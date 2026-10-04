"Hat noch keinen Verein in Europa gegeben": Nationaltrainer watscht den BVB ab

Der BVB hatte einem Sky-Bericht zufolge mit dem griechischen Lager Kontakt aufgenommen, um zu erwirken, dass Dortmunds Neuzugang Konstantinos Karetsas im Nations-League-Duell mit Deutschland am Sonntag nur noch als Teilzeitarbeiter zum Einsatz kommt. In der laufenden Länderspielphase stand der 18-Jährige in allen drei Partien seines Landes in der Startelf.

Ivanovic sagte während der Pressekonferenz zu diesem Thema: "Seit ich hier Nationaltrainer bin, hat es noch keinen Verein in Europa gegeben, der einen besonderen Umgang von uns gefordert hat. Solange ich Coach bin, wird es auch keine Ausnahme geben." Damit machte er deutlich, dass er plant, Karetsas am Sonntag in Thessaloniki erneut von Beginn an zu bringen.

Karetsas hinterließ seit seinem Sommertransfer von RKC Genk beim BVB bislang einen guten Eindruck. Allerdings brach er auch im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison gegen Villarreal zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, da er dehydriert war.

In sechs Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben lieferte Karetsas bislang eine Vorlage. Für Griechenland kommt er bereits auf 13 Länderspiele (drei Treffer).