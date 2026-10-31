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Scotland Co-operative Insurance Cup
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Heart of Midlothian gegen Hibernian heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Heart of Midlothian - Hibernian
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Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige League-Cup-Spiel zwischen Heart of Midlothian und Hibernian live verfolgen können.

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So seht Ihr Heart of Midlothian gegen Hibernian mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben an).
  • Verbindet Euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Ruft den offiziellen Rechteinhaber auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.
  • Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

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Scotland Co-operative Insurance Cup - Halbfinale
Tynecastle Park

Heart of Midlothian empfängt Hibernian im League Cup im Tynecastle Park. Für die beiden Klubs aus Edinburgh steht ein Pokalduell an, dessen Bedeutung unabhängig vom Tabellenstand groß ist.

Die Mannschaft von Heart of Midlothian unter Wouter Vrancken geht nach einem 2:2 gegen Rangers im letzten Spiel in diese Partie. Zuvor hatte sie eine 1:7-Niederlage gegen Celtic und eine Niederlage gegen Trabzonspor in der Conference League hinnehmen müssen. Es waren turbulente Wochen, auch wenn ein 2:0-Sieg bei Motherwell für etwas Stabilität sorgte.

Hibernian, trainiert von Marink Reedijk, hatte in der Premiership Probleme, konstante Leistungen zu zeigen. Der Klub verlor drei seiner letzten fünf Ligaspiele gegen Celtic, Falkirk und Dundee United und reist nach Gorgie, um diese schwierige Phase zu beenden.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Heart of Midlothian häufiger die Oberhand. Hibernian muss diesen Trend auf dem Platz des Rivalen umkehren, um weiterzukommen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr darüber wissen müsst, wie und wo Ihr dieses League-Cup-Spiel sehen könnt.

Teamnews und Kader

Heart of Midlothian vs Hibernian Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • W. Vrancken
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