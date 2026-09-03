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Newcastle United v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Hansi Flick winkte angeblich ab! FC Barcelona ließ sich Transfer von deutschem Nationalspieler entgehen

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N. Woltemade
L. Martinez

Nick Woltemade wechselte zu Juventus, wurde aber wohl auch dem FC Barcelona angeboten.

Nick Woltemade wurde vor Transferfrist wohl dem FC Barcelona angeboten. Zudem enthüllte Inter Mailands Stürmer Lautaro Martinez die Wahrheit über die Gerüchte rund um einen Barca-Wechsel.

Das Ende des Transferfensters hielt für Nick Woltemade eine turbulente Reise bereit. Der 24-jährige Angreifer kehrte Newcastle United auf Leihbasis den Rücken, um schlussendlich bei Juventus Turin anzuheuern. Im Hintergrund schlug der Transferpoker um den Nationalspieler jedoch weit überraschendere Wellen, als bislang bekannt war.

Ein spektakuläres Szenario zeichnete sich im Zuge der Verhandlungen mit Borussia Dortmund ab. Um die Dienste von BVB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha zu sichern, bot Newcastle angeblich Woltemade als direkte Tauschmasse an. Doch das Werben um den Offensivspieler reichte noch über die Bundesliga hinaus.

Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, wurde Woltemade in den letzten Zügen der Wechselfrist auch beim FC Barcelona ins Gespräch gebracht. Den Verantwortlichen der Katalanen entlockte diese Offerte demnach jedoch keinerlei Begeisterung. Die Funktionäre zeigten sich von der Option nicht restlos überzeugt.

Zudem befand sich der Klub zu diesem Zeitpunkt bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen bezüglich einer Verpflichtung des 29-jährigen Gabriel Jesus vom FC Arsenal. Parallel soll Atletico Madrid stark auf Woltemade geschielt haben, entschied sich auf der Suche nach einem Stürmer aber schließlich für eine Leihe von Jonathan David aus Turin.

Lautaro Martinez Como InterGetty Images

Welcher Klub wollte Lautaro Martinez verpflichten?

Eine weitere heiße Spur nach Barcelona gab es darüber hinaus bei Martinez. Der argentinische Torjäger von Inter nahm am Rande der "Gran Gala del Calcio" in Italien erstmals öffentlich Stellung zu den Gerüchten um eine Offerte aus Spanien. Im Gespräch mit Sky Italia bestätigte der 29-Jährige die Annäherungsversuche.

"Solche Angebote zu erhalten, ist immer eine Quelle des Stolzes, denn ich arbeite ständig daran, auf höchstem Niveau im Fußball zu bleiben. Die Berichte waren wahr", erklärte der Kapitän der Nerazzurri. Trotz des Lockrufs aus Katalonien blieb er allerdings bei seinem aktuellen Arbeitgeber, bei dem sein Vertrag noch bis 2029 datiert ist.

"Ich habe immer gesagt, dass ich bei Inter bleiben möchte, zusammen mit meinen Teamkollegen und unseren Fans. Solange sie mich wollen, werde ich bei diesem Verein bleiben", sagte Martinez zu seine Identifikation den Mailändern: "Wir alle wissen, dass man in der Welt des Fußballs, wenn man nicht mehr gebraucht wird, gebeten wird, zu gehen. Für Inter zu spielen, ist für mich eine Quelle des Stolzes, und ich bin hier glücklich. Ich möchte bleiben und mich jeden Tag weiterentwickeln sowie mit Inter um die großen Titel kämpfen."

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Häufig gestellte Fragen

Nick Woltemade kommt hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz, kann aber – je nach System – auch als hängende Spitze oder offensiver Mittelfeldspieler agieren. 

Er wurde am 14. Februar 2002 in Bremen geboren.

Bei Newcastle United trägt er die Nummer 27. Zuvor hatte er in Stuttgart die Nummer 11 inne, und diese hat er in der Nationalmannschaft behalten.

Er misst 1,98 Meter – und das macht ihn im Offensivzentrum zu einer ungewöhnlich dominanten Präsenz.

Nick Woltemades Gewicht liegt bei rund 90 Kilogramm. 

Offizielle Angaben gibt es nicht, doch sie dürfte im Bereich EU 46+ liegen. 

Nick Woltemade nutzt den rechten Fuß sowohl für Abschlüsse als auch für sein Kombinationsspiel.

Sein erster Klub war TS Woltmershausen, ehe er im Jahr 2010 für ein Jahrzehnt in die Jugend von Werder Bremen.

In Stuttgart lebte er während seiner VfB-Zeit allein in der Nähe des Hauptbahnhofs. Seit seinem Wechsel im August 2025 ist sein Lebensmittelpunkt in der Region Newcastle upon Tyne anzusiedeln.

Nick Woltemade fährt in England eine Mercedes V-Klasse.

Natürlich – Deutsch ist seine Muttersprache.

Er hat keine Kinder.

Nick Woltemade hält sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, es ist weder eine feste Partnerin bestätigt noch ein Beziehungsstatus kommuniziert worden.

Bei Newcastle United verdient er 8 Millionen Euro brutto pro Jahr. 

Er hat – trotz jungen Alters – bereits drei Titel auf Profi-Ebene gewonnen. Zwei davon hat er in der Saison 2022/23 mit dem SV Elversberg geholt, als er sich zum Drittliga-Meister und zum Saarlandpokal gekrönt hat. Im Jahr 2025 ist der DFB-Pokal mit dem VfB Stuttgart dazugekommen.

Dieses Kapitel liegt bei ihm (noch) in der Zukunft.

Ebenfalls kein einziges Mal. 

"Wondermade", "Big Nick" und besonders häufig "Zwei-Meter-Messi". 

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