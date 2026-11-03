Harry Kanes bemerkenswerter Wandel nach dem Ballon d'Or: Bayern-Star stichelt plötzlich gegen seine Kritiker

Vor der Vergabe des Ballon d'Or haben Lamine Yamal und Kylian Mbappe wochenlang intensiv (und durchaus peinlich) Wahlkampf betrieben, während sich Harry Kane - ganz der bescheidene englische Gentleman - vornehm zurückhielt und einfach nur seine sportlichen Leistungen sprechen ließ.

Jetzt, wo der 33-jährige Torjäger vom FC Bayern trotz fehlender Eigenwerbung tatsächlich zum besten Fußballer der Welt gewählt wurde, wo er weltweit mit Lob überschüttet wird, jetzt sieht er offenbar den Zeitpunkt gekommen, auch ein bisschen von sich selbst, seinem Werdegang und seinen Qualitäten zu schwärmen. Jetzt geht auch er verbal in die Offensive.

Anlass war die Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel mit dem FC Bayern gegen Atletico Madrid am Dienstag (21 Uhr). "Ich habe einen einzigartigen Stil und bin in dieser Hinsicht ein einzigartiger Gewinner des Ballon d'Or", sagte Kane.

"Es gibt nicht viele Stürmer, die so spielen wie ich, die gleichzeitig meine Zahlen produzieren und sich ins Mittelfeld und in die Abwehr fallen lassen, die in vielen verschiedenen Bereichen aushelfen", erklärte Kane für seine Verhältnisse überraschend selbstbezogen und sieht damit sogar die Chance auf ein Vermächtnis: "Vielleicht ändert das für die Zukunft die Wahrnehmung von Neunern und gibt jungen Spielern einen anderen Ansatz, wie man in dieser Position spielen kann. Ich bin stolz."

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Wie ein Gespräch mit Jose Mourinho zum Wendepunkt für Harry Kane wurde

Eine besondere Rolle bei seiner persönlichen Entwicklung zum umfassenden Stürmer spielte offenbar ein Trainer, mit dem Kane bei seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur nur rund eineinhalb Jahre zusammengearbeitet hatte: Jose Mourinho, mittlerweile wieder für Real Madrid tätig. "Als ich zu den Profis von Tottenham gekommen bin, war ich eher ein Neuner", erinnerte sich Kane. Sein langjähriger Trainer Mauricio Pochettino setzte ihn als klassischen Mittelstürmer ein.

"Jose hat mir dann mehr Freiheiten gegeben. Ich wusste, dass das Passspiel eine meiner größten Stärken ist. Es ist vielleicht nur nicht so aufgefallen, weil ich als Stürmer gesehen wurde", berichtete Kane und erinnerte sich speziell an ein "Gespräch mit Jose, in dem es darum ging, mein ganzes Potential auszuschöpfen. Von dem Moment an hat sich mein Spiel ein bisschen gewandelt."

Dieser besondere Moment mit dem selbsternannten "Special One" wurde übrigens tatsächlich auch festgehalten. Denn wie es der Zufall wollte, begleitete damals Amazon Prime die Spurs mit ihrer "All or nothing"-Reihe durch die Saison. Mourinho sprach davon, wie er Kanes Status zu einem "Movie Star" des Fußballs verändern wolle. Kane, der zuvor gesagt hatte, auf ein Level mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi kommen zu wollen, nickte damals zustimmend. Sieben Jahre später ist er ebenda, wo Messi und CR7 einst waren.

In der Mourinho-Saison 2020/21 gewann Kane in der Premier League nicht nur die Torjägerkanone, sondern verzeichnete gleichzeitig auch die meisten Assists. Seit seinem 100 Millionen Euro teuren Transfer zum FC Bayern 2023 setzte er diese Entwicklung in beeindruckender Manier fort.

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Harry Kane stichelt indirekt gegen seine Kritiker

Wohl kein Wort verwendete Kane bei dieser Pressekonferenz so oft wie "proud". Exakt eine Woche nach seiner Wahl zum Weltfußballer spürte man förmlich, wie stolz ihn diese Auszeichnung macht. Gerade auch, weil er anders als seine Widersacher Yamal und Mbappe oder die einstigen Seriensieger Messi und Ronaldo nicht schon in jungen Jahren als Superstar galt, nicht deren Glamour versprüht und niemals deren weltweite Prominenz erreichen wird.

"Mein Weg war ein bisschen anders als der von anderen Ballon-d'Or-Gewinnern. Nach schweren Momenten, speziell zu Beginn meiner Karriere, haben die Leute vielleicht nicht gedacht, dass ich dieses Level erreiche. Dank harter Arbeit, Resilienz und Entschlossenheit habe ich es aber geschafft", sagte Kane, ehe er nochmal überraschend forsch wurde und indirekt gegen Kritiker stichelte: "Leute, die sich mit Fußball auskennen und Fußball verstehen, waren immer Fans von mir, wie ich spiele und wie ich Spiele angehe."

Zudem erinnerte Kane an die viele Häme, die er einst für seine lange Titellosigkeit abbekommen hatte. Ehe er mit dem FC Bayern zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal gewann, war er bei seinem Herzensklub Tottenham schließlich ohne einen einzigen Titel geblieben. Besonders bitter war die Pleite im Champions-League-Finale 2019 gegen den FC Liverpool - ausgerechnet im Estadio Metropolitano von Madrid, in dem er nun mit dem FC Bayern für das Duell mit Atletico gastiert.

"Ich habe die Chance, die schmerzhafte Erinnerung von 2019 auszulöschen", sagte Kane. Diesen Dienstag vielleicht ein bisschen. Vor allem aber am 5. Juni, wenn hier wieder das Finale der Champions League stattfindet.