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Jochen Tittmar

Harry Kane vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern München: "Jetzt sind wir wirklich nah dran"

Bundesliga
Bayern München
H. Kane

Wann verlängert Harry Kane seinen Vertrag beim FC Bayern München? Offenbar wird es nicht mehr allzu lange dauern, wie der Stürmer am Montagabend verriet.

"Ich würde sagen, es ist eine Frage von Tagen", sagte Kane bei der Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters vor dem Champions-League-Duell bei Atletico in Madrid.

Der Engländer führte zum Stand der Unterredungen mit den FCB-Verantwortlichen aus: "Es gab über das Wochenende und auch heute gute Gespräche. Ich weiß, ich sage immer wieder, dass wir kurz davor stehen, aber jetzt sind wir wirklich ganz nah dran - Details sind eben Details in jedem Vertrag."

Der Engländer weiter: "Viele der größeren Punkte sind bereits geklärt und wir sind damit zufrieden, aber in jedem Vertrag gibt es jede Menge Kleinigkeiten, die berücksichtigt werden müssen, und kleine Details, die letztendlich die Anwälte klären müssen."

Kane fasste zum Abschluss noch einmal zusammen: "Alles in allem würde ich sagen, es sind eher Tage als Wochen. Die Gespräche sind auch heute wieder gut verlaufen. Hoffentlich sind wir in den nächsten Tagen so weit, dass wir etwas unter Dach und Fach bringen können."

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06. Nov. 2026

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Gerüchten zufolge wird Kane bei Bayern bis 2029 unterschrieben, manche Quellen berichteten auch von einem neuen Kontrakt bis 2030.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Harry Kane beim FC Bayern: 156 Tore in 160 Spielen

Bereits Anfang Oktober hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Kane und dem deutschen Rekordmeister gegeben habe. Präsident Herbert Hainer erklärte zwischenzeitlich, woran es bei der endgültigen Fixierung noch hakt.

"Es geht um viele Details. Bildrechte, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Wir werden diese Details klären. Es geht nicht um die Vertragsdauer oder Ähnliches", sagte Hainer der Bild: "Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß von Jan Dreesen und unserem Vorstand, dass die Gespräche sehr gut laufen. Harry und seine Familie fühlen sich in München äußerst wohl. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es bald unter Dach und Fach ist."

Kane war 2023 von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Eine Basisablöse von 95 Millionen Euro zahlte der FCB für den 33-Jährigen, der seither in 160 Pflichtspielen 156 Tore erzielte und 41 Treffer vorbereitete. Zuletzt gewann er den prestigeträchtigen Ballon d'Or.

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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