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Hartberg vs. Altach: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 08:30 Profertil Arena Hartberg

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt der TSV Hartberg in der Profertil Arena den SC Rheindorf Altach. Beide Teams treffen in einer Phase aufeinander, in der die Tabellensituation für die eine Seite Aufwind, für die andere Handlungsbedarf signalisiert.

Hartberg präsentiert sich zuletzt in starker Verfassung. Drei Siege in den vergangenen fünf Pflichtspielen, darunter ein deutliches 4:0 gegen Grazer AK in der Bundesliga, unterstreichen die Entwicklung unter Trainer Markus Schopp. Die Mannschaft aus der Steiermark steht auf Rang fünf der Tabelle und will diesen Platz verteidigen.

Altach reiste zuletzt mit einem 1:1 gegen Ried aus dem letzten Bundesliga-Auftritt an. Trainer Ognjen Zaric weiß, dass sein Team Platz neun in der Tabelle verlassen muss, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Vorarlberger Klub hat aber auch gezeigt, dass er Großen der Liga Paroli bieten kann – der 2:1-Sieg gegen Austria Wien war ein klares Signal.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit selten einen klaren Favoriten hervorgebracht. Knappe Ergebnisse und Unentschieden prägten die Begegnungen, was dem Spiel in Hartberg zusätzliche Spannung verleiht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Hartberg und Altach los?

Hartberg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der 4:0-Erfolg gegen Grazer AK war das jüngste Bundesliga-Spiel, zuvor gewann die Mannschaft 1:0 gegen Wolfsberger AC. Die einzige Niederlage setzte es mit 1:3 gegen Rapid Wien. Insgesamt erzielte Hartberg in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte fünf.

Altach verzeichnet in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – wobei ein Spiel ohne Ergebnis in der Wertung fehlt. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Ried, davor schlug Altach Austria Wien mit 2:1 in der Bundesliga. Die deutliche 0:3-Niederlage gegen RB Salzburg bleibt der tiefste Punkt dieser Serie. Altach erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

Hartberg vs. Altach: Aufstellungen

Hartberg vs. Altach: Form

Hartberg vs. Altach: Bilanz direkte Duelle

Hartberg vs. Altach: Die Tabellen