Am Samstagabend trifft Hansa Rostock in der 2. Bundesliga auf Dynamo Dresden. Goal informiert zur Übertragung der Partie live im TV und LIVE-STREAM.

In der zweithöchsten deutschen Spielklasse, der 2. Bundesliga, steigt am Samstagabend ein Duell, das zwei Aufsteiger bestreiten. Hansa Rostock empfängt um 20.30 Uhr Dynamo Dresden im Rostocker Ostseestadion.

In der letzten Saison kickten beide Teams noch drittklassig, nun aber geht in der 2. Bundesliga um Punkte. Für die Dresdener und auch die Männer von der Nordküste geht es in dieser Spielzeit natürlich vorrangig um den Klassenerhalt.

Vor allem für Dynamo sieht das bisher ganz gut aus. Nach drei Spielen ist man noch ungeschlagen, zwei Siege und ein Remis stehen auf der Habenseite. Rostock hat immerhin schon vier Punkte gesammelt und steht vor dem vierten Spieltag auf Platz 9 der Zweitliga-Tabelle.

Heute Abend wird das Spiel Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden zu späterer Stunde angepfiffen. Wir liefern alle Infos zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM, der Tabelle, der Aufstellung auch dem LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden: Das Samstagsspiel auf einen Blick

Begegnung Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden Datum Samstag, 21. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Ostseestadion (Rostock)

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im TV sehen: Die Übertragung der 2. Liga

Die Übertragungsrechte der 2. Bundesliga waren die letzten Jahre über immer eindeutig und klar. Jedes Spiel lief live im Pay-TV bei Sky und daran gab es wenig bis nichts zu rütteln. Doch seit dieser Saison 2021/22 hat sich im Unterhaus ein wenig etwas verändert.

Auch, weil es eine neue Anstoßzeit gibt, gibt es eine neue Regelung, was die Übertragung angeht. Wir wollen nun aber spezifisch auf die Übertragung von Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im TV blicken. Wo können Fans das Duell anschauen?

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live auf Sport1 im Free-TV

Die Neuerung in dieser Saison lautet, dass die 2. Bundesliga auch wieder live im Free-TV zu sehen ist. Am Samstagabend um 20.30 Uhr laufen alle Spiele live im TV bei Sport1. Das bedeutet auch, dass das Duell Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute dort kostenlos zu sehen ist.

Neben der Anstoßzeit am Samstagabend gibt es weiterhin Spiele am Freitagabend, am Samstagnachmittag und am Sonntagnachmittag - dafür wiederum fällt der Montag weg.

So sieht die Übertragung zu Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute live im TV bei Sport1 aus - merken und fett im Terminkalender markieren.

Sender : Sport1

: Sport1 Vorberichte ab : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Wie folgt teasert Sport1 das heutige Spiel an: "Auch wenn die Tabelle nach drei Spieltagen noch nicht aussagekräftig ist, steht für Dynamo Dresden ein guter Start in die Saison fest. Hansa Rostock konnte nur eins ihrer ersten drei Spiele gewinnen. Doch mit einem Sieg wären die Rostocker punktgleich mit den Sachsen. Die beiden Ostmannschaften kennen sich schon aus der letzten Saison. Sie sind zusammen aus der dritten Liga aufgestiegen. Neben dem Platz könnte es auch zur Sache gehen. Der Ostklassiker wurde als Hochrisikospiel eingestuft. Im Ostseestadion werden bis zu 1200 Dynamofans erwartet."

Um die Übertragung aus dem Ostseestadion heute live im TV sehen zu können, braucht Ihr weder ein Abonnement, noch irgendetwas anderes. Solange Ihr einen Fernseher im Zimmer oder in Eurer Nähe stehen habt, könnt Ihr die vollen 90 Minuten heute live anschauen - ohne Probleme.

Live auf Sky: Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im Pay-TV verfolgen

Weiter oben haben wir es schon angedeutet: Eigentlich ist der Sky der Sender Nummer eins, wenn es um die Übertragung der 2. Bundesliga live im TV geht. Das ist auch weiterhin so: Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring zeigt / überträgt Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im Pay-TV.

