Hansa Rostock vs. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute

Hansa Rostock empfängt den FC Magdeburg. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 31. Spieltag der 3. Liga trifft Hansa Rostock auf den FC Magdeburg. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 10. April, um 14 Uhr im Ostseestadion in Rostock.

Hansa Rostock befindet sich mitten im Aufstiegsrennen und belegt derzeit mit 58 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende gab es ein 0:0-Remis gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden.

Die Gäste aus Magdeburg sind aktuell in bestechender Form und konnten vier der letzten fünf Spiele für sich entscheiden. Dennoch beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz gerade mal einen Punkt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Aufeinandertreffen zwischen Hansa Rostock und dem FC Magdeburg heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem informieren wir Euch hier über die Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute live: Die Partie der 3. Liga auf einen Blick

Duell Hansa Rostock vs. FC Magdeburg Datum Samstag, 10. April 2021 | 14 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Gute Nachrichten für alle Fans von Hansa Rostock und dem FC Magdeburg: Um das Duell heute live im TV verfolgen zu können, gibt es heute gleich drei verschiedene Anlaufstellen - wir stellen sie Euch vor:

3. Liga heute live im Free-TV: MDR und NDR übertragen Rostock vs. Magdeburg

Sowohl der MDR als auch der NDR sind bei der heutigen Begegnung live dabei. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihr die Partie heute ganz entspannt im frei empfangbaren TV genießen könnt.

Die beiden Free-TV-Sender gehen jeweils pünktlich zum Anpfiff auf Sendung. Schaltet einfach ab 14 Uhr auf einen der beiden Kanäle - und schon seht Ihr Hansa Rostock vs. FC Magdeburg live!

3. Liga: MagentaSport zeigt Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute live im TV

Alternativ zur Free-TV-Option könnt Ihr die Partie auch bei MagentaSport anschauen. Der Pay-TV-Sender hat alle Spiele der 3. Liga im Live-Programm und überträgt auch diejenigen, die sonst nicht im Free-TV ausgestrahlt werden.

Die Vorberichterstattung beginnt MagentaSport heute um 13.45 Uhr - also eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Im Vorfeld werdet Ihr mit allen wichtigen Informationen rund um die Partie versorgt, bevor es dann um 14 Uhr losgeht.

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute live im TV: So empfangt Ihr MagentaSport

MagentaSport ist ein kostenpflichtiger Sender der Telekom. Um den Kanal freizuschalten, ist ein Abonnement nötig. Nur Telekom-Kunden können im ersten Vertragsjahr kostenlos auf das Programm zugreifen.

Der Service von MagentaSport ist mithilfe von verschiedenen Pakten zu erhalten. Sämtliche Informationen zu den entsprechenden Angeboten findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg: So seht Ihr das Duell heute im LIVE-STREAM

Ihr möchtet Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute lieber via LIVE-STREAM statt im TV ansehen? Dann gibt es auch hier wieder die drei Optionen, die auch für die Fernsehübertragung zuständig sind:

3. Liga heute im LIVE-STREAM: MDR und NDR zeigen Rostock vs. Magdeburg

Die Free-TV-Sender MDR und NDR können natürlich auch im Internet per LIVE-STREAM empfangen werden. Somit könnt Ihr Hansa Rostock vs. FC Magdeburg auf einem mobilen Gerät zum Laufen bringen.

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg: Hier geht's ab 14 Uhr direkt zum LIVE-STREAM des MDR.

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg: Hier geht's ab 14 Uhr direkt zum LIVE-STREAM des NDR.

3. Liga: MagentaSport überträgt Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute LIVE-STREAM

Auch bei MagentaSport besteht die Möglichkeit, alle Inhalte online zu streamen. Die Übertragung im LIVE-STREAM ist dabei deckungsgleich mit der im TV und beginnt ebenfalls um 13.45 Uhr.

Um den LIVE-STREAM zum Laufen zu bringen, benötigt Ihr ein entsprechendes Abonnement. Alle Details dazu findet Ihr im obigen Abschnitt oder auf der offiziellen Homepage von MagentaSport.

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute live: Die Aufstellungen

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Sobald die Aufstellungen von Rostock und Magdeburg bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

Wer die Begegnung zwischen Rostock und Magdeburg heute nicht im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen kann, hat noch eine weitere Alternative: den LIVE-TICKER von Goal zu Hansa Rostock vs. FC Magdeburg.

Im LIVE-TICKER werdet Ihr über alle spielrelevanten Szenen informiert und bleibt stets über das Spielgeschehen im Rostocker Ostseestadion auf dem Laufenden. Klickt Euch mal rein!

Hansa Rostock vs. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung in der Übersicht