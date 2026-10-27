Etwa zeitgleich als Lamine Yamal am späten Montagabend mit Sonnenbrille im Gesicht und sichtlich frustriertem Anhang das Londoner Palladium Theatre verließ, tauchte ein Posting von Harry Kane auf X auf. "Arbeite hart im Stillen. Lass Erfolg deine Lautstärke sein", hieß es da. Man kann nur hoffen, dass Yamal diesen Post gesehen hat - oder am Dienstag noch sehen wird. Und sich die Worte des frisch gebackenen Ballon d'Or-Siegers gut einprägt.

Denn nicht dieser fantastisch spielende, aufregende, hochbegabte 19-Jährige vom FC Barcelona oder diese spielerische, athletische und torgefährliche Urgewalt namens Kylian Mbappe von Real Madrid wurden von der 100 Journalisten fassende Jury zum Weltfußballer des Jahres 2026 gewählt, sondern der selbsternannte stille Arbeiter Kane.

Alle drei Spieler hatten auf ihre Weise einen legitimen "Case", um am Ende dieses quälend langen Abends, der schon mit einer 45-minütigen Verspätung begann, mit dem goldenen Ball in den Händen dazustehen. Yamal war Weltmeister mit Spanien geworden. Bei dem Turnier hatte er für seine Verhältnisse wohl auch aufgrund einer im April erlittenen gravierenden Muskelverletzung zwar eher unterwältigende Leistungen gezeigt, zuvor aber bei Barca brilliert, sofern er gesund war - und mit den Katalanen auch die Meisterschaft gewonnen.

Mbappe wurde in allen relevanten Wettbewerben (25 Tore in LaLiga, 15 Tore in der Champions League, 10 Tore bei der WM) Torschützenkönig, darf sich sogar mit nur 27 Jahren schon WM-Rekordtorschütze nennen. Aber er gewann eben keine Titel mit Real oder Frankreich.

Und dann war da noch Kane, der im Abstimmungszeitraum in 65 Pflichtspielen für England und den FC Bayern 73 Tore schoss, eine starke WM spielte, Meister und Pokalsieger wurde, mit dem deutschen Rekordmeister aber nun mal im Champions-League-Halbfinale an PSG scheiterte und mit England im WM-Halbfinale an Argentinien.

Harry Kane war Yamal und Mbappe in einer Kategorie haushoch überlegen

All jene Bewerbungsschreiben waren also sportlich völlig legitim, hatten aber ihre "Macken". Auch deshalb war die Wahl ausnahmsweise mal mit echter Spannung erwartet worden - zumindest, wenn man die Dinge rein sportlich betrachtete. Bedenkt man nämlich ein weiteres Kriterium, das bei der Wahl eine Rolle spielen soll und muss, war die Sache eigentlich klar. Und wäre Kane nicht gewählt worden, hätte man es durchaus mit 11Freunde-Podcasthost Katharina Reckers halten und den Award endgültig in die Tonne treten können.

Denn bei der Wahl sollen auch "Klasse und Fairplay" neben individuellen Leistungen und Mannschaftserfolgen eine große Rolle spielen. Es lässt sich vortrefflich darüber streiten, ob Kane nun wirklich aktuell der beste Fußballer der Welt ist. Mbappe ist athletischer, Yamal ist technisch in seiner eigenen Welt. Doch beide sind weit davon entfernt "Klasse und Fairplay" auszustrahlen.

Yamal hatte beispielsweise nichts besseres zu tun, als Kleinwüchsige zu seiner Unterhaltung für seinen 18. Geburtstag zu buchen. Zudem wirkt der 19-Jährige einfach nicht wirklich bodenständig, was auch am Gebaren seines Vaters liegt, der sich erst im vergangenen Jahr beim Ballon d'Or schon als mieser Verlierer outete und gar Betrug witterte, als Ousmane Dembele verdientermaßen die Auszeichnung erhielt.

Jener Dembele übrigens, der Mbappes Platz bei PSG einnahm, unter Luis Enrique lernte, wie er sich als Neuner mit Lauf- und Defensivarbeit in den Dienst der Mannschaft stellen und gleichzeitig glänzen kann und letztlich die Früchte seiner Weiterentwicklung erntete.

Getty Images

Kylian Mbappe spielte bei Real Madrids Chaos-Saison eine große Rolle

Währenddessen läuft Mbappe bei Real auch deshalb seinen beiden größten Zielen (CL-Sieg, Ballon d'Or) hinterher, weil er eben nicht diese nächste Ebene seines Spiels erreicht - oder erreichen will. Von den königlichen Fans bekam er dafür in Form einer Petition, die seinen Abgang fordert, zwischendurch die Quittung. Auch er spielte in der vergangenen Chaos-Saison bei Real eine große Rolle. Spanische und französische Medien schrieben in aller Regelmäßigkeit von Star-Allüren, Kurztrips und herablassendem Verhalten gegenüber Mitspielern und Staffmitgliedern. Seinen Auftrag als Führungsfigur der Mannschaft, die er qua Leistung hat, verfehlte er krachend.

