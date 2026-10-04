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Daniel Buse

"Hat noch keinen Verein in Europa gegeben": Nationaltrainer watscht den BVB ab

UEFA Nations League A
Bundesliga
Griechenland - Deutschland
Griechenland
Deutschland
Borussia Dortmund
K. Karetsas
I. Jovanovic

Griechenlands Nationaltrainer Ivan Jovanovic hat mit klaren Worten auf einen Vorstoß von Borussia Dortmund reagiert.

Der BVB hatte einem Sky-Bericht zufolge mit dem griechischen Lager Kontakt aufgenommen, um zu erwirken, dass Dortmunds Neuzugang Konstantinos Karetsas im Nations-League-Duell mit Deutschland am Sonntag nur noch als Teilzeitarbeiter zum Einsatz kommt. In der laufenden Länderspielphase stand der 18-Jährige in allen drei Partien seines Landes in der Startelf.

Ivanovic sagte während der Pressekonferenz zu diesem Thema: "Seit ich hier Nationaltrainer bin, hat es noch keinen Verein in Europa gegeben, der einen besonderen Umgang von uns gefordert hat. Solange ich Coach bin, wird es auch keine Ausnahme geben." Damit machte er deutlich, dass er plant, Karetsas am Sonntag in Thessaloniki erneut von Beginn an zu bringen.

Karetsas hinterließ seit seinem Sommertransfer von RKC Genk beim BVB bislang einen guten Eindruck. Allerdings brach er auch im ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison gegen Villarreal zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, da er dehydriert war.

In sechs Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben lieferte Karetsas bislang eine Vorlage. Für Griechenland kommt er bereits auf 13 Länderspiele (drei Treffer).

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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