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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Übersetzt von

"Hat uns nicht beeindruckt": Presse zerlegt ersten Startelfeinsatz von Yan Diomande für Real Madrid

La Liga
Y. Diomande
Real Madrid
José Mourinho
Vinicius Junior
Arda Güler

Yan Diomande kämpft bei Real Madrid noch mit Startschwierigkeiten. Die Presse geht gnadenlos mit dem Ivorer ins Gericht.

Beim 4:1-Sieg am Samstagabend gegen Rayo Vallecano hatte Diomande sein Startelfdebüt für die Königlichen gefeiert, blieb trotz der vier Treffer der Blancos jedoch ohne eigene Torbeteiligung. In der 70. Spielminute nahm Trainer Jose Mourinho den 19-Jährigen schließlich vom Feld und ersetzte ihn durch Arda Güler.

Von einem "sehr unauffälligen" Auftritt schrieb die spanische Zeitung Marca. Aufgrund der exorbitanten Ablösesumme von insgesamt 140 Millionen Euro, die Real im zurückliegenden Transfer-Fenster an RB Leipzig überwies, müsse man vom Ivorer "mehr verlangen als zwei gute Tempovorstöße. Man weiß immer noch nicht, ob er ein Star ist oder nicht. Und wenn man 140 Millionen Euro gekostet hat, ist das ein Problem, auch wenn der Preis nicht seine Schuld ist."

Ähnlich schwach sah ihn die AS, die Diomande eine "gewisse Schüchternheit in seinem Spiel" attestierte. Und Cadena-Ser-Journalist Antonio Romero meinte: "In den Momenten, in denen er gespielt hat, hat uns Diomande nicht beeindruckt. Der Stammspieler ist heute Güler. Aber man ist gezwungen, Diomande manchmal einzusetzen, um keine Zweifel an dem Spieler aufkommen zu lassen."

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Jose Mourinho stärkt Yan Diomande den Rücken

Nach nun sechs Einsätzen, fünfmal kam er dabei als Einwechselspieler zum Zug, kann der 19-Jährige noch immer keine Torbeteiligung vorweisen. Trainer Mourinho sieht dennoch noch keinen Grund zur Besorgnis und verwies auf das Alter des Ivorers.

"Ich bin zu alt, um wegen eines Spielers Druck zu spüren", meinte The Special One nach der Partie gegen Vallecano. "Manchmal betet man, dass sich niemand verletzt, manchmal hat man viele Optionen. Er wird sich Schritt für Schritt verbessern. Er hat wenig Erfahrung auf höchstem Niveau und muss taktisch noch viel lernen. Sein Potenzial ist dennoch erstaunlich."

Auf lange Sicht werde sich Diomande bei den Königlichen durchsetzen, glaubt Mourinho, da er über außergewöhnliche Qualitäten verfüge. "Er bietet uns viele Optionen in Eins-gegen-Eins-Situationen, beim Passspiel und beim Schuss, und er kann auch auf Vinis Position spielen sowie auf der rechten Seite – genauso wie Arda dort oder auf Bellinghams Position spielen kann. Im Moment möchte ich ihm bei seiner Entwicklung helfen."


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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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