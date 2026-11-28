So seht Ihr Heart of Midlothian gegen Celtic mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Sender oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Vorschau auf das Spiel

Schottland Premier League - Spielwoche 15 29. Nov. 2026 - 10:00 Tynecastle Park

Heart of Midlothian empfängt Celtic im Tynecastle Park in Edinburgh zu einem Spiel der schottischen Premiership.

Hearts blickt auf eine Woche mit unterschiedlichen Ergebnissen zurück. Die Mannschaft von Wouter Vrancken schlug Dundee am 21. November in der Liga mit 8:0, verlor dann am Donnerstag in der Conference League mit 2:3 gegen Monaco.

Der Klub aus Edinburgh musste zudem Anfang des Monats bei Falkirk eine deutliche 2:5-Niederlage hinnehmen. Die Konstanz in der Defensive bleibt für die Gastgeber ein Thema.

Celtic reist als Tabellenführer und in starker Form an. Die Mannschaft von Martin O'Neill besiegte Torreense am Donnerstag in der Europa League mit 2:1. Der eingewechselte Camilo Duran erzielte in der 84. Minute den Siegtreffer.

Zuvor hatte Celtic in der Liga gegen St. Mirren (4:1) und Kilmarnock (1:0) gewonnen. Damit hat die Mannschaft ihre letzten vier Spiele für sich entschieden. Beim Aufeinandertreffen im Celtic Park im Oktober fegten die Gäste Hearts zudem mit 7:1 vom Platz.

Beide Mannschaften waren unter der Woche im Europapokal im Einsatz. Die kurze Regenerationszeit könnte daher den Spielverlauf beeinflussen. So könnt Ihr die Partie verfolgen.

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