In der 2. Bundesliga empfängt Hansa Rostock heute Fortuna Düsseldorf. Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, 31. Oktober , unter anderem zum Duell zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf . Spielbeginn im Ostseestadion ist um 13.30 Uhr.

Das Heimteam geht als frischgebackener Pokal-Achtelfinalist in die Partie. In der 2. Runde des DFB-Pokals setzte sich Hansa am vergangenen Mittwoch bei Ligakonkurrent Jahn Regensburg etwas überraschend nach Elfmeterschießen durch.

In der 2. Bundesliga sammelte der Aufsteiger in den ersten elf Saisonspielen elf Punkte. Vor diesem Spieltag betrug der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 nur zwei Punkte.

Etwas weiter oben in der Tabelle ist Fortuna Düsseldorf zu finden. Vor dem 11. Spieltag war die Fortuna Neunter, zur Spitzengruppe betrug der Rückstand aber bereits sechs Punkte.

Hansa Rostock hat heute in der 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf zu Gast. Goal hat alle Infos zur Übertragung der Partie und liefert Euch die Aufstellungen, sobald diese vorliegen.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf Wettbewerb 2. Bundesliga, 12. Spieltag Datum Sonntag, 31. Oktober Anpfiff 13.30 Uhr ( im LIVE-TICKER von Goal ) Ort Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Die Live-Übertagungsrechte der 2. Bundesliga liegen in der Saison 2021/22 beim Pay-TV-Sender Sky und dem Privatsender Sport1 .

Während Sky alle 306 Saisonspiele der 2. Bundesliga live überträgt und zudem bei zeitgleich beginnenden Spielen eine Konferenz anbietet, beschränken sich die Live-Übertragungen von Sport1 auf das jeweilige Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr . Dieses war am gestrigen Samstag Hamburger SV gegen Holstein Kiel.

Damit ist klar, dass Rostock vs. Düsseldorf nicht live im Free-TV übertragen wird und dass die Partie exklusiv bei Sky zu sehen ist - als Einzelspiel und in der Konferenz .

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Übertragung von Sky im Pay-TV

Die Übertragung von Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf beginnt heute mit Hintergrundinformationen rund um das Spiel bereits um 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) . Eine Übertragung des Spiels in Ultra HD wird nicht angeboten. Wenige Minuten vor Spielbeginn wird sich dann Kommentator Martin Gaupp melden.

Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) ist Rostock vs. Düsseldorf Teil der Sonntagskonferenz der 2. Bundesliga . In dieser wird abwechselnd auch von den Partien Karlsruher SC vs. SC Paderborn und FC Ingolstadt vs. Jahn Regensburg berichtet.

Um das Spiel live auf Sky zu sehen, muss man den Sender natürlich abonniert haben. Eine Übersicht über die Abo-Angebote gibt es auf der Sky-Homepage .

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

Bei Sky gibt es selbstverständlich auch die Möglichkeit, sich das Spiel im LIVE-STREAM anzusehen. Dafür gibt es zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket . Beide Apps gibt es als kostenlosen Download, beispielsweise im App Store oder im Play Store.

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go in ihrem Vertrag inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App herunterladen, euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden - und schon könnt Ihr Rostock vs. Düsseldorf und vieles mehr auf Sky Go sehen.

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag eingehen, um das Spiel zwischen Rostock vs. Düsseldorf noch kurzfristig anzusehen? Dafür gibt es Sky Ticket .

Mit dem Tagesticket für 14,99 Euro oder dem Supersport Jahresticket für 19,99 pro Monat wird Euch der Zugang zur heutigen Partie und auch zur Konferenz ermöglicht.

💬 #Härtel : Gestern haben wir nach unserer Rückkehr leicht trainiert. #Rizzuto ist noch angeschlagen. Wichtig ist, dass die Jungs gut regenerieren. Das Spiel hat uns viele Nerven und Kraft gekostet. Die positiven Emotionen helfen. #hansa #2liga #FCHF95 — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) October 29, 2021

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER: Goal

Goal bietet zur Partie zwischen Hansa Rostock und Fortuna Düsseldorf einen LIVE-TICKER an. Dieser ist kostenlos und versorgt Euch neben allen Informationen vor und während des Spiels auch noch mit Statistiken und der aktuellen Tabelle.

Hier geht's zum LIVETICKER Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf.

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Die Aufstellungen

So spielt Rostock:

Kolke - Meißner, Fröde, Roßbach - Neidhart, Rhein, Rizzuto, Behrens, Omladic, Mamba - Verhoek

Die Startelf der Fortuna:

Kastenmeier - Zimmermann, Klarer, Hoffmann, Hartherz - Piotrowski, Bodzek, Narey, Sobottka, Peterson - Hennings

🚨 Aufstellung 🚨



Diese Jungs sollen heute drei Punkte an der Ostsee einfahren! 💪#f95 | 🔴⚪️ | #FCHF95 pic.twitter.com/dYM5wNasvX — Fortuna Düsseldorf (@f95) October 31, 2021

Hansa Rostock vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick