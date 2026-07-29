Hasan Salihamidzic gegen Neymar und Lamine Yamal: Die große Kings-League-Show in Italien

Die Kings League World Cup läuft vom 26. Juli bis 1. August in Mailand und bringt die 16 besten Teams der Welt zusammen. In dieser Ausgabe treffen die Spitzenteams der globalen Ligen aufeinander, darunter Teams, die einige der größten Namen des Weltfußballs anführen, wie der spanische Weltmeister Lamine Yamal und der brasilianische Star Neymar.

Das deutsche Team No Rules FC vertritt die Kings League Germany beim Kings World Cup Clubs und reist nach Italien, um sich mit den besten Teams des internationalen Kings-League-Systems zu messen.

Der Klub wird von Hasan und Nick Salihamidzic ("Die Brazzos") sowie Bilal Kamarieh geführt und steht für die wachsende Bedeutung von bekannten Fußballpersönlichkeiten und Content Creatorn innerhalb der Kings-League-Welt.

No Rules FC startete am 26. Juli in die Gruppenphase des Turniers und traf dabei auf Alpak FC. Im Auftaktspiel musste sich das deutsche Team mit 5:7 geschlagen geben.

In der Saison 2025/26 qualifizierten sich sechzehn Mannschaften über Kings-League-Turniere auf der ganzen Welt. Das Format garantiert jedem Team mindestens zwei Spiele in der ersten Phase: Zwei Siege bedeuten den Einzug in die K.o.-Runden, zwei Niederlagen führen zum vorzeitigen Ausscheiden.

Die von dem ehemaligen spanischen Fußballstar Gerard Piqué gegründete Kings League ist ein innovatives globales Turnier, das durch originelle Spielregeln Fußball mit digitaler Unterhaltung verbindet. Fußballstars, Content-Creator und Influencer führen die Teams an. Seit dem Start gewann die Liga Millionen Follower und zählt nun zu den am schnellsten wachsenden Fußballwettbewerben der Welt.