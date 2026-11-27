Hartlepool United gegen Southend United mit einem VPN sehen

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 20 28. Nov. 2026 - 12:30 The Suit Direct Stadium

Hartlepool United empfängt Southend United im The Suit Direct Stadium zu einer Partie der National League. Während die Gastgeber nach Stabilität suchen, hält sich Southend nahe der Tabellenspitze.

Das Team von Peter Wild ist besser in Form als noch vor einigen Wochen. Am Mittwochabend gewann es mit 2:0 gegen Solihull Moors, nachdem es am vorherigen Wochenende bereits Gateshead mit 2:1 besiegt hatte.

Auf diese beiden Siege in Folge folgte eine schwierige Phase mit einem Unentschieden gegen Wealdstone und Niederlagen gegen Boreham Wood und AFC Fylde. Hartlepool steht auf Platz 17, die beiden Siege haben dem Team etwas Luft verschafft.

Southend reist als Tabellenvierter unter Kieron Dyer in den Norden. Das Team gewann am Dienstagabend mit 2:0 bei Forest Green Rovers und fand damit nach einer 2:3-Niederlage bei Boreham Wood wieder in die Spur.

In Spielen von Dyers Mannschaft fielen zuletzt viele Tore. Zu den jüngsten Ergebnissen zählen ein 3:3 bei Worthing und eine 2:3-Niederlage bei Wealdstone. Southend ist damit im Angriff gefährlich, steht defensiv aber nicht immer sicher.

Zuletzt trafen die Teams im April aufeinander. Hartlepool setzte sich zu Hause in einer Partie mit sieben Toren knapp mit 4:3 durch. Southend will das Ergebnis diesmal umkehren.

Hier erfahrt Ihr, was bisher über die Möglichkeiten bekannt ist, das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Diese Seite wird aktualisiert, falls ein TV-Sender oder Livestream bestätigt wird.

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