Harry Kane vor Vertragsverlängerung beim FC Bayern München: "Jetzt sind wir wirklich nah dran"

"Ich würde sagen, es ist eine Frage von Tagen", sagte Kane bei der Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters vor dem Champions-League-Duell bei Atletico in Madrid.

Der Engländer führte zum Stand der Unterredungen mit den FCB-Verantwortlichen aus: "Es gab über das Wochenende und auch heute gute Gespräche. Ich weiß, ich sage immer wieder, dass wir kurz davor stehen, aber jetzt sind wir wirklich ganz nah dran - Details sind eben Details in jedem Vertrag."

Der Engländer weiter: "Viele der größeren Punkte sind bereits geklärt und wir sind damit zufrieden, aber in jedem Vertrag gibt es jede Menge Kleinigkeiten, die berücksichtigt werden müssen, und kleine Details, die letztendlich die Anwälte klären müssen."

Kane fasste zum Abschluss noch einmal zusammen: "Alles in allem würde ich sagen, es sind eher Tage als Wochen. Die Gespräche sind auch heute wieder gut verlaufen. Hoffentlich sind wir in den nächsten Tagen so weit, dass wir etwas unter Dach und Fach bringen können."

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Gerüchten zufolge wird Kane bei Bayern bis 2029 unterschrieben, manche Quellen berichteten auch von einem neuen Kontrakt bis 2030.

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Harry Kane beim FC Bayern: 156 Tore in 160 Spielen

Bereits Anfang Oktober hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Kane und dem deutschen Rekordmeister gegeben habe. Präsident Herbert Hainer erklärte zwischenzeitlich, woran es bei der endgültigen Fixierung noch hakt.

"Es geht um viele Details. Bildrechte, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Wir werden diese Details klären. Es geht nicht um die Vertragsdauer oder Ähnliches", sagte Hainer der Bild: "Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß von Jan Dreesen und unserem Vorstand, dass die Gespräche sehr gut laufen. Harry und seine Familie fühlen sich in München äußerst wohl. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es bald unter Dach und Fach ist."

Kane war 2023 von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Eine Basisablöse von 95 Millionen Euro zahlte der FCB für den 33-Jährigen, der seither in 160 Pflichtspielen 156 Tore erzielte und 41 Treffer vorbereitete. Zuletzt gewann er den prestigeträchtigen Ballon d'Or.