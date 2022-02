Hansa Rostock vs. Werder Bremen live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 22. Spieltag der 2. Bundesliga. Hierbei findet am Freitag um 18.30 Uhr die Partie Hansa Rostock vs. Werder Bremen statt. Der Dritte gastiert beim Fünftletzten, wobei diese Traditionsteams bislang 21 und 35 Punkte holte. Das erste Saisonduell endete mit einem Heimerfolg.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt das DAZN-Abo sichern!

Hansa Rostock erlebte nach der Länderspiel-Pause im November zunächst vier Unentschieden und drei Niederlagen. Im Zuge dessen gab es für die Elf von Trainer Jens Härtel unmittelbar vor und nach der Winterpause ein Unentschieden in Karlsruhe und zuhause ein 0:1 gegen Hannover 96. Im bislang letzten Heimspiel gegen Heidenheim folgte eine Nullnummer.

🤝 Engagierte Leistung, stabile Defensive & Chancenplus: Trotz eines starken Auftritts reicht es gegen #Heidenheim nur für einen Punkt mehr auf dem Konto 😐 Hier geht's zu unserem Spielbericht 👇 #hansa #2liga #FCHHEIhttps://t.co/cx4x16HTJ3 — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) January 22, 2022

Hingegen entschied Werder Bremen alle bisherigen Liga-Auftritte unter Ole Werner für sich. Hierbei fädelten die Grün-Weißen zunächst volle Erfolge daheim gegen Aue und auswärts bei Jahn Regensburg sowie bei Hannover 96 ein. Es folgten ein Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf sowie ein 4:3 in Paderborn.

Heute um 18.30 Uhr geht in der 2. Bundesliga die Begegnung Hansa Rostock vs. Werder Bremen über die Bühne. GOAL hat alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. Werder Bremen: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga

Spiel: Hansa Rostock vs. Werder Bremen Datum: Freitag, 11. Februar 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock gegen Werder Bremen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Die Senderechte an der 2. Bundesliga berechtigen Sky dazu, sämtliche Begegnungen aus dieser zu übertragen. Mit Ausnahme des Spiels am Samstag um 20.30 Uhr, das Euch ebenso Sport1 zeigt, laufen alle Matches exklusiv beim Pay-TV-Anbieter. Sky greift dafür auf verschiedene Sender zurück, wobei Ihr für die Übertragung von Hansa Rostock vs. Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 2 einschalten müsst. Überdies könnt Ihr das Traditionsduell in HD genießen. Außerdem startet eine halbe Stunde vor dem Anstoß, um 18 Uhr, die Vorberichterstattung. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Partie im Ostseestadion:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 18 Uhr

18 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Allerdings benötigt Ihr für die TV-Übertragung das Bundesliga-Paket. Diesbezüglich könnt Ihr Euch für ein Einzelabo für 27 Euro im Monat oder für eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Webseite von Sky stehen alle Details.

Die weiteren Spiele der 2. Bundesliga bei Sky in voller Länge und in der Konferenz anschauen

Zusätzlich zum Traditionsduell Hansa Rostock gegen Werder Bremen findet heute um 18.30 Uhr das Heimspiel von Erzgebirge Aue gegen Holstein Kiel statt. Das bedeutet für Euch, dass Ihr genauso gut eine Konferenz mitverfolgen könnt. Hierfür seid Ihr bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) goldrichtig.

Hansa Rostock gegen Werder Bremen dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ein Abo lohnt sich übrigens auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Verfügung habt. Und zwar deshalb, weil Sky sein vollständiges Programm zusätzlich mittels LIVE-STREAM sendet. Konkret könnt Ihr Euch die Übertragung des Kräftemessens Hansa Rostock vs. Werder Bremen mittels Sky Go sowie mithilfe des Sky Tickets anschauen.

Hansa Rostock gegen Werder Bremen im LIVE-STREAM über Sky Go

Bei Sky Go handelt es sich um das hauseigene Streaming-Portal von Sky. Dort müsst Ihr Euch lediglich einloggen. Allerdings werden Neukunden nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss dafür freigeschaltet. Jedoch könnt Ihr Euch auch im Nachhinein dort eine Wiederholung der Begegnung zwischen Hansa Rostock und Werder Bremen ansehen.

"Wir versuchen beide, sehr strukturiert zu arbeiten, möglichst wenig dem Zufall zu überlassen."



Im großen Interview spricht Co-Trainer Patrick #Kohlmann über die Beziehung zu Ole #Werner und seine Ex-Karriere als Profi.

👇#Werder https://t.co/paGNNeTUUY — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 2, 2022

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hansa Rostock gegen Werder Bremen

Beim Sky Ticket ist das Prozedere anders, denn es wird sofort aktiviert. Zudem müsst Ihr Euch nicht auf eine langfristige Bindung einlassen. Und mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro steht Euch das vollständige Sportangebot auf zwei Geräten gleichzeitig zur Verfügung.

Fußball-Liebhaber kommen bei Sky mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League auf ihre Kosten. Dazu kommen die NHL, die PGA-Tour, die ATP World Tour und die Formel 1.

Zu Hansa Rostock vs. Werder Bremen via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL bei der Begegnung Hansa Rostock vs. Werder Bremen im Bilde bleiben. Damit informieren Euch zu allen Schlüsselszenen der Partie im Ostseestadion.

Hansa Rostock gegen Werder Bremen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: In voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) In der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go Im LIVE-TICKER: GOAL

Hansa Rostock vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.