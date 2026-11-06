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Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock den Sonnenhof Großaspach – ein Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Rostock steht nach zuletzt schwachen Ergebnissen unter Druck. Trainer André Breitenreiter braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Nach einer 2:1-Niederlage gegen Jahn Regensburg zuletzt und weiteren Rückschlägen gegen Alemannia Aachen und Meppen läuft die Zeit für Rostock. Der Heimvorteil soll nun die Wende bringen.

Großaspach reist als Tabellenletzter an – mit einer Formserie, die wenig Zuversicht verbreitet. Trainer Pascal Reinhardt steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Die Gäste kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Serie, darunter ein 7:1 gegen Wehen Wiesbaden. Die Defensive ist das größte Problem des Teams aus Baden-Württemberg.

Für Rostock ist dies eine Pflichtaufgabe vor heimischem Publikum. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Hansa Rostock und Sonnenhof Großaspach los?

Hansa Rostock kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt verlor Rostock mit 2:1 gegen Jahn Regensburg. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf sowie Niederlagen gegen Alemannia Aachen (0:2) und Meppen (0:2). Den einzigen Sieg holte Rostock mit 2:0 gegen Würzburger Kickers. In diesen fünf Spielen erzielte Rostock sechs Tore und kassierte sieben.

Sonnenhof Großaspach weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen RW Essen. Davor verlor Großaspach im DFB-Pokal mit 2:4 gegen den FC Augsburg und in der Liga mit 7:1 gegen Wehen Wiesbaden. Ein 3:2-Sieg gegen Preußen Münster war der einzige Lichtblick. Insgesamt erzielte das Team neun Tore und kassierte 18 Gegentreffer.

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Form

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Bilanz direkte Duelle

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen