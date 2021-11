Ein Neuling und zwei Rückkehrer dabei: Hansi Flick gibt DFB-Kader für Länderspiele bekannt

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihren Jahresabschluss mit den Rückkehrern Julian Draxler und Julian Brandt sowie dem Debütanten Lukas Nmecha. Insgesamt nominierte Bundestrainer Hansi Flick für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in Wolfsburg (11. November) und drei Tage später in Armenien vier Torhüter und 23 Feldspieler. Einige seiner strapazierten Stars dürften nach dem Heimspiel eine Pause erhalten.Draxler und Brandt waren von Joachim Löw nicht für die EM berücksichtigt worden. Auch unter Flick spielten sie zunächst keine Rolle. U21-Europameister Nmecha glänzte zuletzt beim VfL Wolfsburg und ist eine Alternative im Sturm, da Timo Werner ebenso wie Emre Can und Lukas Klostermann verletzt ausfällt.

Mats Hummels fehlt erneut aufgrund seiner Knieprobleme in Flicks Aufgebot. Dafür kehrt Ilkay Gündogan nach überstandener Verletzung zurück. Das Ticket für die WM 2022 in Katar hatte die DFB-Auswahl bereits im Oktober gelöst.