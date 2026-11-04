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Europa League
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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hapoel Beer Sheva - OFI Kreta
Hapoel Beer Sheva
OFI Kreta
Europa League

In der Europa League spielt Hapoel Beer Sheva gegen OFI Kreta. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Anstoßzeit

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Europa League - Spielwoche 4
Stadionul Rapid-Giulesti

Das Spiel zwischen Hapoel Beer Sheva und OFI Kreta beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Hapoel Beer Sheva und OFI Kreta los?

Hapoel Beer Sheva kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die jüngste Partie endete mit einem 0:4 gegen Royale Union Saint-Gilloise. Zuvor verlor das Team 1:2 gegen AZ Alkmaar und trennte sich 0:0 von Dinamo Zagreb. Insgesamt erzielte Beer Sheva in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte zwölf.

OFI Kreta weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub 1:0 bei Panetolikos in der Super League. Davor setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Europa League sowie ein 3:4 gegen Kalamata. OFI traf in diesem Zeitraum sieben Mal und kassierte acht Gegentore.

HBS

HBS - Form

SAB
S2-1
SAB
N5-2
DZG
U0-0
AZ
N2-1
GIL
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OFI

OFI - Form

KAL
N4-3
B04
N0-2
PAO
S2-1
AEL
N1-0
PAT
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Aufstellungen

Hapoel Beer Sheva vs OFI Kreta Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Kozuch

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Form

HBS

HBS - Form

SAB
S2-1
SAB
N5-2
DZG
U0-0
AZ
N2-1
GIL
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
5/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
OFI

OFI - Form

KAL
N4-3
B04
N0-2
PAO
S2-1
AEL
N1-0
PAT
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Bilanz direkte Duelle

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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