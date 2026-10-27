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TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

"Harry Kane, der Eroberer": Presse huldigt Stürmer des FC Bayern nach Triumph beim Ballon d'Or 2026

H. Kane
Kylian Mbappé
L. Yamal

Harry Kane hat sein großes Ziel erreicht - nach einer grandiosen Saison wird dem Stürmer von Bayern München in London der Ballon d'Or verliehen. Die internationale Presse würdigt die außergewöhnliche Leistung des englischen Nationalstürmers.

Während die englischen Medien vor allem das Ende der 25-jährigen Durststrecke seit dem letzten englischen Ballon-d'Or-Gewinn thematisieren, ist sich der Rest der internationalen Presse einig: Harry Kane hat seinen Titel mehr als verdient.

Pressestimmen zum Sieg von Harry Kane beim Ballon d'Or 2026: England

BBC: "Kane beendet Englands 25-jährige Durststrecke beim Ballon d'Or. Was die individuelle Leistung angeht, war Kane - dessen bisher beste Platzierung beim Ballon d'Or ein zehnter Platz war - in der letzten Saison unübertroffen. Kane hat zwar gerade den Ballon d'Or gewonnen, aber manche fragen sich schon jetzt, ob er gute Chancen hat, ihn nächstes Jahr zu verteidigen."

Daily Mail: "Kane, der Eroberer."

The Guardian: "Kane ist ein absolut verdienter Gewinner der höchsten Auszeichnung im Fußball. Bei der Wahl der Männer landete er vor seinen Mitfavoriten Lamine Yamal vom FC Barcelona und Kylian Mbappe von Real Madrid - ein Ergebnis, das wohl die altbekannte Bestürzung in den Führungsetagen dieser Vereine auslösen wird, ganz zu schweigen von der riesigen Online-Fangemeinde, die den Superstars in Kanes Gefolge anhängt."

The Telegraph: "Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or und beendet Englands 25-jährige Wartezeit."

The Sun: "Harry Kane hat wahrscheinlich von diesem Moment geträumt, seit er zum ersten Mal gegen einen Fußball getreten hat. Der ehemalige Tottenham-Stürmer, der jetzt für Bayern München aufläuft, sorgt auch mit 33 Jahren noch für Furore."

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Pressestimmen zum Sieg von Harry Kane beim Ballon d'Or 2026: Frankreich

L'Equipe: "König Harry! Der Stürmer des FC Bayern München eine herausragende Saison und führte die Three Lions anschließend zum dritten Platz bei der Weltmeisterschaft."

Le Parisien: "Die Krönung eines entschlossenen Torjägers und eines sich wandelnden Spielers. Er wurde lange unterschätzt, auf seine Qualitäten als Torjäger, als reiner Stürmer ohne jeglichen Charme, reduziert. Mit 33 Jahren, nachdem er sich beim FC Bayern München neu erfunden hat, hat er nun den Gipfel des Fußballs erreicht."

Le Monde: "25 Jahre waren vergangen, seit England, die Nation des ersten Ballon d'Or-Gewinners der Geschichte, Stanley Matthews (1956), keinen Preisträger dieser prestigeträchtigen Auszeichnung hervorgebracht hatte. Am Montag beendete Harry Kane diese lange Wartezeit und trat die Nachfolge von Michael Owen an, dessen Name 2001 in die Liste der Gewinner einging."

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Pressestimmen zum Sieg von Harry Kane beim Ballon d'Or 2026: Italien

Gazzetta dello Sport: "Er ist ein großartiger Torjäger, der auch gut im Spielaufbau ist und sich zudem durch seine unprätentiöse Art abseits des Platzes auszeichnet. Weil er es schafft, sich im Vergleich zu anderen nicht aufzufallen, immer normal zu bleiben in einer Welt voller Superstars mit Talent, aber auch enormen Egos. Wenn es einen richtigen Zeitpunkt für Kane gab, den Ballon d'Or zu gewinnen, dann war es dieser."

Tuttosport: "Die Nummer 9 des FC Bayern München sichert sich die 70. Ausgabe des berühmten, von France Football verliehenen Preises - der ausnahmsweise nicht in Paris, sondern auf der Bühne in London zelebriert wurde - und tritt damit die Nachfolge des bisherigen Titelträgers Ousmane Dembele an."

Pressestimmen zum Sieg von Harry Kane beim Ballon d'Or 2026: Spanien

AS: "Weder Lamine noch Mbappe - Kane! Einst hieß es, er sei verflucht und würde niemals einen Titel gewinnen. Und doch hat er es geschafft. Er ist nicht länger verflucht."

Marca: "Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or mit dem größten Nervenkitzel der Geschichte. Harry Kane. Das ist der Name des Tages und des Jahres."

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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