"Hat absolut gar nichts zustande gebracht": Vernichtendes Urteil zu Liverpools Rekordeinkauf Alexander Isak

Der ehemalige englische Nationalspieler Stephen Warnock (44) ist einigermaßen schockiert vom Saisonstart von Rekordeinkauf Alexander Isak (26) beim FC Liverpool.

Warnock spielte einst jahrelang bei den Reds und er sieht nach Isaks verkorkster erster Spielzeit an der Anfield Road wenig Aussicht auf Besserung. Bei GOAL sagte der Ex-Verteidiger: "Ich war am Wochenende beim Spiel gegen Nottingham Forest. Abgesehen von seinem Tor hat Isak absolut gar nichts zustande gebracht."

Damit aber nicht genug: "Er war so schlecht. Er hat auch nicht gewirkt, als interessiere ihn das. Und ich denke bei mir: Das ist ein Junge, der eine gescheite Saisonvorbereitung hatte, der hungrig und fit zurückkommen müsste, um zu beweisen, was er draufhat. Aber es sah überhaupt nicht so aus, als sei er dazu in der Lage."

Isak markierte in der Tat beim 2:2 gegen Nottingham nach starker Vorarbeit Cody Gakpos seinen ersten Saisontreffer. Allerdings untermauern Zahlen den Eindruck, den Warnock von ihm gewonnen hatte: Laut Opta hatte der schwedische Stürmer nur 13 Ballkontakte während seiner 90 Einsatzminuten. Das bedeutete einen zweifelhaften Bestwert: Seit Beginn der Datenerhebungen in der Saison 2003/04 hatte noch kein Liverpool-Akteur, der über die volle Distanz zum Einsatz kam, weniger Ballberührungen in einem Spiel der Premier League.

Warnock hat einen schlimmen Verdacht: "Er sieht nicht aus, als könnte er dieses Trikot tragen. Und das ist ein großes Problem. Das liegt am Gewicht der Erwartungen, dass er angesichts seines Preises abliefern muss."

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Nach langem Transfertheater inklusive eines Trainingsstreiks verpflichtete Liverpool Isak 2025 für die Rekordablöse von 145 Millionen Euro vom Premier-League-Rivalen Newcastle United. Es folgte eine Saison voller schwacher Leistungen, weniger Tore und vor allem einer schweren Verletzung, die Isak mehrere Monate außer Gefecht setzte.

Für Warnock müssten die Defizite allerdings langsam aufgearbeitet sein. "Sei es auch nur das Verständnis mit den Mitspielern um ihn herum. Er trainiert jeden Tag, so langsam sollte er das Spiel verstehen", so der Champions-League-Sieger von 2005.

Florian Wirtz gibt für Stephen Warnock Rätsel auf

Warnock äußerte sich außerdem zum Auftritt von Florian Wirtz (23) gegen Forest. Der deutsche Mittelfeldstar steht auf der Insel ebenfalls in der Kritik. Am Samstag habe Wirtz "okay" gespielt. Aber: "Immer wieder weicht er auf die Flügel aus und er liefert nicht das für das Team, was man erwartet. Manchmal ist er ein Rätsel. Er taucht auf und wieder ab und hat über längere Perioden nicht genug Einfluss auf das Spiel."

Liverpool wartet unter dem neuen Trainer Andoni Iraola (44) noch auf den ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit. Neben dem 2:2 gegen Forest gab es ein weiteres 2:2 gegen Isaks Ex-Klub Newcastle. Die nächste Chance auf einen Dreier bietet sich am Freitagabend in einem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Ipswich Town. Dann könnte auch 140-Millionen-Euro-Einkauf Bradley Barcola (24) sein Debüt feiern.