Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen

Im Duell der Traditionsklubs empfängt Aufstiegsaspirant Hansa Rostock Waldhof Mannheim. Alle Infos zur Übertragung und mehr.

Hansa Rostock empfängt Waldhof Mannheim in der 3. Liga. Die Partie wird heute um 14 Uhr im Rostocker Ostseestadion angepfiffen.

Neun Jahre nach dem Abstieg sind die Rostocker mittendrin im Kampf um die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Nach 22 Spielen belegt Hansa den Relegationsplatz, auf den direkten Aufstiegsplatz fehlen aktuell nur zwei Zähler. Mannheim könnte mit einem Sieg zwar bis auf drei Punkte an die Kogge heranrücken, hat aber bereits zwei Spiele mehr absolviert und kein Nachholspiel mehr in der Hinterhand.

Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim : Goal liefert euch alle Infos zum Duell der früheren Bundesligisten.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Partie heute in der Übersicht

Datum: 20.02.2021 I 14 Uhr

20.02.2021 I 14 Uhr Stadion: Ostseestadion Rostock

Ostseestadion Rostock Hinspiel: 20.10.2020, Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock 1:2 (1:1)

20.10.2020, Waldhof Mannheim vs. Hansa Rostock 1:2 (1:1) Zuschauer: keine

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Traditionsduell live sehen? Dann bekommt Ihr hier bei Goal alle Infos zur Übertragung.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die TV-Übertragung bei Magenta Sport

Die 3. Liga ist seit geraumer Zeit bei der Deutschen Telekom beheimatet. Über Magenta Sport sind dort alle 380 Partien live zu sehen, zudem gibt es Konferenzen.

Das gilt natürlich auch für die Begegnung zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim. Das Traditionsduell ist heute exklusiv über diesen Anbieter zu verfolgen.

Alle Telekom-Kunden können Magenta Sport für ein Jahr kostenlos zum bestehenden Vertrag hinzufügen, anschließend fallen Zusatzkosten in Höhe von 4,95 Euro monatlich an. Als Gegenleistung gibt es nicht nur die 3. Liga zu sehen, sondern unter anderem auch die Frauen-Bundesliga, die Deutsche Eishockey Liga sowie die Basketball Bundesliga.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Darum ist das Spiel nicht in der ARD oder in den dritten Programmen zu sehen

Ausgewählte Spiele der 3. Liga werden am Wochenende auch von den dritten Programmen der ARD übertragen. Die Begegnung zwischen Rostock und Mannheim gehört heute aber nicht dazu.

Der NDR, in dessen Sendegebiet Hansa liegt, zeigt stattdessen parallel die Partie zwischen dem VfB Lübeck und Türkgücü München. Im SWR, der für Mannheim zuständig ist, wird das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Kaiserslautern übertragen.

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Ihr seid kein Telekom-Kunde, wollt aber das Spiel unbedingt sehen? Dann aufgepasst! Denn um die Inhalte von Magenta Sport nutzen zu können, ist ein Telekom-Vertrag nicht zwingend notwendig .

Wie bei anderen Streamingdiensten könnt Ihr auch Magenta Sport problemlos und unabhängig buchen. Euch stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder Ihr nutzt ein Monatsabo oder Ihr bindet euch direkt für ein Jahr.

Wie üblich wird der Abschluss eines Jahresabos finanziell belohnt. So zahlt Ihr dann nur 9,95 Euro im Monat und spart deutlich zum Monatsabo . Denn dieses ist erst ab einem Betrag von 16,95 Euro zu haben.

Technisch gibt es kaum ein Gerät, auf dem Magenta Sport nicht nutzbar ist. Ob Smart-TV, TV-Sticks, auf dem Smartphone und Tablet oder auf dem Computer: Hier dürfte jeder sein passendes Gerät finden. Die Übersicht und alle weiteren Infos zu Magenta Sport gibt es hier .



Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Übertragung in der Übersicht

Wann? Heute um 14 Uhr

Heute um 14 Uhr Wie im TV? Über Magenta Sport (mit Telekom-Vertrag)

Über Magenta Sport (mit Telekom-Vertrag) Was kostet es? Für 1 Jahr kostenlos zubuchbar

Für 1 Jahr kostenlos zubuchbar Wie im LIVE-STREAM? Über Magenta Sport (ohne Telekom-Vertrag)

Über Magenta Sport (ohne Telekom-Vertrag) Was kostet es? 9,95 Euro im Monat (Jahresabo) bzw. 16,95 Euro im Monatsabo

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Der LIVE-TICKER von Goal

Fast so gut wie Bewegtbilder ist der LIVE-TICKER von Goal. Hier gibt es alle wichtigen Szenen zur Live-Nachlese. Klickt Euch rein!

Hansa Rostock vs. Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen zum Spiel

Das ist die Aufstellung von Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Riedel, Löhmannsröben, Scherff - Rother, Rhein - Omladic, Bahn, Türpitz - Breier

Waldhof Mannheim startet mit folgender Aufstellung:

Königsmann - Gohlke, Verlaat, Seegert, Donkor - Christiansen, Schuster - Costly, Saghiri, Jastrzembski - Martinovic