphase der Conference League.

Nach einem Wochenende mit einem Rekord kann Heart of Midlothian deutlich zuversichtlicher in die Partie gehen. Die Mannschaft von Wouter Vrancken schlug Dundee am 21. November auswärts in der Premiership mit 8:0. Das Ergebnis linderte den Schmerz über die deutliche 2:5-Niederlage bei Falkirk Anfang des Monats.

Auf europäischer Bühne ist die Lage für die schottische Mannschaft schwieriger. Heart of Midlothian steht in der Tabelle der Conference League auf Platz 32, die letzte Europapokalpartie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Thun.

Monaco reist als Vierter derselben Tabelle nach Schottland. Die Mannschaft von Filipe Luis hat Nordsjaelland in diesem Wettbewerb mit 2:0 geschlagen und in den vergangenen Wochen auch einen Sieg gegen Freiburg in der Conference League gefeiert.

In der heimischen Liga waren die Leistungen weniger überzeugend. Monaco spielte am 21. November in der Ligue 1 gegen Auxerre 1:1. Es war das dritte Unentschieden in den letzten fünf Spielen.

Der Gegensatz zwischen dem neu gewonnenen Selbstvertrauen von Heart of Midlothian und Monacos besserer Platzierung in der Ligaphase verspricht einen interessanten Abend in Edinburgh. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um das Spiel zu verfolgen.

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