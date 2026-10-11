Harry Kane und der FC Bayern müssen noch spezielle Details klären

Vergangene Woche hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Kane und dem deutschen Rekordmeister gegeben habe. Eine Unterschrift sei nur noch eine Frage der Zeit. Seitdem aber herrscht Schweigen, das nun Präsident Herbert Hainer gebrochen und erklärt hat, woran es bei der endgültigen Fixierung noch hakt.

"Es geht um viele Details. Bildrechte, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Wir werden diese Details klären. Es geht nicht um die Vertragsdauer oder Ähnliches", sagte Hainer der Bild: "Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß von Jan Dreesen und unserem Vorstand, dass die Gespräche sehr gut laufen. Harry und seine Familie fühlen sich in München äußerst wohl. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es bald unter Dach und Fach ist."

Sobald diese letzten Details geklärt sind, wird Kane einen neuen Vertrag bis mindestens 2029 unterschreiben. Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass auch eine Verlängerung bis 2030 nicht vom Tisch sei. Ein ungewöhnlicher Vorgang, angesichts von Kanes fortgeschrittenem Alter (33), jedoch nach Meinung von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vollkommen vertretbar.

"Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry", sagte Rummenigge kürzlich der Abendzeitung und betonte: "Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet."

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Löst Michael Olise Harry Kane als Topverdiener beim FC Bayern ab?

Zudem ist Kane nach wie vor einer der absoluten Superstars der Bayern und befindet sich nach eigenen Angaben aktuell "auf dem Höhepunkt meiner Karriere". Der englische Topstürmer ist gemeinsam mit Lamine Yamal und Kylian Mbappe einer der drei großen Favoriten auf den prestigeträchtigen Ballon d'Or. Für die Bayern erzielte er seit seinem Wechsel 2023 von Tottenham Hotspur in 155 Pflichtspielen 152 Tore und bereitete 37 Treffer vor.

Kanes Gehalt in Höhe von kolportierten 25 Millionen Euro soll gleich bleiben. Womöglich wird er aber in den kommenden Monaten als gemeinsamer Topverdiener der Bayern mit Jamal Musiala abgelöst. Denn nach der Vertragsunterschrift soll sich der Fokus der Bayern-Bosse auf die Ausdehnung des Arbeitspapiers von Michael Olise verschieben. Mit dem französischen Superstar drohen deutlich kompliziertere Verhandlungen als mit Kane.

Allerdings gab sich Rummenigge zuletzt auch beim umworbenen Offensivspieler "sehr zuversichtlich", dass der Franzose seinen Vertrag vorzeitig bis 2032 verlängern wird und wie Kane "noch lange Zeit beim FC Bayern bleiben" wolle. Zuletzt hatte Sky berichtet, dass der Rekordmeister Olise ein Rekordgehalt bieten wolle, um ihn einen langfristigen Verbleib schmackhaft zu machen.