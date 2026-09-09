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VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Oliver Wittenburg

Hattrick in zwölf Minuten: Stürmer vom VfB Stuttgart sorgt für Novum in der Champions League

Champions League
VfB Stuttgart - Viking
VfB Stuttgart
Viking

Ermedin Demirovic erhält beim Auftakt in der Königsklasse den Vorzug vor Neuzugang Dzenan Pejcinovic und ballert sich in die VfB-Geschichtsbücher.

Demirovic sorgte im Alleingang für eine klare Halbzeitführung der Schwaben gegen Viking Stavanger. Der 28-Jährige traf innerhalb von nur zwölf Minuten zum 1:0, 2:1 und 3:1 (20., 26., 32.) für den Bundesligisten. Angelo Stiller und Deniz Undav gleich zweimal sorgten für die Assists.

In der Champions League beziehungsweise deren Vorgänger, dem Europacup der Landesmeister, war noch keinem Stuttgarter ein Hattrick gelungen.

In der Bundesliga war Demirovic bislang in zwei Spielen jeweils als Joker zum Einsatz gekommen für insgesamt 47 Minuten. Trainer Sebastian Hoeneß erklärte seine Entscheidung für den 28-Jährigen vor der Partie bei DAZN.

"Ja, es hat sicherlich nicht geschadet, dass er so eine gute Einwechslung hatte", sagte Hoeneß im Hinblick auf Demirovics tollen Treffer zuletzt beim 4:1 gegen den 1. FC Köln. "Unabhängig davon: Medo wird eine gute Rolle einnehmen dieses Jahr. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und deswegen liegt es einfach nahe, dann auch mal anzufangen, zu rotieren."

Weitere Treffer kamen für Demirovic nicht dazu. Unter dem tosenden Applaus der Zuschauer wurde er in der 62. Minute für Pejcinovic ausgewechselt.

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