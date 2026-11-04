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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 Stadionul Rapid-Giulesti

Das Spiel zwischen Hapoel Beer Sheva und OFI Kreta beginnt am 05.11.2026, 21:00.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Hapoel Beer Sheva und OFI Kreta los?

Hapoel Beer Sheva kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die jüngste Partie endete mit einem 0:4 gegen Royale Union Saint-Gilloise. Zuvor verlor das Team 1:2 gegen AZ Alkmaar und trennte sich 0:0 von Dinamo Zagreb. Insgesamt erzielte Beer Sheva in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte zwölf.

OFI Kreta weist in den letzten fünf Spielen zwei Siege, keine Unentschieden und drei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub 1:0 bei Panetolikos in der Super League. Davor setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in der Europa League sowie ein 3:4 gegen Kalamata. OFI traf in diesem Zeitraum sieben Mal und kassierte acht Gegentore.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Aufstellungen

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Form

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Bilanz direkte Duelle

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Kreta: Die Tabellen