Hat Manchester City schon mal die Champions League gewonnen?

Nach dem verlorenen Endspiel in der vergangenen Saison träumt Manchester City davon, erneut ins Finale der Champions League einzuziehen. Gegen Real Madrid gewann die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola im Hinspiel mit 4:3 und hat sich dadurch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel an diesem Mittwoch erarbeitet.

Sollte der Englische Meister ein erneutes Comeback von Real Madrid verhindern können, würde er am 28. Mai im Stade de France in Paris auf den FC Liverpool treffen. Aber wäre ein Erfolg gegen den Konkurrenten aus der Premier League auch gleichbedeutend mit dem ersten europäischen Titel für Manchester City?

In diesem Artikel verrät Euch GOAL, ob Manchester City schon einmal die Champions League gewonnen hat, und wie die englische Mannschaft in den vergangenen Saisons abgeschnitten hat. Hier liefern wir Euch zudem alle Informationen zur Übertragung des Rückspiels gegen Real Madrid im TV und im LIVE-STREAM.

Hat Manchester City in den vergangenen Jahren schon einmal die Champions League gewonnen?

Seit Beginn seines Engagements bei Manchester City vor sechs Jahren hat Pep Guardiola mehr als eine Milliarde Euro für neue Spieler ausgegeben und den englischen Verein, der vor der Übernahme durch das Emirat Abu Dhabi im Jahr 2008 noch in den Niederungen der Premier League herumdümpelte, zu einem der Favoriten auf die Champions League entwickelt.

Zwar hat Manchester City unter Guardiola drei englische Meisterschaften gewonnen und auch in den nationalen Pokalwettbewerben mehrere Erfolge gefeiert, doch mit dem Erfolg in der Champions League sollte es in all den Jahren trotzdem nichts werden - auch, weil Guardiola in den entscheidenden Spielen immer wieder an seinen eigenen Ideen scheiterte.

Bei der 0:1-Niederlage im Finale gegen Chelsea verzichtete Guardiola zur allgemeinen Überraschung auf einen defensiven Mittelfeldspieler und ersetzte Joao Cancelo durch Oleksandr Zinchenko, der vor dem Siegtor Kai Havertz entwischen ließ. In der Saison 2019/20 scheiterte seine Mannschaft an Olympique Lyon, weil er in der Defensive plötzlich auf eine Dreierkette umstellte.

So kann Manchester City mit dem Europapokal der Pokalsieger, vergleichbar mit der heutigen Europa League, erst auf einen internationalen Titel blicken und auch diesen haben die Skyblues schon 1970 unter dem damaligen Trainer Joe Mercer gewonnen. Ob es dem englischen Verein wohl in dieser Saison gelingen wird, die europäische Durststrecke zu beenden und die Champions League zu gewinnen?

Manchester City in der Champions League: Die bisherigen Platzierungen in der Übersicht

Saison Runde Gegner Hinspiel Rückspiel 2020/21 Finale FC Chelsea 0:1 - 2019/20 Viertelfinale Olympique Lyon 1:3 - 2018/19 Viertelfinale Tottenham Hotspur 0:1 4:3 2017/18 Viertelfinale FC Liverpool 0:3 1:2 2016/17 Achtelfinale AS Monaco 5:3 1:3 2015/16 Halbfinale Real Madrid 0:0 0:1 2014/15 Achtelfinale FC Barcelona 1:2 0:1 2013/14 Achtelfinale FC Barcelona 0:2 1:2 2012/13 Gruppenphase Real Madrid, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund - - 2011/12 Gruppenphase SSC Neapel, FC Villarreal, FC Bayern - -

Manchester City in der Champions League: Die bisherigen Gegner in der Saison 2021/22

Runde Partie Ergebnis Gruppenphase Manchester City - RB Leipzig 6:3 Gruppenphase Paris Saint-Germain - Manchester City 2:0 Gruppenphase Club Brügge - Manchester City 1:5 Gruppenphase Manchester City - Club Brügge 4:1 Gruppenphase Manchester City - Paris Saint-Germain 2:1 Gruppenphase RB Leipzig - Manchester City 2:1 Achtelfinale Sporting Lissabon - Manchester City 0:5 Achtelfinale Manchester City - Sporting Lissabon 0:0 Viertelfinale Manchester City - Atletico Madrid 1:0 Viertelfinale Atletico Madrid - Manchester City 0:0 Halbfinale Manchester City - Real Madrid 4:3 Halbfinale Real Madrid - Manchester City -:-

Manchester City in der Champions League: Die größten Erfolge in der Vereinsgeschichte