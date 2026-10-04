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Nino Duit

Harry Kane ist überraschend nicht dabei! Thomas Müller nennt seine beiden Favoriten auf den Ballon d'Or

Bundesliga
Bayern München
H. Kane
L. Yamal
M. Olise
Kylian Mbappé

Thomas Müller hat sich in die Debatten um die Weltfußballer-Wahl eingeschaltet und dabei eine durchaus überraschende Meinung abgegeben. 

"Für mich gibt es zwei Kandidaten, die mich mit ihrer individuellen Performance am meisten begeistert haben", schrieb der 37-Jährige in seinem monatlichen Email-Newsletter. "Und das sind Michael Olise und sein kongenialer Partner bei der WM Kylian Mbappe." Eine ziemlich überraschende Einschätzung, gelten doch gemeinhin Harry Kane und Lamine Yamal als klare Favoriten auf den Ballon d'Or. 

Kane gewann mit dem FC Bayern das nationale Double und schoss im Bewertungszeitraum (Saison 2025/26) insgesamt 73 Tore für Klub und Land - mehr als jeder andere Spieler. Yamal holte mit dem FC Barcelona die spanische Primera Division und mit der spanischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft. 

Müller, mittlerweile in der MLS für die Vancouver Whitecaps aktiv, erwähnte aber weder seinen Ex-Kollegen vom FC Bayern Kane noch Yamal mit einem einzigen Wort.

Welche Titel gewannen Michael Olise und Kylian Mbappe?

Stattdessen hielt der 37-jährige Ex-Nationalspieler ein wahres Plädoyer für Olise und Mbappe: "Die beiden kombinieren Spektakel mit Torgefahr. Im Detail schaffen sie es, mit ihrer Finesse und Power effizient zu sein und das Ganze auch noch ultraleicht aussehen zu lassen. Das ist für mich das Material für einen Weltfußballer. Es braucht einfach einen Schuss Magie."

Olise holte beim FC Bayern gemeinsam mit Kane das Double, schoss dabei aber deutlich weniger Tore als sein kongenialer Offensivpartner. Olises Landsmann Mbappe blieb in der vergangenen Saison mit Real Madrid ganz ohne großen Titel. Bei der WM scheiterten die beiden Franzosen im Halbfinale am späteren Sieger Spanien.

Die Vergabe des Ballon d'Or findet am 26. Oktober im Londoner Palladium Theatre statt. Organisiert wird die Wahl vom französischen Fußballmagazin France Football. Stimmberechtigt sind ausgewählte Journalisten aus der ganzen Welt.

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