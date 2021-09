Hansa Rostock vs. FC Schalke 04: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 2. Bundesliga

Am Samstag um 20.30 Uhr empfängt Hansa Rostock in der 2. Bundesliga den FC Schalke 04. Goal liefert Euch alle Informationen zur Live-Übertragung.

In der 2. Bundesliga steht am Samstagabend eine Begegnung zwischen einem Aufsteiger aus der 3. Liga und einem Absteiger aus der Bundesliga auf dem Programm. Hansa Rostock trifft vor heimischer Kulisse im Ostseestadion um 20.30 Uhr auf den FC Schalke 04.

⏰ Aufgrund nicht abgerufener Karten gehen heute um 1⃣6⃣ Uhr nochmal einige hundert Tickets in den Verkauf! Mitglieder, die bisher keine Dauer- oder Tageskarten besitzen, können sich ihren Platz für das Topspiel gegen @s04 sichern! 💪🔵⚪❤ #hansa #2liga https://t.co/Rik93DxHw1 — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) September 20, 2021

Die beiden Mannschaften traten von der Saison 1991/92 bis zur Spielzeit 2007/08 24-mal in der Bundesliga gegeneinander an. Nun kommt es erstmals in der zweithöchsten Spielklasse zu einem Duell zwischen Hansa Rostock und den FC Schalke 04. Während es für die Hanseaten primär um den Klassenerhalt geht, peilen die Gelsenkirchener den sofortigen Wiederaufstieg an.

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04: Hier gelangt Ihr zum Sky Ticket für die Übertragung!

Nach den bisherigen sieben Spieltagen sieht die Bilanz für beide Kontrahenten nicht ausschließlich zufriedenstellend aus. Hansa Rostock verlor vier seiner Auftritte und erlebte darüber hinaus zwei Siege sowie ein Unentschieden. Das ergibt sieben Punkte und drei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Der FC Schalke 04 holte hingegen bislang zehn Punkte. Einerseits gelangen den Knappen drei volle Erfolge, und andererseits sind drei Niederlagen aus sieben Partien überraschend. Die andere Seite der Medaille ist, dass der Rückstand auf den Spitzenreiter SC Paderborn vier Punkte beträgt.

Heute Abend um 20.30 Uhr findet die Begegnung Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04 statt. Bei Goal findet Ihr alle Infos hinsichtlich der Übertragung live im TV sowie im LIVE-STREAM, der Aufstellung und den LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel : Hansa Rostock vs. FC Schalke 04

: Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 Datum : Samstag, 25. September 2021

: Samstag, 25. September 2021 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 heute live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

In den letzten Jahren waren die Übertragungsrechte aller Spiele in der 2. Bundesliga von Haus aus klar. Sie gehörten ausschließlich dem Pay-TV-Sender Sky und das stand eigentlich nie infrage. Allerdings traten mit dem Startschuss der Spielzeit 2021/22 in der zweithöchsten Spielklasse Änderungen in Kraft. Mit einer neuen Startzeit einher gilt hierfür ebenso eine angepasste Regelung. Nun widmen wir uns aber der Übertragung der Partie Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 heute live im TV und erklären, wo Ihr Euch dieses Kräftemessen anschauen könnt.

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 heute live auf Sport1 im Free-TV

Die Saison 2021/22 in der 2. Liga zeichnet sich unter anderem durch die Tatsache, dass sie ins Free-TV zurückkehrte, aus. Genauer gesagt strahlt Sport1 alle Spiele, die am Samstagabend um 20.30 Uhr über die Bühne gehen, aus. Daher könnt Ihr Euch heute Abend das Match Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 kostenlos anschauen.

Aufgrund der Startzeit am Samstagabend finden am Montagabend keine Begegnungen in der 2. Bundesliga mehr statt. Hingegen steigen nach wie vor Partien am Freitagabend, am Samstagnachmittag sowie am Sonntagnachmittag. Doch notiert Euch nun am besten die Infos zur Übertragung von Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 heute Abend live bei Sport1.

Sender : Sport1

: Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

ab: 19.30 Uhr Spielbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderatorin : Ruth Hofmann

: Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Um die Übertragung der Begegnung im Rostocker Ostseestadion live im TV mitverfolgen zu können, benötigt Ihr nichts Besonderes und schon gar nicht ein Abonnement. Die einzige Voraussetzung, um die gesamte Partie live ansehen zu können, ist ein TV-Gerät.

Live auf Sky: So könnt Ihr Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 im Pay-TV anschauen

Wie Ihr bereits herauslesen konntet, verfügt Sky nach wie vor über die Exklusivrechte für den Großteil der Übertragungen der 2. Liga live im TV. Und Ihr habt ebenso die Möglichkeit, das Kräftemessen Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 beim Pay-TV-Sender zu schauen.

