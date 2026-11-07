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Österreich 1. Bundesliga
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Profertil Arena Hartberg
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Hartberg vs. Altach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hartberg - Altach
Hartberg
Altach
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt Hartberg gegen Altach. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Hartberg vs. Altach: Anstoßzeit

crest
Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12
Profertil Arena Hartberg

In der Österreich 1. Bundesliga empfängt der TSV Hartberg in der Profertil Arena den SC Rheindorf Altach. Beide Teams treffen in einer Phase aufeinander, in der die Tabellensituation für die eine Seite Aufwind, für die andere Handlungsbedarf signalisiert.

Hartberg präsentiert sich zuletzt in starker Verfassung. Drei Siege in den vergangenen fünf Pflichtspielen, darunter ein deutliches 4:0 gegen Grazer AK in der Bundesliga, unterstreichen die Entwicklung unter Trainer Markus Schopp. Die Mannschaft aus der Steiermark steht auf Rang fünf der Tabelle und will diesen Platz verteidigen.

Altach reiste zuletzt mit einem 1:1 gegen Ried aus dem letzten Bundesliga-Auftritt an. Trainer Ognjen Zaric weiß, dass sein Team Platz neun in der Tabelle verlassen muss, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Vorarlberger Klub hat aber auch gezeigt, dass er Großen der Liga Paroli bieten kann – der 2:1-Sieg gegen Austria Wien war ein klares Signal.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit selten einen klaren Favoriten hervorgebracht. Knappe Ergebnisse und Unentschieden prägten die Begegnungen, was dem Spiel in Hartberg zusätzliche Spannung verleiht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Hartberg und Altach los?

Hartberg kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der 4:0-Erfolg gegen Grazer AK war das jüngste Bundesliga-Spiel, zuvor gewann die Mannschaft 1:0 gegen Wolfsberger AC. Die einzige Niederlage setzte es mit 1:3 gegen Rapid Wien. Insgesamt erzielte Hartberg in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte fünf.

Altach verzeichnet in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage – wobei ein Spiel ohne Ergebnis in der Wertung fehlt. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Ried, davor schlug Altach Austria Wien mit 2:1 in der Bundesliga. Die deutliche 0:3-Niederlage gegen RB Salzburg bleibt der tiefste Punkt dieser Serie. Altach erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben.

HAR

HAR - Form

LUS
S4-3
RAP
N3-1
WAC
S1-0
WIE
S1-1
GAK
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALT

ALT - Form

WAC
S3-0
SAL
N3-0
WIE
S2-1
GAK
S0-4
RIE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hartberg vs. Altach: Aufstellungen

Hartberg vs Altach Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Schopp

Hartberg vs. Altach: Form

HAR

HAR - Form

LUS
S4-3
RAP
N3-1
WAC
S1-0
WIE
S1-1
GAK
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
11/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ALT

ALT - Form

WAC
S3-0
SAL
N3-0
WIE
S2-1
GAK
S0-4
RIE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hartberg vs. Altach: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

HartbergUnentschiedenAltach
2
3
0
Österreich 1. Bundesliga
Altach badge
Altach
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1
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Hartberg
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2
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Österreich 1. Bundesliga
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Hartberg
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2
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Österreich 1. Bundesliga
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Hartberg
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2
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END
Österreich 1. Bundesliga
Altach badge
Altach
ALT
1
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Hartberg
HAR
1
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Hartberg vs. Altach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
121101399+3033
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
11830296+2327
S
S
S
U
S
3
LASKLASKLAS
117132613+1322
S
N
S
N
U
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
115421913+619
U
U
S
S
N
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
114431918+116
U
U
S
S
S
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
N
U
S
N
N
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
N
U
N
U
U
9
AltachAltachALT
113171117-610
U
S
N
S
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
112271329-168
N
N
N
N
S
11
Austria WienAustria WienWIE
112181022-127
N
N
N
N
U
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
12138826-186
N
U
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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