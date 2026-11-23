So seht Ihr Harrogate Town gegen Kidderminster Harriers mit einem VPN

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Spielvorschau

England Blue Sq. Premier - Spielwoche 19 25. Nov. 2026 - 14:45 Wetherby Road

Harrogate Town empfängt Kidderminster Harriers in der National League an der Wetherby Road. Der Tabellenzweite trifft dabei auf einen Gegner aus dem Mittelfeld.

Das Team von Simon Weaver steht auf Tabellenplatz zwei, steckt aber in einer schwierigen Phase. Von den letzten fünf Spielen gewann es nur eines: das deutliche 4:0 gegen Altrincham am 14. November.

Zuletzt verlor Harrogate am 21. November mit 1:2 gegen Worthing. Zuvor hatten das Aus im FA Cup gegen AFC Fylde und eine Niederlage gegen Carlisle United den Druck auf eine Mannschaft erhöht, die an der Tabellenspitze mitmischen sollte.

Kidderminster unter Paul Wotton präsentiert sich stabiler, als Tabellenplatz 14 vermuten lässt. Die letzten beiden Ligaspiele endeten mit einem 2:2 gegen AFC Fylde und einem 1:1 gegen FC Halifax Town. Dazwischen gelang im FA Cup ein 3:0-Sieg bei Doncaster Rovers.

Die Gäste haben nur eines ihrer letzten fünf Spiele verloren, am 31. Oktober gegen Solihull Moors. Damit sind sie ein unangenehmer Gegner für die Heimmannschaft, die nach Konstanz sucht.

Harrogate muss die Negativserie stoppen, bevor das Team im Aufstiegsrennen an Boden verliert. Kidderminster hat die Chance zu zeigen, dass sich die jüngste Widerstandsfähigkeit in Siege ummünzen lässt.

Hier erfahrt Ihr, was zur Übertragung des Spiels im TV und Livestream bekannt ist.

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