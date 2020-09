Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung des DFB-Pokals heute

Drittligist Hansa Rostock möchte den Bundesligaverein VfB Stuttgart aus dem Wettbewerb werfen. Alle Informationen zur Übertragung bekommt Ihr hier.

Traditionsreiches Duell im : Hansa Rostock empfängt den in der 1. Runde. Anpfiff im Rostocker Ostseestadion ist am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr.

Die Gastgeber aus der landeten in der vergangenen Spielzeit auf dem sechsten Platz. Aus dem Aufstiegskampf hatte sich Hansa relativ früh verabschiedet. In der neuen Saison gehört Rostock wieder zu den stärkeren Teams und zum erweiterten Kreis der Aufstiegsaspiranten.

Besser machte es der VfB Stuttgart : Er schaffte letzte Saison den Aufstieg in die Bundesliga . Als Tabellenzweiter des Unterhauses kehrten die Schwaben in Deutschlands höchste Spielklasse zurück.

Mehr Teams

Die DFB-Pokal-Bilanz spricht für Hansa Rostock . Nur ein Spiel von Insgesamt fünf konnte der VfB für sich entscheiden, die restlichen vier Spiele gewann Hansa.

Wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Das DFB-Spiel im Überblick

Spiel: Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: 1. Runde, DFB-Pokal

1. Runde, DFB-Pokal Datum: Sonntag, 13.09.2020

Sonntag, 13.09.2020 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung des DFB-Pokals

Möchtet Ihr den DFB-Pokal live sehen, dann stehen für Euch zwei Anlaufstellen parat. Zum einen werden ausgewählte Spiele im Free-TV gezeigt, durch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF . Doch das beinhaltet eben nur einige wenige Partien.

Neben den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten mischt auch der Pay-TV-Sender Sky mit. Dieser hat sich ebenfalls Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals gesichert und zeigt alle Spiele live im Pay-TV.

Wo das Spiel zwischen Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart zu sehen ist, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

"Ich gehe mit einem ganz anderen körperlichen Gefühl in die Saison als vor einem Jahr", sagt #VfB Geburtstagskind Philipp #Klement vor der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte bei @HansaRostock am Sonntag (15:30 Uhr) im #DFBPokal . 🏆 #FCHVfB https://t.co/y5Cuh7ibdn — VfB Stuttgart (@VfB) September 9, 2020

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Das Spiel live und in voller Länge sehen

Wer das Spiel über die vollen 90 Minuten sehen möchte, ist bei Sky an der richtigen Adresse. Dieses Mal geht Ihr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern leer aus, denn das Spiel wird nur bei Sky live gezeigt.

Beginn der Übertragung ist 15.15 Uhr mit den Vorberichten , bevor dann um 15.30 Uhr angepfiffen wird. Das geschehen könnt Ihr auf dem Sender Sky Sport 5 HD verfolgen.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Die Konferenz am Sonntag

Am Sonntag ist DFB-Pokal angesagt. Neben der Partie Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart werden noch acht weitere Begegnungen stattfinden. Damit Ihr bei jeder Partie auf dem Laufenden bleibt, bietet Sky die Konferenzschaltung an. Damit seht Ihr stets das wichtigste der einzelnen Partien.

Die Konferenz beginnt bereits um 14.30 Uhr und wird von Moderatorin Esther Sedlaczek begleitet.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Das Spiel im Live-Stream verfolgen

Neben der TV-Übertragung bietet Sky auch die Möglichkeit, das Spiel per Live-Stream zu verfolgen. Hierzu stehen zwei unterschiedliche Varianten zur Auswahl. Je nachdem, welche Anforderungen Ihr habt, könnt Ihr zwischen Sky Go und Sky Ticket entscheiden.

Welches Streaming-Portal für Euch geeignet ist, erfahrt Ihr in den nächsten zwei Abschnitten.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Mit Sky Go live beim DFB-Pokal dabei sein

Sky Go ist erste Wahl für alle, die bereits Sky-Kunde sind, jedoch kein Interesse am regulären TV-Empfang haben. Denn Sky Go stellt die Inhalte von Sky als Live-Stream bereit, wenn Ihr bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt.

Mit der Sky Go App seht Ihr die gleichen Inhalte wie im TV-Programm von Sky als Live-Stream. Dadurch seid Ihr flexibler und könnt das Spiel auch von unterwegs aus ansehen.

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Das Spiel mit dem Sky Ticket live sehen

Ihr habt noch kein Sky-Abonnement , plant aber auch nicht Euch langfristig zu binden, dann ist das Sky Ticket eine lohnende Alternative. Das Sky Ticket schließt Ihr im Regelfall für einen Monat ab und könnt danach entschieden, ob Ihr das Ticket weiternutzen möchtet oder lieber kündigt.

Mehr Informationen zum Sky Ticket und der Bestellung, bekommt Ihr auf der Webseite von Sky .

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Mit dem Live-Ticker von Goal immer auf dem Laufenden

Das Spiel interessiert Euch, nur zahlen dafür möchtet Ihr lieber nicht? Der Live-Ticker von Goal kann hier das Richtige für Euch sein. Bereits vor Anpfiff werdet Ihr mit Analysen und Fakten zum Spiel versorgt, ehe es dann pünktlich um 15.30 Uhr losgeht .

Im Live-Ticker werdet Ihr stets mit dem aktuellen Spielgeschehen versorgt und verpasst kein Tor oder andere wichtige Spielszenen. Zum Live-Ticker von Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart geht es hier lang.



Quelle: imago images / Holsteinoffice

Hansa Rostock vs. VfB Stuttgart heute live: Die Aufstellungen

Möchtet Ihr wissen, wer heute auf dem Platz stehen wird, dann findet Ihr kurz vor Spielbeginn an dieser Stelle die Aufstellungen der beiden Teams.