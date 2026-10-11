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kane(C)Getty Images
Jonas Rütten

Harry Kane und der FC Bayern müssen noch spezielle Details klären

Bundesliga
Transfers
H. Kane
Bayern München

Seit Tagen erscheint eigentlich alles klar: Harry Kane wird seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern. Aber warum gibt es noch keinen Vollzug?

Vergangene Woche hatten Sky und Bild übereinstimmend berichtet, dass es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Kane und dem deutschen Rekordmeister gegeben habe. Eine Unterschrift sei nur noch eine Frage der Zeit. Seitdem aber herrscht Schweigen, das nun Präsident Herbert Hainer gebrochen und erklärt hat, woran es bei der endgültigen Fixierung noch hakt.

"Es geht um viele Details. Bildrechte, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Wir werden diese Details klären. Es geht nicht um die Vertragsdauer oder Ähnliches", sagte Hainer der Bild: "Ich bin sehr optimistisch. Ich weiß von Jan Dreesen und unserem Vorstand, dass die Gespräche sehr gut laufen. Harry und seine Familie fühlen sich in München äußerst wohl. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es bald unter Dach und Fach ist."

Sobald diese letzten Details geklärt sind, wird Kane einen neuen Vertrag bis mindestens 2029 unterschreiben. Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass auch eine Verlängerung bis 2030 nicht vom Tisch sei. Ein ungewöhnlicher Vorgang, angesichts von Kanes fortgeschrittenem Alter (33), jedoch nach Meinung von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge vollkommen vertretbar.

"Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry", sagte Rummenigge kürzlich der Abendzeitung und betonte: "Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet."

Löst Michael Olise Harry Kane als Topverdiener beim FC Bayern ab?

Zudem ist Kane nach wie vor einer der absoluten Superstars der Bayern und befindet sich nach eigenen Angaben aktuell "auf dem Höhepunkt meiner Karriere". Der englische Topstürmer ist gemeinsam mit Lamine Yamal und Kylian Mbappe einer der drei großen Favoriten auf den prestigeträchtigen Ballon d'Or. Für die Bayern erzielte er seit seinem Wechsel 2023 von Tottenham Hotspur in 155 Pflichtspielen 152 Tore und bereitete 37 Treffer vor.

Kanes Gehalt in Höhe von kolportierten 25 Millionen Euro soll gleich bleiben. Womöglich wird er aber in den kommenden Monaten als gemeinsamer Topverdiener der Bayern mit Jamal Musiala abgelöst. Denn nach der Vertragsunterschrift soll sich der Fokus der Bayern-Bosse auf die Ausdehnung des Arbeitspapiers von Michael Olise verschieben. Mit dem französischen Superstar drohen deutlich kompliziertere Verhandlungen als mit Kane.

Allerdings gab sich Rummenigge zuletzt auch beim umworbenen Offensivspieler "sehr zuversichtlich", dass der Franzose seinen Vertrag vorzeitig bis 2032 verlängern wird und wie Kane "noch lange Zeit beim FC Bayern bleiben" wolle. Zuletzt hatte Sky berichtet, dass der Rekordmeister Olise ein Rekordgehalt bieten wolle, um ihn einen langfristigen Verbleib schmackhaft zu machen.

olise kane diazGetty Images

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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