Findet in der 2. Liga mehr als ein Spiel auf einmal statt, strahlt Sky eine Konferenz aus. Am Samstag um 20.30 Uhr gibt es jedoch keinerlei Parallelpartien. Daher ist die Begegnung im Ostseestadion auf keinen Fall Teil eines solchen Angebots. Schreibt Euch die Eckdaten zur Übertragung von Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 im Pay-TV bei Sky auf:

Sender : Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte : ab 20.00 Uhr

: ab 20.00 Uhr Spielbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: die Übertragung der 2. Liga

Ihr könnt Euch also für das heutige Spiel zwischen der Live-Übertragung von Sky und jener von Sport1 entscheiden. Anders als für den Free-TV-Sender ist jedoch für das Pay-TV ein Abo Voraussetzung, um die Fußballpartie mitverfolgen zu können. In diesem Zusammenhang gibt es eine Vielzahl von Paketen, für die Ihr Euch entscheiden könnt. Der Vertragsabschluss gelingt am besten über die Webseite von Sky.

Ihr habt also zwei Optionen, um das Zweitliga-Duell Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 mithilfe eines TV-Geräts zu schauen. Außerdem stehen Euch drei Alternativen via LIVE-STREAM zur Verfügung. Wir erklären Euch rasch, wie Ihr die gesamte Begegnung ab 20.30 Uhr online genießen könnt.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hansa Rostock gegen FC Schalke 04

Ihr beabsichtigt, Euch das Spiel Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 dennoch lieber bei Sky anzusehen und habt dafür kein Abonnement? Auch dafür gibt es eine Lösung, und diese heißt Sky Ticket. Damit müsst Ihr Euch nicht langfristig binden und bekommt trotzdem die Gelegenheit, heute Abend Fußball live im Pay-TV mitzuverfolgen.

So gibt es etwa die Option Supersport Monat. Damit könnt Ihr Euch nicht lediglich heute, sondern ebenso in den kommenden rund vier Wochen Sportereignisse im LIVE-STREAM ansehen. Das trifft nicht ausschließlich auf Fußball, sondern unter anderem auch auf die Formel 1 zu. Fußballtechnisch könnt Ihr Euch neben der Bundesliga und der 2. Bundesliga unter anderem die englische Premier League gönnen.

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 im LIVE-STREAM über Sky Go

Primär für Sky-Bestandskunden besteht die Möglichkeit, alle Zweitliga-Spiele auf Sky Go mitzuverfolgen. Hierbei handelt es sich um das eigene Streaming Portal des Pay-TV-Senders. Damit könnt Ihr alle abonnierten Kanäle im LIVE-STREAM konsumieren. Das funktioniert auch mit Smartphones und Tablets einwandfrei. Dafür gilt es, sich bei Sky Go einzuloggen. Die dazugehörigen Zugangsdaten bekommt Ihr rund um den Vertragsabschluss.

Allerdings ist es außer mithilfe von Sky Ticket nicht einfach, kurzfristig und somit heute noch eine Bestellung zu erledigen. Im Sky-Go-Bereich findet Ihr zwar etwa alle Infos zu den Ausstrahlungen, aber vermutlich genießen ausschließlich Bestandskunden das Spiel von heute Abend live. Danach besteht immer noch die Chance, es in der Wiederholung zu sehen. Diesbezüglich findet Ihr alle Sendetermine.

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga kostenlos

Ihr wollt Euch zwar die Partie Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 live anschauen und aber nicht Geld für ein Abo oder ein Sky Ticket auf den Tisch legen? Selbst dafür gibt es eine Lösung. Mithilfe der veränderten Rechtelage für die Zweitliga-Spiele am Samstagabend um 20.30 Uhr könnt Ihr die Begegnung im Ostseestadion kostenlos bei Sport1 im LIVE-STREAM mitverfolgen.

Der Free-TV-Sender bietet neben der klassischen TV-Übertragung rund um die Uhr einen Online-Stream. Damit könnt Ihr bereits ab 19.30 Uhr bei der Vorberichterstattung im Ostseestadion dabei sein. Um 20.30 Uhr beginnt dann die eigentliche Ausstrahlung der Begegnung in der 2. Liga zwischen Hansa Rostock und dem FC Schalke 04.

Zu Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: Goal ermöglicht das

Wenn Ihr unterwegs seid und etwa kein WLAN oder kein adäquates Datenpaket parat haben solltet, gibt es eine weitere Möglichkeit für Euch. Mithilfe des LIVE-TICKERS bei Goal erfahrt Ihr heute Abend alles zum Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Hansa Rostock.

Während des Kräftemessens zwischen den beiden Traditionsklubs informieren wir Euch zu den Treffern, Torgelegenheiten, Wechseln, Verwarnungen und Ausschlüssen. Dafür müsst Ihr nicht die ganze Zeit mitlesen, denn Ihr erhaltet zudem Push-Benachrichtigungen zu den Highlights.

Und das gilt nicht ausschließlich für die Begegnung im Ostseestadion, sondern unter anderem für alle Spiele in den deutschen Bundesligen. Goal bietet Euch dafür und für europäische Top-Partien immer einen LIVE-TICKER.

Hansa Rostock gegen FC Schalke 04 im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04 heute ... ... live im Free-TV Sport1 ... live im Pay-TV Sky (Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga UHD) ... im LIVE-STREAM Sky Ticket / Sky Go / Sport1 (kostenlos) ... im LIVE-TICKER Goal

Hansa Rostock vs. FC Schalke 04: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Hier erscheinen gegen 19.30 Uhr die Aufstellungen.