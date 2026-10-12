Bayern Münchens ehemaliger Torhüter Yann Sommer (37) von Club Brügge traut seinem Klubkameraden Nicolo Tresoldi (22) eine große Laufbahn zu.

Vor dem Gastspiel des belgischen Spitzenklubs in der Champions League am Mittwochabend bei Inter Mailand sind Sommer und Tresoldi die beiden Personalien, die die Vorberichterstattung in Italien prägen. Sommer, weil er vor seinem Wechsel nach Brügge jahrelang das Inter-Tor hütete. Und Tresoldi, weil er als mögliche Sturmhoffnung für die Squadra Azzurra gilt – sollte er sich für eine Laufbahn in der italienischen A-Nationalelf entscheiden.

In diese Angelegenheit möchte sich Sommer indes nicht einmischen: "Frag mich nicht, für welche Nationalmannschaft er sich entscheidet; das hängt von ihm ab", sagte Bayern Münchens ehemaliger Schlussmann der Gazzetta dello Sport. Tresoldi ist aktueller Kapitän der deutschen U21 und erzielte in 27 Partien 16 Tore.

Bundestrainer Jürgen Klopp (59) möchte den Angreifer ebenso für seine Mannschaft gewinnen, wie Italiens neuer Nationaltrainer Roberto Mancini (61). Tresoldi sprach bereits mit beiden, will sich aber erst im kommenden Sommer nach der Junioren-Europameisterschaft mit dem DFB entscheiden.

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Dass er auf Verbands- und auch auf Klubebene so begehrt ist, liegt an seinen hervorragenden Leistungen in den letzten Monaten. Diese haben auch Sommer begeistert: "Tresoldi kann ohne jeden Zweifel ein europäischer Top-Stürmer werden." Der abschlussstarke Rechtsfuß sei "bescheiden und professionell." Für den Schweizer ist klar: "Er hat die Qualitäten, um bei einem großen Klub zu spielen."

Tresoldi wechselte 2025 für 7,5 Millionen Euro Ablöse von Zweitligist Hannover 96 nach Brügge und legte dort auf dem Weg zum Gewinn des Meistertitels in der Jupiler Pro League eine starke erste Saison hin. Dies setzt er in dieser Spielzeit fort und steht nach zehn Pflichtspielen bereits bei sechs Treffern. Unter anderem netzte Tresoldi bei der 2:3-Auftaktniederlage in der Champions League gegen Europa-League-Sieger Aston Villa.

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Am Wochenenende verwandelte er beim 4:1-Auswärtssieg gegen RAAL La Louviere einen Strafstoß zum zwischenzeitlichen 3:0.

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Wechselspekulationen um den Mittelstürmer. Zu den gehandelten Klubs gehörten unter anderem der BVB und Atletico Madrid. Tresoldis Vertrag in Brügge läuft noch bis 2029.