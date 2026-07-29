Dass der FC Bayern München grundsätzlich gute Aussichten darauf hat, den 2027 auslaufenden Vertrag von Stürmerstar Harry Kane zu verlängern, ist längst kein Geheimnis mehr. Einem Bericht der Sport Bild zufolge ändern daran auch lukrative Avancen seitens FC Barcelona und Al-Hilal nichts.

Kane habe Gespräche mit den beiden Klubs abgelehnt, heißt es. Und auch eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur sei für den Engländer derzeit uninteressant. So bleibt vor allem die Frage: Zu welchen Konditionen verlängert Kane bei Bayern? Und für wie lange?

Laut Sport Bild wollen beide Parteien Anfang August konkrete Vertragsverhandlungen starten, dann kehrt Kane aus seinem verlängerten WM-Urlaub nach München zurück. Eine ansonsten gängige Praxis kann der deutsche Rekordmeister dabei dem Bericht zufolge nicht durchziehen: Normalerweise ist es bei Spielern über 30 - Kane wurde am Dienstag 33 - üblich, dass mit einem neuen Arbeitspapier eine Gehaltskürzung einher geht. Darüber werde im Fall des Torjägers allerdings gar nicht erst gesprochen, schreibt die Sport Bild. Stattdessen soll Kane in jedem Fall gemeinsam mit Jamal Musiala einer der Topverdiener beim FCB bleiben, rund 25 Millionen Euro soll er derzeit jährlich einstreichen.

Harry Kane sieht im FC Bayern wohl den perfekten Verein für seine weitere Karriereplanung

Gut für Bayern: Kane sei voll auf den FCB fokussiert, blende andere attraktive Optionen aus und sehe die Münchener als die perfekte Adresse für seine weitere Karriereplanung an. Das spielt für die Laufzeit des neuen Vertrages eine wichtige Rolle: Dieser soll mindestens bis 2029 datiert sein, da Kane neben weiteren Titeln mit den Bayern vor allem noch ein ganz großes Ziel auf der Agenda hat. Bei der Heim-EM 2028, die in England, Schottland, Wales und Irland stattfindet, will er möglichst mit den Three Lions triumphieren. Dementsprechend sei es ihm wichtig, bis dahin sicher weiterhin auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Eine Perspektive, die ihm der FCB Stand jetzt bieten kann.





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Möglicherweise kann sich Kane aber sogar eine Verlängerung vorstellen, die ihn auch über 2029 hinaus an die Bayern bindet. Denn auch die WM 2030, bei der er kurz vor seinem 37. Geburtstag stehen wird, hat der Angreifer laut Sport Bild noch im Blick. Mit den beiden Halbfinalteilnahmen 2018 und 2026 war er schon zweimal nahe dran, England zum ersten Weltmeistertitel seit 1966 zu führen. 2030 in Spanien, Portugal und Marokko könnte er vielleicht einen weiteren Anlauf starten.

Neuer Vertrag für Harry Kane beim FC Bayern? Was Lionel Messi mit einer wichtigen Frage zu tun hat

Was ihm dabei laut Sport Bild zusätzliche Motivation verleiht, sind die Beispiele von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ersterer zeigte bei der jüngsten WM sogar mit 39 noch Top-Leistungen und war prägend für Argentinien, CR7 war sogar mit 41 noch Stammspieler bei Portugal. Es ist also möglich, auch im hohen Fußballeralter noch Großes bei einer WM zu leisten - zumal Kane 2030 ja noch etwas jünger wäre als Messi nun.

Über eine Sache muss sich Bayern in den Kane-Gesprächen derweil laut Sport Bild keine Sorgen machen: Der Torrekord in der Premier League, der als potenzieller Grund für eine England-Rückkehr genannt wird, hat für den 33-Jährigen demnach keine größere Bedeutung. Aktuell fehlen ihm noch 47 Tore zur Rekordmarke von Alan Shearer (260 Premier-League-Treffer).