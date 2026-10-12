Alejandro Balde steht beim FC Barcelona vor dem Aus: Laut der as könnte es beim Linksverteidiger wegen seiner Reservistenrolle zu einem Winterwechsel kommen. Zudem soll Manchester United am 22-Jährigen interessiert sein, wie zuletzt die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtete.

Der Grund für die Frustration des Abwehrspielers liegt auf der Hand und ist in den nackten Zahlen der aktuellen Spielzeit ablesbar. In dieser Saison bringt es der siebenfache spanische Nationalspieler auf gerade einmal zwölf Einsatzminuten im Trikot der Katalanen.

Auch nach der jüngsten Länderspielpause änderte sich an der Reservistenrolle des Eigengewächses nichts. Beim 3:0-Erfolg gegen den FC Getafe verbrachte Balde die gesamten 90 Minuten einmal mehr auf der Ersatzbank.

Angesichts dieser Entwicklung erscheint ein Transfer im kommenden Transferfenster laut as der einzig plausible Ausweg. An Interessenten mangelt es dem Außenverteidiger trotz der fehlenden Spielpraxis demnach nicht.

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Wann kam Alejandro Balde zum FC Barcelona?

Ein potenzieller Verkauf könnte zudem eine Kettenreaktion innerhalb des Kaders von Chefcoach Hansi Flick auslösen. Sollte der Abgang im Winter über die Bühne gehen, würde der deutsche Trainer nach Informationen der Mundo Deportivo nachdrücklich auf die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers drängen.

In der Abwehrzentrale des La-Liga-Tabellenführers herrscht derzeit ein personeller Engpass, vor allem seit der Muskelverletzung von Andreas Christensen macht sich das bemerkbar. Konkrete Transferkandidaten gibt es derzeit zwar noch nicht, doch der finanzielle Spielraum für eine Neuverpflichtung wäre gegeben. Durch den bis 2028 datierten Vertrag von Balde könnte er Barcelona bei einem Verkauf eine saftige Ablösesumme in die Kassen spülen.

Bereits 2011 kam Balde von Stadtrivale Espanyol in die Jugend von Barca. 169 Pflichtspiele absolviert er für die Profis bislang. In diesen gelangen ihm drei Tore sowie 21 Vorlagen.