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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Hansi Flick gönnte ihm bislang nur zwölf Spielminuten! In England begehrter Reservist könnte Barcelona viel Geld einbringen

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Spielt Barca-Reservist Alejandro Balde bald in England?

Alejandro Balde steht beim FC Barcelona vor dem Aus: Laut der as könnte es beim Linksverteidiger wegen seiner Reservistenrolle zu einem Winterwechsel kommen. Zudem soll Manchester United am 22-Jährigen interessiert sein, wie zuletzt die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtete.

Der Grund für die Frustration des Abwehrspielers liegt auf der Hand und ist in den nackten Zahlen der aktuellen Spielzeit ablesbar. In dieser Saison bringt es der siebenfache spanische Nationalspieler auf gerade einmal zwölf Einsatzminuten im Trikot der Katalanen.

Auch nach der jüngsten Länderspielpause änderte sich an der Reservistenrolle des Eigengewächses nichts. Beim 3:0-Erfolg gegen den FC Getafe verbrachte Balde die gesamten 90 Minuten einmal mehr auf der Ersatzbank.

Angesichts dieser Entwicklung erscheint ein Transfer im kommenden Transferfenster laut as der einzig plausible Ausweg. An Interessenten mangelt es dem Außenverteidiger trotz der fehlenden Spielpraxis demnach nicht.

Alejandro BaldeGetty Images

Wann kam Alejandro Balde zum FC Barcelona?

Ein potenzieller Verkauf könnte zudem eine Kettenreaktion innerhalb des Kaders von Chefcoach Hansi Flick auslösen. Sollte der Abgang im Winter über die Bühne gehen, würde der deutsche Trainer nach Informationen der Mundo Deportivo nachdrücklich auf die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers drängen.

In der Abwehrzentrale des La-Liga-Tabellenführers herrscht derzeit ein personeller Engpass, vor allem seit der Muskelverletzung von Andreas Christensen macht sich das bemerkbar. Konkrete Transferkandidaten gibt es derzeit zwar noch nicht, doch der finanzielle Spielraum für eine Neuverpflichtung wäre gegeben. Durch den bis 2028 datierten Vertrag von Balde könnte er Barcelona bei einem Verkauf eine saftige Ablösesumme in die Kassen spülen.

Bereits 2011 kam Balde von Stadtrivale Espanyol in die Jugend von Barca. 169 Pflichtspiele absolviert er für die Profis bislang. In diesen gelangen ihm drei Tore sowie 21 Vorlagen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 110 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 29 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

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