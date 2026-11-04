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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Christian Guinin

"Hatte auch heute morgen Schmerzen beim Gehen": Manuel Neuer berichtet über Leidenszeit und stellt sich hinter Lennart Karl

Champions League
M. Neuer
L. Karl
Atletico Madrid - Bayern München
Atletico Madrid
Bayern München

Gegen Atletico Madrid gibt Manuel Neuer sein Comeback im Kasten des FC Bayern. Im Nachgang enthüllt er, wie sehr ein Einsatz auf der Kippe stand und bricht außerdem eine Lanze für Lennart Karl.

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Nach dem 2:0-SIeg des amtierenden deutschen Meisters über die Rojiblancos betonte Neuer am DAZN-Mikrofon, dass am Morgen des Spiels noch nicht klar gewesen sei, ob er überhaupt zum Einsatz kommen könne.

"Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt", so Neuer, der gegen Atletico jedoch unbedingt spielen wollte und deshalb sogar zu einer eher ungewöhnlichen Maßnahme griff: "Ich war heute Morgen noch auf der Dachterrasse im Wasser gewesen, bei 14 Grad Wassertemperatur. Und nach und nach wurde es auch immer besser."

Erst beim Aufwärmen wenige Augenblicke vor dem Anpfiff sei letztlich klar gewesen, dass er von Beginn an auf dem Platz stehen könne. Einen Dank richtete der Keeper dabei ausdrücklich an das Ärzte-Team des FCB: "Die medizinische Abteilung hat alles dafür getan. Es war wirklich keine leichte Situation für mich in den vergangenen Tagen und Wochen. Aber ich habe daran geglaubt."

Neuer, der gegen Atletico erst zum vierten Mal in dieser Saison seinen Kasten sauber halten konnte, insgesamt aber einen ruhigen Abend im Estadio Metropolitano erlebte, fehlte dem FC Bayern zuletzt aufgrund einer Sehnenreizung im Fuß, die sich Mitte Oktober Bahn gebrochen hatte.

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Die Partien gegen Freiburg (3:1), Magdeburg (6:1) und den BVB (2:2) verpasste er deshalb. Vertreten wurde er durch seinen designierten Nachfolger Jonas Urbig, der gegen Atletico wieder auf die Ersatzbank saß..

FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BAYERN MUNICHGetty Images

Was sagte Manuel Neuer über Lennart Karl?

Neben seinem aktuellen Verletzungsstatus äußerte sich Neuer bei DAZN darüber hinaus auch zu Teamkollege Lennart Karl, der in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen beim deutschen Rekordmeister gesorgt hatte, sich gegen Atletico mit dem Führungstreffer aber zumindest aus seiner sportlichen Krise etwas befreien konnte.

Klub-Patron Uli Hoeneß hatte Karl etwa vorgeworfen, zu wenig Demut an den Tag zu legen und deshalb angekündigt, zeitnah ein Gespräch mit dem 18-Jährigen suchen zu wollen. Karl sei "noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. [...] Junge Spieler brauchen auch Druck. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt", so Hoeneß.

Dazu hatte die Bild kürzlich berichtet, dass sich FCB-intern nicht nur Hoeneß an Karls "Glamour-Lifestyle", wie das Boulevard-Blatt schreibt, stören soll. Inmitten eines kleinen - und für Karls junges Alter vollkommen normalen - sportlichen Lochs in den vergangenen Wochen nahmen mediale Diskussionen über den viermaligen deutschen Nationalspieler zuletzt Fahrt auf. Unter anderem bezogen auch Karls Berater Michael Ballack sowie FCB-Sport-Geschäftsführer Max Eberl Stellung.

"Lenny ist ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Er ist Bestandteil der Gruppe und deshalb freuen wir uns mit ihm. Wir wünschen ihm immer das beste Spiel und tolle Leistungen. Das hat er heute wieder unter Beweis gestellt", stellte sich Neuer hinsichtlich dessen vor seinen jungen Teamkollegen. Das Machtwort des 40-Jährigen: "Da gibt es nichts zu diskutieren und auch nichts zu thematisieren."

Karl wiederum hatte auf de anhaltende Debatte mit einer besonderen Jubel-Geste gegen Atletico reagiert. Bei seinem Treffer zum 1:0 zeigte Bayerns Offensivjuwel mit beiden Händen, die er sich an seine Ohren hielt, eine "Bla-Bla"-Geste. Frei nach dem Motto: Euer Geschwätz interessiert mich nicht.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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