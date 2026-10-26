"Harry, immer Harry!" Kandidat für den Ballon d'Or nennt seinen persönlichen Favoriten

Harry Kane hat vor der Ballon-d’Or-Verleihung weitere Unterstützung aus den Reihen des FC Bayern München erhalten. Sein kolumbianischer Teamkollege Luis Diaz bezeichnete ihn als seinen Favoriten auf die Auszeichnung. Die Delegation des deutschen Klubs ist inzwischen in London eingetroffen.

Auf die Frage, welchen Spieler er für den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Ballon d’Or halte, antwortete Diaz schnell und ohne zu zögern: „Der Favorit? Harry, immer Harry.“ Das zeigt ein Video, das der Account „El Chiringuito“ auf X veröffentlichte.

Kane und Diaz landeten gemeinsam mit zahlreichen ebenfalls für Preise nominierten Stars des FC Bayern München in der britischen Hauptstadt, darunter Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl und Klara Bühl - die bei den Frauen schließlich Zwölfte wurde.

Die Unterstützung kommt nicht nur von seinen Teamkollegen. Auch Vereinspräsident Herbert Hainer und Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen gehören zur Bayern-Delegation in London.

Nächste Spiele FCB Deutschland DFB-Pokal 15:45 FCM Ansehen

Sollte Kane die Auszeichnung gewinnen, wäre er der erste Spieler des FC Bayern München seit Karl-Heinz Rummenigge im Jahr 1981, der den Ballon d’Or erhält.



