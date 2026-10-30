Hansi Flick löst Begeisterung aus! Trainer des FC Barcelona sorgt für explodierende Follower-Zahl

Hansi Flick, Trainer des FC Barcelona, ist jetzt ganz offiziell bei Instagram. Bei den Barca-Fans löst er damit offensichtlich Begeisterung aus.

Erst am Donnerstagabend hatte Flick sein Konto bei dem Sozialen Netzwerk eröffnet. Nicht einmal 24 Stunden später, am späten Freitagnachmittag, hatte der deutsche Barca-Coach bereits eine Million Follower.

"Hola, culers!", richtete sich Flick in seinem Eröffnungs-Post am Donnerstag an die Anhänger des spanischen Meisters. "Ich freue mich, auf Instagram zu sein und einige Momente aus meinem Alltag bei Barca mit Euch zu teilen. Vielen Dank für Eure Unterstützung! Es lebe Barca", schrieb der ehemalige Bundestrainer weiter.

Barca teilte Flicks ersten Instagram-Beitrag

Flick, der das Traineramt in Katalonien 2024 übernahm, ist bei Barcelonas Fans äußerst beliebt. Dass seine Follower-Zahl derart schnell durch die Decke ging, lag allerdings auch daran, dass Barca Flicks ersten Beitrag auf seinem offiziellen Instagram-Account teilte, dem fast 150 Millionen Menschen folgen.

Nächste Spiele BAR La Liga 16:00 ALA Ansehen

Nicht nur menschlich, auch sportlich kommt Flick in Barcelona gut an. In seinen ersten beiden Spielzeiten holte er mit den Blaugrana, die unter ihm begeisternden Fußball spielen, jeweils den spanischen Meistertitel. Nachdem man in der Champions League zunächst äußerst knapp im Halbfinale (2024/25) und dann im Viertelfinale (2025/26) scheiterte, soll diese Saison möglichst der ganz große Wurf auf internationaler Bühne folgen.

Getty Images

FC Barcelona kassierte zuletzt zwei bittere Niederlagen

In der Ligaphase ist man derzeit voll im Soll, wenngleich Barca nach klaren Siegen gegen Feyenoord (5:1) und bei Galatasaray (5:2) zuletzt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain 2:4 unterlag. Auch die 1:2-Clasico-Niederlage gegen Real Madrid vom vergangenen Wochenende trübt das Bild, es waren nach zuvor neun Siegen Barcelonas erste Punktverluste in LaLiga diese Saison. Tabellenführer ist die Flick-Elf trotzdem noch, der Vorsprung auf den derzeit ärgsten Verfolger Atletico Madrid beträgt zwei Punkte.

Flick hatte im Mai seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 verlängert, in dem neuen Arbeitspapier enthalten ist zudem eine Option für ein weiteres Jahr bis 2029. Bereits Wochen vor seiner Unterschrift hatte der 61-Jährige angekündigt, dass er seine Trainerkarriere nach dem Engagement in Barcelona beenden werde: "Ich liebe es, hier zu arbeiten. Wir haben viel Zeit und ich denke nicht daran, woanders hinzugehen. Ich bin hier und es wird mein letzter Klub, mein letzter Job sein. Darüber bin ich sehr glücklich", betonte Flick im März.