Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock heute den 1. FC Kaiserslautern. Goal verrät Euch, wo Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Mit dem 35. Spieltag befindet sich die inzwischen im Endspurt der Saison: Am Dienstag empfängt Hansa Rostock den und ist im Rennen um den Aufstieg in die 2. auf drei Punkte angewiesen. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Ostseestadion.

In der Tabelle liegt Rostock (5.) derzeit drei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern II, der allerdings nicht aufsteigen darf. "Es sind jetzt noch vier Spiele, in denen wir alles raushauen müssen. Dann können wir auch noch was Gutes rausholen", weiß Angreifer Aaron Opoku um die Bedeutung der heutigen Partie.

In der 3. Liga empfängt Hansa Rostock am 35. Spieltag den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Ihr möchtet wissen, auf welchem Sender das Duell heute gezeigt wird? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Hansa Rostock gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Begegnung in der 3. Liga in der Übersicht

Duell Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern Datum Dienstag, 23. Juni | 20.30 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock Zuschauer keine Zuschauer zugelassen

Hansa Rostock gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK) live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Zunächst die gute Nachricht für alle Fans von Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern: In dieser Saison werden alle Spiele der 3. Liga live im Pay-TV übertragen. Ihr müsst Euch somit keine Sorgen machen, die Begegnung Eures Lieblingsvereins zu verpassen.

Doch manche Begegnungen der 3. Liga laufen auch live im Free-TV, denn die ARD darf in dieser Saison 86 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlen. Es stellt sich deshalb die Frage, wie beim heutigen Aufeinandertreffen zwischen Hansa und dem FCK die Regelung ist. Goal liefert Euch die Antworten.

Hansa Rostock gegen Kaiserslautern (FCK) live im TV sehen: Magenta Sport zeigt / überträgt die 3. Liga

Das Duell zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern gehört leider nicht zu den Spielen, die im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen werden. Mit der Telekom hat sich jedoch ein zweiter Anbieter die Übertragungsrechte an der 3. Liga gesichert und zeigt auf MagentaSport alle Spiele des deutschen Unterhauses im Pay-TV.

Das bedeutet für Euch im Umkehrschluss aber auch, dass Ihr zur Kasse gebeten werdet, um Rostock gegen Kaiserslautern heute live sehen zu können: Telekom-Kunden erleben das komplette Angebot von MagentaSport im ersten Jahr kostenlos, danach kostet der Sender 4,95 Euro im Monat.

Neukunden ohne Telekom-Vertrag zahlen monatlich 9,95 Euro, wenn sie das Abonnement von MagentaSport für ein Jahr abschließen, oder aber 16,95 Euro, wenn sie die Flexibilität des Monatsabos bevorzugen. Mehr Infos zu den Angeboten des Pay-TV-Senders gibt es hier.

Rostock gegen Kaiserslautern live im TV sehen: Wann beginnt die Übertragung auf Magenta Sport?

Bereits um 20.15 Uhr begrüßt Euch MagentaSport zu den Vorberichten aus dem Ostseestadion in Rostock. Als Kommentator ist am Dienstag Gari Paubandt im Einsatz, der Euch durch den Abend führen und das Geschehen auf dem Rasen am Mikrofon begeleiten wird.

Zwar steht mit Viktoria Köln gegen den um 20.30 Uhr noch ein weiteres Duell auf dem Programm, eine Konferenz wird allerdings nur bei den früheren Spielen um 19 Uhr angeboten. Somit wird die Begegnung zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern (FCK) nur im Einzelspiel laufen.

Hansa Rostock empfängt den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung wird MagentaSport das Aufeinandertreffen zwischen Rostock und Kaiserslautern auch im LIVE-STREAM zeigen. Voraussetzung, um dieses Angebot nutzen zu können, ist jedoch ebenfalls ein Abonnement des Pay-TV-Senders.

Habt Ihr das von Euch gewünschte Paket gebucht, könnt Ihr den LIVE-STREAM auf einem Laptop über die Webseite von MagentaSport ansehen oder Ihr verbindet den Fernseher über ein HDMI-Kabel mit Eurem PC und könnt die Übertragung somit auch auf dem großen Bildschirm schauen.

Alternativ könnt Ihr den LIVE-STREAM auch über die App von MagentaSport auf Eurem Smartphone oder Tablet abrufen und das Spiel somit auch von unterwegs live verfolgen. Die mobile Anwendung des Streamingdienstes steht Euch im Google-Play-Store und App Store zur Verfügung.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Für alle, die am Abend bereits andere Pläne haben, über die Ereignisse in Rostock aber dennoch auf dem Laufenden bleiben wollen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal die Lösung. Bereits einige Minuten vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen zur Partie.

Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER keine entscheidende Szene und erhaltet zudem weitere interessante Statistiken, sodass sich unsere Berichterstattung auch als Ergänzung zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM eignet.

Hansa Rostock gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Die Tabellensituation in der 3. Liga

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Bayern München II 34 70:55 15 58 2. Eintracht Braunschweig 34 54:43 11 58 3. MSV Duisburg 34 60:43 17 57 4. Würzburger Kickers 34 63:51 12 57 5. FC Hansa Rostock 34 49:35 14 55 6. 34 55:38 17 54 7. Waldhof Mannheim 34 50:42 8 54 8. 34 55:48 7 52 9. SV Meppen 34 60:51 9 49 10. SpVgg Unterhaching 34 48:44 4 49 11. 1. FC Kaiserslautern 34 53:52 1 47 12. KFC Uerdingen 05 34 37:49 -12 46 13. FC Viktoria Köln 34 58:66 -8 44 14. Magdeburg 34 45:39 6 42 15. Hallescher FC 34 54:58 -4 40 16. Chemnitzer FC 34 47:53 -6 40 17. FSV Zwickau 34 50:56 -6 37 18. SC Preußen 06 Münster 34 45:56 -11 35 19. Sonnenhof Großaspach 34 29:60 -31 29 20. FC Carl Zeiss Jena 34 33:76 -43 19

Hansa Rostock empfängt den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute gegen 19.30 Uhr der Fall sein. Hier aber schon eine erste Prognose:

Die voraussichtliche Aufstellung von Hansa Rostock:

Kolke - Ahlschwede, Riedel, Sonnenberg, Scherff - Bülow, Pepic, Butzen - Nartey, Verhoek, Opoku

Die voraussichtliche Aufstellung des 1. FC Kaiserslautern (FCK):

Grill - D. Schad, K. Kraus, Sickinger, Hercher - Bachmann - Bakhat, Zuck - Pick - L. Röser, Kühlwetter

