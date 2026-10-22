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Harry Kane Goal vs. Arsenalgetty
Tim Ursinus

Harry Kane schreibt mit kurioser Aktion Geschichte: Star des FC Bayern versetzt die Welt in Staunen

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
H. Kane

Harry Kane war einmal mehr der überragende Mann auf dem Platz beim leistungsgerechten Remis zwischen dem FC Bayern München und Arsenal. Obendrein schrieb er Champions-League-Geschichte.

Es waren 21 Minuten gespielt, als sich Kane nach einer gegnerischen Ecke plötzlich den Ball schnappte und wenige Meter neben Torhüter Manuel Neuer einen Abstoß ausführte. Durchaus ungewöhnlich für einen Stürmer, wobei der Engländer auch weitaus mehr als klassischer Strafraumstürmer ist und nicht von ungefähr mit einem Quarterback aus dem American Football verglichen wird. Da verwunderte es auch nicht, dass er den Ball perfekt in den Lauf des der Arsenal-Defensive enteilten Alphonso Davies spielte und Serge Gnabry letztlich zur ersten Großchance des Spiels kam, die Schlussmann David Raya glänzend entschärfte.

Kane ließ sich die gesamte Partie über - auch zur Verwunderung von Bundestrainer Jürgen Klopp - weit in die eigene Hälfte fallen, um das Spiel zu leiten und lenken. Noch mehr, als man es inzwischen ohnehin schon von ihm gewohnt ist. Gleichwohl bereitete er das 1:0 von Davies vor und holte den Elfmeter zum 2:1 heraus, den der 33-Jährige freilich selbst verwandelte. Ein Auftritt, der nicht nur im Gedächtnis bleibt, sondern auch noch historischer Natur war. Laut Datendienstleister Opta Kane zum ersten Spieler in der Geschichte der Königsklasse seit der Datenerfassung zur Saison 2003/04, der ein Tor schoss, einen Assist gab und einen Abstoß ausführte.

Angesprochen auf seinen herausragenden Pass, stellte Kane nach Abpfiff zunächst eine auf den ersten Blick vielleicht etwas arrogant wirkende, aber vor allem berechtigte Gegenfrage: "Der Abstoß oder der Assist?" Schließlich war auch der Assist auf Davies vor dessen Führungstreffer wie aus dem Lehrbuch. "In einen Raum, der nicht existiert", wie es Arsenal-Trainer Mikel Arteta anerkannte.

"Ich habe das Gefühl, Bilder auf dem Platz zu sehen", erklärte Kane auf Nachfrage. "Ich habe vor dem Spiel zu Phonzy gesagt: 'Wenn ich den Ball habe, mach die Läufe, und ich versuche, dich zu finden.'" Auf Social Media, in der Presse und auch bei der Expertenlandschaft sorgte Kanes Auftritts während und nach der Partie für weltweites Staunen.

Harry Kane beim FC Bayern? "Geradezu lächerlich gut"

"Ich habe noch nie einen Mittelstürmer den Abstoß ausführen sehen", schwärmte Gunners-Legende Thierry Henry und ergänzte: "Er spielt das Spiel nicht, er denkt es!" Steven Gerrard lobte: "Er ist womöglich der beste Spieler, den England je hatte. Ein größeres Kompliment kann ich ihm nicht geben." Selbst Declan Rice, Torschütze zum 2:2-Endstand, betonte: "Es ist seine Zeit. Er wird mit dem Alter immer besser und auch heute war er unglaublich und geradezu lächerlich gut."

Und auch die internationale Presse zeigte sich vollauf begeistert. Kane sei "so unbändig und inspirierend wie eh und je", schrieb die Daily Mail, während die Sun pries: "Kane – wer sonst – spielte den perfekten Pass." Die BBC analysierte: "Selbst für Harry Kanes bemerkenswerte Verhältnisse war dies äußerst beeindruckend. Ein Moment bemerkenswerter Genialität."

Gewinnt Harry Kane den Ballon d'Or?

In Spanien fand der Auftritt des Stürmers ebenfalls große Anerkennung. "Kane stellte seine Spielmacherqualitäten mit einem sensationellen Steilpass unter Beweis", hieß es bei Mundo Deportivo. In der Sport war von einer "herausragende Arbeit" und "einer beeindruckenden Leistung" zu lesen. Ein nicht selbstverständliches Sonderlob für Kane, obwohl der Torjäger bei der Verleihung des Ballon d'Or am Montag als größter Konkurrent von den LaLiga-Aushängeschildern Lamine Yamal (FC Barcelona) und Kylian Mbappe (Real Madrid) gilt.

Während die beiden Superstars in den vergangenen Wochen und Monaten mit teils fragwürdiger Selbstbeweihräucherung mächtig Eigenbewerbung betrieben, zeigte sich Kane einmal mehr erfrischend zurückhaltend. "Ich spreche nicht gerne über mich selbst. Erst einmal gilt der Fokus dem Spiel vom Wochenende (SC Freiburg; Anm. d. Red.) und dann hoffe ich, dass ich den Montag genießen kann."

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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