Normalerweise zeigt Sky auch alle Spiele der 2.Liga immer in der Konferenz, da allerdings keine Parallelspiele steigen, wird das heute nicht so sein. Hier findet Ihr Details zur Übertragung von Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im Pay-TV bei Sky:

Sender : Sky Sport 2 HD

: Sky Sport 2 HD Vorberichte ab: 20 Uhr

ab: 20 Uhr Spielbeginn : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Kommentator : Stefan Hempel

: Stefan Hempel Vorbericht von Sky - Neulinge unter sich: Rostock und Dresden können mit der Ausbeute zum Start zufrieden sein. Dynamo ist aktuell noch ungeschlagen. Bleibt es auch auswärts bei Hansa so?

Die Übertragung von Sky ist heute also die Alternative zu Sport1, wo das Duell ebenfalls live zu sehen ist. Während der Free-TV-Sender allerdings kostenfrei überträgt, muss man bei Sky ein Abo besitzen, um das Fußballspiel anschauen zu können.

Bei Sky gibt es zahlreiche Pakete, die man abschließen kann - am besten geht das direkt über die Homepage des Senders.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Zwei Möglichkeiten in der TV-Landschaft, drei Optionen im Internet. So lautet die stolze Bilanz zu den Übertragungen des Zweitligaduells Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden. Wir stellen Euch kurz vor, wie Ihr das ganze Spiel um 20.30 Uhr im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Sky Ticket zeigt die 2. Liga im STREAM: Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden

Ihr habt kein Sky-Abonnement und wollt dennoch Hansa Rostock gegen Dresden live anschauen? Dann seid Ihr bei Sky Ticket an der genau richtigen Adresse - dieses Angebot von Sky bietet die Option, kurzfristig ein Abo zu ergattern und dann Fußball heute live zu sehen.

Jetzt und hier das Sky Ticket sichern und den Samstag in Bundesliga und 2. Bundesliga genießen

Und noch etwas: Ihr bindet Euch nicht langfristig an Sky, sondern könnt auch kürzere Laufzeiten wählen. Wenn Ihr nur die nächsten drei Wochenenden die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM sehen wollt, dann könnt Ihr Euch anmelden und das entsprechende Paket buchen.

Sky Ticket hat auch dann Vorteile, wenn Ihr spontan die Premier League an diesem Wochenende anschauen wollt - denn: Die höchste englische Spielklasse wird exklusiv bei Sky gezeigt / übertragen.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM auf Sky Go

Sky Go ist das hauseigene Streamingportal von Sky. Das bedeutet auch für jeden Sky-Kunden, dass er sich bei Sky Go anmelden und dort die Events live streamen kann. Denn jeder Kunde erhält auch einen Zugang zum Streamingportal.

Doch wenn Ihr kein Sky-Kunde seid, dann wird es schwierig, in kürzester Zeit die Anmeldung durchzuführen. Auf der Sky-Go-Unterseite gibt es alle Infos zum Portal und den Übertragungen, als Sky-Kunde bietet sich dieses natürlich an.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM auf Sport1: 2. Liga kostenlos schauen

Ihr wollt das Spiel Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM schauen, aber habt weder Lust auf das Sky Ticket noch ein Sky-Abo? Dann gibt es aufgrund der neuen Rechtelage für die Samstagabendspiele gute Nachrichten: Sport1 zeigt das Spiel Dresdens bei Rostock im LIVE-STREAM - kostenlos.

Der Sportsender besitzt einen 24/7-Stream, der dann ab 19.30 Uhr zum Team nach Rostock schaltet. Um 20.30 Uhr wird dann Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-STREAM übertragen.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER verfolgen: Mit Goal geht's

Unterwegs und deswegen nicht am TV, PC oder Tablet? Mit dem LIVE-TICKER von Goal, verpasst Ihr am Samstagabend keine wichtige Sekunde von Dynamos Gastspiel bei Hansa Rostock.

Zum Duell der letztjährigen Drittligisten gibt es alle Wechsel, Karten, Großchancen und natürlich Tore - auch per Push auf das Smartphone. Goal begleitet alle Events des deutschen Fußballs im LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden heute ... ... live im Free-TV Sport1 ... live im Pay-TV Sky (Bundesliga 2 HD) ... im LIVE-STREAM Sport1 (kostenlos) / Sky Go / Sky Ticket ... im LIVE-TICKER Goal

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellung zur 2. Liga

Um 19.30 Uhr findet Ihr hier die 22 Startelfspieler von Hansa und Dynamo. Stay tuned!

Hansa Rostock vs. Dynamo Dresden: Die Tabelle der 2. Liga vor dem vierten Spieltag