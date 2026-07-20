Argentiniens Lisandro Martinez hat sich nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien zum Ausraster seines Mitspielers Leandro Paredes geäußert.

Dabei leistete sich der Innenverteidiger eine verwirrende Verwechslung. "Ich stand neben Paredes, als Pedri auf uns zukam und sagte: 'Messi ist gescheitert und jetzt geht ihr alle nach Hause.' Paredes hat das sofort gehört, und da hat er reagiert", schilderte Martinez nach Abpfiff seine Sicht der Dinge.

Irritierend an den Aussagen des Mannes von Manchester United, der bei der 0:1-Niederlage nach Verlängerung kurz vor der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt werden musste: Spaniens Mittelfeldspieler Pedri war in die Tumulte gar nicht involviert. Mutmaßlich verwechselte Martinez ihn mit dessen Vereinskollege Gavi vom FC Barcelona.

Doch von vorne: Wie bei Social Media kursierende Videos zeigen, begann der unschöne Trubel unmittelbar nach dem Abpfiff des Endspiels damit, dass der spanische Kapitän Rodri und Argentiniens Außenverteidiger Nahuel Molina aneinandergerieten. Als Spaniens Reservist Eric Garcia dazwischen ging, entstand die mit viel Aggressivität aufgeladene Rudelbildung, in die sich unter anderem Paredes einmischte.

Leandro Paredes ging nach WM-Finale auf Eric Garcia und Gavi los

Der argentinische Mittelfeldspieler trat zunächst Garcia kurzerhand um. Daraufhin gesellte sich Gavi dazu, der die Südamerikaner laut Martinez mutmaßlich provozierte. "Ich verstehe, warum er so reagiert hat, denn in diesem Moment kochten die Emotionen hoch. Wir hatten gerade ein WM-Finale verloren, und solche Kommentare zu hören, beruhigt niemanden", verteidigte Martinez seinen Teamkollegen, der wild auf Gavi losging und ihn zu Boden schubste. "Fußball ist emotional, aber ich glaube nicht, dass diese Worte nötig waren. Wenn ein Spiel vorbei ist, sollte man den Gegner respektieren, egal ob man gewonnen oder verloren hat", kritisierte Martinez Gavis Verhalten.





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Glücklicherweise konnte die Situation nach Paredes' Ausraster rasch beruhigt werden und eskalierte nicht noch weiter. Der Übeltäter sah dennoch von Schiedsrichter Slavko Vincic für seine doppelte Tätlichkeit auch nach Abpfiff noch die Rote Karte.

Paredes war im WM-Finale von New York/New Jersey zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Die Argentinier verlegten sich beinahe das komplette Spiel über nur aufs Verteidigen und retteten sich so mit einem 0:0 in die Verlängerung. In jener setzte sich Spanien schließlich aber verdientermaßen doch noch durch, Ferran Torres gelang in der 106. Minute das goldene Tor zum 1:0-Endstand.