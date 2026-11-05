Historisches Mega-Gehalt! Harry Kane wird beim FC Bayern zum bestbezahlten Spieler Europas

Nach monatelangem Poker verlängerte der Top-Torjäger am Donnerstag seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2029. Ein bemerkenswerter Umstand angesichts des Alters des Starstürmers, der nun bis zu seinem 36. Lebensjahr bei den Bayern unter Vertrag steht. Für gewöhnlich macht der deutsche Rekordmeister solche Deals mit Spielern zu so einem Zeitpunkt ihrer Karriere nicht mehr. Bei Kane machte der FCB nun aber eine überaus nachvollziehbare Ausnahme. Das kündigte schon Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge an.

"Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry", hatte Rummenigge schon Ende September gesagt und auf Kanes überaus beeindruckende körperliche Verfassung verwiesen: "Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet."

Wie David Ornstein von The Athletic berichtet, sei der neue Vertrag von Kane der größte Deal in der Geschichte des FC Bayern. Demnach steige Kane im Zuge seiner Unterschrift in puncto Grundgehalt zum bestbezahlten Spieler Europas auf. Andere Spieler würden jedoch mit Bonuszahlungen noch besser verdienen. Kane strich zuletzt ein kolportiertes Jahresgehalt in Höhe von 25 Millionen Euro ein.

Die Münchner setzten mit der langfristigen Vertragsverlängerung auch ein Ausrufezeichen an die zahlungskräftige europäische Konkurrenz.

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"Ich fühle mich beim FC Bayern wie zu Hause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München - wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach. Es macht mich sehr stolz, Teil dieses Vereins zu sein. Meine ganze Familie ist hier sehr glücklich, ich wollte gerne bleiben, freue mich jetzt auf die Zukunft und möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Titel gewinnen", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Kane war im Sommer 2023 für knapp 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt und gilt längst als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte. Der 33-Jährige war zuletzt mit dem Ballon d'Or geehrt worden.

"Harry Kane löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt"

"Aus einem großen Transfer ist mit der Zeit ein besonderes Stück FC-Bayern-Geschichte geworden. Harry Kane löst jedes Versprechen ein, das es im Fußball gibt, und er hat sich seinen Platz in den Herzen der Fans als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit gesichert", betonte Präsident Herbert Hainer.

In bisher 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte der Ausnahmestürmer unglaubliche 156 Treffer (plus 42 Vorlagen). Zudem gewann Kane, der bei den Spurs ohne Titel geblieben war, zweimal die deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und zweimal den Supercup. 2026 wurde Kane zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt, zweimal holte er sich in seiner Münchner Zeit den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas.

Nun will Kane mit den Bayern unbedingt die Champions League gewinnen. Die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or sei "eines der besten Gefühle" gewesen, "das ich je in meinem Leben, in meiner Karriere hatte, ohne Zweifel", hatte Kane zuletzt erklärt: "Aber ich glaube einfach, diese Momente mit der Mannschaft zu haben, die Möglichkeit zu haben, mit Bayern München die Champions League zu gewinnen und den Pokal in die Höhe zu stemmen, das wäre einfach ein unglaubliches Gefühl."