Und trotzdem stellten sich beide in den vergangenen Wochen öffentlich hin und beanspruchten auf peinlichste Art und Weise wie kleine Kinder den goldenen Ball für sich. "Kein Spieler war letzte Saison besser als ich", tönte beispielsweise Mbappe und verwies darauf, dass es eben eine "individuelle Auszeichnung" sei. Yamal wiederum heftete sich den WM-Titel mit Spanien und die Meisterschaft mit Barca ans Revers und sagte vollmundig, dass er es von den "weltweit zwei Besten" verdient habe. Von Kane redete er dabei nicht.

Umso mehr muss Kanes Wahl nun den beiden als Denkzettel dienen. Ein Denkzettel, den Kane Yamal und Mbappe in schriftlicher Form sogar noch einmal höchstpersönlich vor Augen führte. "Arbeite hart im Stillen. Lass Erfolg deine Lautstärke sein."

Warum war Harry Kanes Sieg beim Ballon d'Or verdient?

Denn anders als Yamal und Mbappe ist der 33-Jährige seit seinem Wechsel zum FC Bayern und spätestens seit einem Jahr wahrscheinlich der kompletteste Spieler der Welt mit dem größten Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. Nicht umsonst wird sein Tun auf dem Feld schon mit dem eines Quarterbacks verglichen, weil Kane bei den Bayern als Mittelstürmer auch mal Angriffe mit Flugbällen aus der eigenen Hälfte einleitet. Oder einen Zweikampf am eigenen Sechzehner gewinnt. Ein Umstand, durch den zuletzt Bundestrainer Jürgen Klopp eine fragwürdige Debatte auslöste, Kanes Torquote aber eben nicht schmälerte.

Natürlich hatte Kane auch rein sportliche Argumente mit seiner irren Torquote und den Titelgewinnen mit Bayern. Aber letztlich spielten auch sein mannschaftsdienliches Verhalten auf und sein tadelloses Verhalten abseits des Platzes als Leader und Vorbild ebenso große Rollen bei seiner Wahl. Das ist aus Fansicht in einer Zeit der völlig überzeichneten Superstar-Profile, mit denen sich Sponsoren, Berater und die Spieler selbst die Taschen voll machen zunächst mal überaus erfreulich und kann für den FC Bayern in den kommenden Jahren pures Gold wert sein.

Getty Images

Hilft der Ballon d'Or für Harry Kane dem FC Bayern bei Michael Olise?

Denn einer, der ebenfalls lieber Taten statt Worte sprechen lässt, soll ja in den kommenden Monaten seinen noch bis 2029 laufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister nochmal verlängern. Am Montagabend zählte Michael Olise noch zu Kanes ersten Gratulanten. Während er selbst nach einem grandiosen Jahr mit 27 Toren und 41 Vorlagen für die Bayern und Frankreich "nur" auf Platz neun landete, bestieg Teamkollege Kane den Fußballthron. Beim FC Bayern. Als Spieler in der Bundesliga. Und das ohne den ganz großen Titel bei einer WM oder in der Königsklasse.

Für Olise könnte das ein klarer Fingerzeig sein - und für die Verantwortlichen der Münchner ein klarer Use-Case in den Verhandlungen mit dem begehrten Ausnahmespieler. Leistungen in der Bundesliga für den FC Bayern finden international Anerkennung. Ein Wechsel zu Real Madrid, Barca oder anderen vermeintlich größeren Klubs mit besserer Lobby bei den individuellen Auszeichnungen ist nicht zwangsläufig nötig, um auch die größten persönlichen Lorbeeren als Profifußballer zu ernten.

Ohne seine Teamkollegen beim deutschen Rekordmeister, hatte Kane am Montagabend in London erklärt, "wäre das nicht möglich gewesen. Die Art und Weise, wie ihr mich antreibt und wie wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen pushen, bedeutet mir sehr viel." Es sei "eine Ehre, für den FC Bayern zu spielen. Euch zu vertreten, ist ein echtes Privileg. Ich freue mich sehr, diese Trophäe mit zurück zum FC Bayern zu bringen."

Worte, die in den Ohren von Sportvorstand Max Eberl, Präsident Herbert Hainer, Sportdirektor Christoph Freund, CEO Jan-Christian Dreesen und natürlich auch in den Lauschern der mächtigen Aufsichtsratsmitglieder Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge wie engelsgleiche Musik klingen sollten. Und das nicht nur mit Blick auf die bevorstehenden Bemühungen, Olise von einem langfristigen Verbleib in München zu überzeugen.

Auch abseits dieser Personalie könnte Kanes Ballon d'Or ein Türöffner für andere Transferverhandlungen sein. Ein goldenes Ticket in Kugelform auf dem überhitzten Transfermarkt sozusagen. Dort haben die Bayern nun mit ihrem Goldjungen aus England durchaus ein gewichtiges Argument mehr, wenn es darum geht, angehende oder gar schon gestandene Topspieler von sich zu überzeugen.

"Harry Kane ist ein Gewinn für den FC Bayern", stellte der erkrankte und daheimgebliebene Eberl nach Kanes Wahl einmal mehr fest. Eine Aussage, die schon immer richtig war, aber vielleicht noch nie so richtig, wie an diesem Abend.

Getty Images

Harry Kane: Statistiken beim FC Bayern

Saison Spiele Tore Torvorlagen 2026/27 12 10 7 2025/26 51 61 7 2024/25 51 41 14 2023/24 45 44 12











