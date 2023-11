Der Ex-Nationalspieler lässt sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung Robert Lewandowski nicht nehmen.

WAS IST PASSIERT? Lothar Matthäus hat Stürmer Harry Kane vom FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt und dabei auch zu einem kleinen Seitenhieb in Richtung Robert Lewandowski ausgeholt.

WAS WURDE GESAGT? "Wir reden immer über Tore - ich rede über die Person Harry Kane. Die Tore sind wunderschön für Bayern München und ihn persönlich. Er ist mit Erfahrung hierhergekommen, kein junger Spieler mehr. Er ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft und eine Persönlichkeit. Das hat man mitgekauft", sagte Matthäus bei Sky90.

Der 62-Jährige glaubt sogar, dass der Engländer den Torrekord von Lewandowski (41 Tore) aus der Spielzeit 2020/2021 knacken kann: "45 Tore kann er schaffen mit der Unterstützung, die er in der Mannschaft hat."

Den Grund dafür sieht Matthäus in der Person Kane. Der 30-Jährige sei nicht nur Torjäger, er ist auch Führungsspieler. Er ist mehr Führungsspieler als Robert Lewandowski, weil er sich der Verantwortung stellt, Interviews gibt, Selfies macht. Genau so einen Typen hat Bayern gebraucht", meinte der Ex-Nationalspieler.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane erzielte in der laufenden Spielzeit bereits 21 Tore in 16 Spielen. Lewandowski steht hingegen erst bei acht Toren nach 14 Spielen.