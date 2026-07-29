Goal.com
Live€50
harry kane bayern wolfsburggetty
Oliver Maywurm

Harry Kane denkt bei einer wichtigen Frage im Vertragspoker mit dem FC Bayern wohl auch an Lionel Messi

Bundesliga
H. Kane
Bayern München

Harry Kane sieht den FC Bayern wohl als perfekten Verein für seine Zukunft an. Eine gängige Praxis kann der FCB allerdings nicht durchziehen.

Dass der FC Bayern München grundsätzlich gute Aussichten darauf hat, den 2027 auslaufenden Vertrag von Stürmerstar Harry Kane zu verlängern, ist längst kein Geheimnis mehr. Einem Bericht der Sport Bild zufolge ändern daran auch lukrative Avancen seitens FC Barcelona und Al-Hilal nichts.

Kane habe Gespräche mit den beiden Klubs abgelehnt, heißt es. Und auch eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur sei für den Engländer derzeit uninteressant. So bleibt vor allem die Frage: Zu welchen Konditionen verlängert Kane bei Bayern? Und für wie lange?

Laut Sport Bild wollen beide Parteien Anfang August konkrete Vertragsverhandlungen starten, dann kehrt Kane aus seinem verlängerten WM-Urlaub nach München zurück. Eine ansonsten gängige Praxis kann der deutsche Rekordmeister dabei dem Bericht zufolge nicht durchziehen: Normalerweise ist es bei Spielern über 30 - Kane wurde am Dienstag 33 - üblich, dass mit einem neuen Arbeitspapier eine Gehaltskürzung einher geht. Darüber werde im Fall des Torjägers allerdings gar nicht erst gesprochen, schreibt die Sport Bild. Stattdessen soll Kane in jedem Fall gemeinsam mit Jamal Musiala einer der Topverdiener beim FCB bleiben, rund 25 Millionen Euro soll er derzeit jährlich einstreichen.

Harry Kane sieht im FC Bayern wohl den perfekten Verein für seine weitere Karriereplanung

Gut für Bayern: Kane sei voll auf den FCB fokussiert, blende andere attraktive Optionen aus und sehe die Münchener als die perfekte Adresse für seine weitere Karriereplanung an. Das spielt für die Laufzeit des neuen Vertrages eine wichtige Rolle: Dieser soll mindestens bis 2029 datiert sein, da Kane neben weiteren Titeln mit den Bayern vor allem noch ein ganz großes Ziel auf der Agenda hat. Bei der Heim-EM 2028, die in England, Schottland, Wales und Irland stattfindet, will er möglichst mit den Three Lions triumphieren. Dementsprechend sei es ihm wichtig, bis dahin sicher weiterhin auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Eine Perspektive, die ihm der FCB Stand jetzt bieten kann.


Klub Freundschaftsspiele
FC Rottach-Egern crest
FC Rottach-Egern
REG
Bayern München crest
Bayern München
FCB
HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images


Möglicherweise kann sich Kane aber sogar eine Verlängerung vorstellen, die ihn auch über 2029 hinaus an die Bayern bindet. Denn auch die WM 2030, bei der er kurz vor seinem 37. Geburtstag stehen wird, hat der Angreifer laut Sport Bild noch im Blick. Mit den beiden Halbfinalteilnahmen 2018 und 2026 war er schon zweimal nahe dran, England zum ersten Weltmeistertitel seit 1966 zu führen. 2030 in Spanien, Portugal und Marokko könnte er vielleicht einen weiteren Anlauf starten.

Neuer Vertrag für Harry Kane beim FC Bayern? Was Lionel Messi mit einer wichtigen Frage zu tun hat

Was ihm dabei laut Sport Bild zusätzliche Motivation verleiht, sind die Beispiele von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ersterer zeigte bei der jüngsten WM sogar mit 39 noch Top-Leistungen und war prägend für Argentinien, CR7 war sogar mit 41 noch Stammspieler bei Portugal. Es ist also möglich, auch im hohen Fußballeralter noch Großes bei einer WM zu leisten - zumal Kane 2030 ja noch etwas jünger wäre als Messi nun.

Über eine Sache muss sich Bayern in den Kane-Gesprächen derweil laut Sport Bild keine Sorgen machen: Der Torrekord in der Premier League, der als potenzieller Grund für eine England-Rückkehr genannt wird, hat für den 33-Jährigen demnach keine größere Bedeutung. Aktuell fehlen ihm noch 47 Tore zur Rekordmarke von Alan Shearer (260 Premier-League-Treffer).

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen