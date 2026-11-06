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Deutschland 3 Liga
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team-logoSonnenhof Großaspach
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Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Hansa Rostock - Sonnenhof Großaspach
Hansa Rostock
Sonnenhof Großaspach
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Hansa Rostock gegen Sonnenhof Großaspach. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock den Sonnenhof Großaspach – ein Duell, das für beide Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Rostock steht nach zuletzt schwachen Ergebnissen unter Druck. Trainer André Breitenreiter braucht Punkte, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Nach einer 2:1-Niederlage gegen Jahn Regensburg zuletzt und weiteren Rückschlägen gegen Alemannia Aachen und Meppen läuft die Zeit für Rostock. Der Heimvorteil soll nun die Wende bringen.

Großaspach reist als Tabellenletzter an – mit einer Formserie, die wenig Zuversicht verbreitet. Trainer Pascal Reinhardt steht vor einer schwierigen Aufgabe.

Die Gäste kassierten zuletzt fünf Niederlagen in Serie, darunter ein 7:1 gegen Wehen Wiesbaden. Die Defensive ist das größte Problem des Teams aus Baden-Württemberg.

Für Rostock ist dies eine Pflichtaufgabe vor heimischem Publikum. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Hansa Rostock und Sonnenhof Großaspach los?

Hansa Rostock kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt verlor Rostock mit 2:1 gegen Jahn Regensburg. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf sowie Niederlagen gegen Alemannia Aachen (0:2) und Meppen (0:2). Den einzigen Sieg holte Rostock mit 2:0 gegen Würzburger Kickers. In diesen fünf Spielen erzielte Rostock sechs Tore und kassierte sieben.

Sonnenhof Großaspach weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Niederlage gegen RW Essen. Davor verlor Großaspach im DFB-Pokal mit 2:4 gegen den FC Augsburg und in der Liga mit 7:1 gegen Wehen Wiesbaden. Ein 3:2-Sieg gegen Preußen Münster war der einzige Lichtblick. Insgesamt erzielte das Team neun Tore und kassierte 18 Gegentreffer.

HRO

HRO - Form

WUK
S0-2
SVM
N0-2
ALA
N2-0
F95
U1-1
SSV
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SHG

SHG - Form

FCK
U2-2
PRM
S3-2
SVW
N7-1
FCA
N2-4
ESN
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Hansa Rostock vs Sonnenhof Großaspach Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • André Breitenreiter

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Form

HRO

HRO - Form

WUK
S0-2
SVM
N0-2
ALA
N2-0
F95
U1-1
SSV
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SHG

SHG - Form

FCK
U2-2
PRM
S3-2
SVW
N7-1
FCA
N2-4
ESN
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Hansa RostockUnentschiedenSonnenhof Großaspach
1
3
1
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
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1
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
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Sonnenhof Großaspach
SHG
1
END
Deutschland 3 Liga
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Hansa Rostock
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0
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0
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Deutschland 3 Liga
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Sonnenhof Großaspach
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0
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Hansa Rostock
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0
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
Hansa Rostock badge
Hansa Rostock
HRO
0
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Hansa Rostock vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
126242821+720
S
N
S
N
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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