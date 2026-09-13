Beim 4:1-Sieg am Samstagabend gegen Rayo Vallecano hatte Diomande sein Startelfdebüt für die Königlichen gefeiert, blieb trotz der vier Treffer der Blancos jedoch ohne eigene Torbeteiligung. In der 70. Spielminute nahm Trainer Jose Mourinho den 19-Jährigen schließlich vom Feld und ersetzte ihn durch Arda Güler.

Von einem "sehr unauffälligen" Auftritt schrieb die spanische Zeitung Marca. Aufgrund der exorbitanten Ablösesumme von insgesamt 140 Millionen Euro, die Real im zurückliegenden Transfer-Fenster an RB Leipzig überwies, müsse man vom Ivorer "mehr verlangen als zwei gute Tempovorstöße. Man weiß immer noch nicht, ob er ein Star ist oder nicht. Und wenn man 140 Millionen Euro gekostet hat, ist das ein Problem, auch wenn der Preis nicht seine Schuld ist."

Ähnlich schwach sah ihn die AS, die Diomande eine "gewisse Schüchternheit in seinem Spiel" attestierte. Und Cadena-Ser-Journalist Antonio Romero meinte: "In den Momenten, in denen er gespielt hat, hat uns Diomande nicht beeindruckt. Der Stammspieler ist heute Güler. Aber man ist gezwungen, Diomande manchmal einzusetzen, um keine Zweifel an dem Spieler aufkommen zu lassen."

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Jose Mourinho stärkt Yan Diomande den Rücken

Nach nun sechs Einsätzen, fünfmal kam er dabei als Einwechselspieler zum Zug, kann der 19-Jährige noch immer keine Torbeteiligung vorweisen. Trainer Mourinho sieht dennoch noch keinen Grund zur Besorgnis und verwies auf das Alter des Ivorers.

"Ich bin zu alt, um wegen eines Spielers Druck zu spüren", meinte The Special One nach der Partie gegen Vallecano. "Manchmal betet man, dass sich niemand verletzt, manchmal hat man viele Optionen. Er wird sich Schritt für Schritt verbessern. Er hat wenig Erfahrung auf höchstem Niveau und muss taktisch noch viel lernen. Sein Potenzial ist dennoch erstaunlich."

Auf lange Sicht werde sich Diomande bei den Königlichen durchsetzen, glaubt Mourinho, da er über außergewöhnliche Qualitäten verfüge. "Er bietet uns viele Optionen in Eins-gegen-Eins-Situationen, beim Passspiel und beim Schuss, und er kann auch auf Vinis Position spielen sowie auf der rechten Seite – genauso wie Arda dort oder auf Bellinghams Position spielen kann. Im Moment möchte ich ihm bei seiner Entwicklung helfen."



