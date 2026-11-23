So seht Ihr Hartlepool United gegen Solihull Moors mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungspartner aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 19 25. Nov. 2026 - 14:45 The Suit Direct Stadium

Hartlepool United empfängt Solihull Moors im The Suit Direct Stadium zu einem Spiel der National League. Die beiden Klubs liegen in der unteren Tabellenhälfte direkt nebeneinander.

Die Mannschaft von Peter Wild reist nach einem Sieg bei Gateshead an. Dort drehte sie am vergangenen Samstag einen Rückstand und gewann mit 2:1. Nach einem Unentschieden gegen Wealdstone und Niederlagen gegen Boreham Wood und den AFC Fylde war das ein willkommenes Ergebnis.

In Hartlepools jüngsten Spielen war selten wenig los. In den vergangenen fünf Partien erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Die Heimfans haben sich an Tore auf beiden Seiten gewöhnt.

Solihull Moors reist unter Chris Millington mit deutlich besserer Stimmung Richtung Norden. Am vergangenen Wochenende gewann die Mannschaft mit 2:1 gegen Altrincham. Es war ihr vierter Sieg in Folge nach der Niederlage gegen Carlisle United Ende Oktober.

Zu dieser Serie gehören ein 2:0-Sieg bei Sutton United und ein 3:2-Erfolg bei Wealdstone. Sie hat einer Mannschaft Auftrieb gegeben, die in der Tabelle weiterhin knapp hinter Hartlepool steht.

Auch im direkten Duell haben die beiden Klubs für unterhaltsamen Fußball gesorgt. Hartlepool gewann beide Begegnungen in der vergangenen Saison und erzielte im Februar bei Solihull vier Tore.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Diese Seite wird aktualisiert, falls ein TV-Sender oder Livestream bestätigt wird.

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