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Hansa Rostock 2026/27IMAGO / Andy Bünning
GOAL
Übersetzt von

Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Hansa Rostock

Hansa Rostock ist im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern gefordert und muss in der vierten Runde auswärts beim Penzliner SV antreten. GOAL erklärt Euch, ob man die Partie live verfolgen kann.

Für Hansa Rostock geht es am heutigen Samstag, den 14. November, im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern mit einem Auswärtsspiel weiter. In der vierten Runde trifft die Kogge auf den Penzliner SV, der Anpfiff in Penzlin ist für 13 Uhr angesetzt.

GOAL zeigt, ob die Begegnung live übertragen wird.

Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Das Duell wird weder im frei empfangbaren Fernsehen noch bei einem der etablierten Streamingdienste übertragen. Dennoch besteht möglicherweise die Chance, die Partie live im Internet zu sehen: Hansa Rostock zeigt ausgewählte Spiele auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV.

Dort war unter anderem bereits das Pokalduell mit dem SV Gützkow vor gut einem Monat zu sehen. Fans sollten deshalb kurz vor dem Anpfiff um 13 Uhr einen Blick auf den Kanal werfen, um zu prüfen, ob auch die Begegnung in Penzlin live gestreamt wird.

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Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Wichtigste Infos

Begegnung

Penzliner SV vs. Hansa Rostock

Wettbewerb

Landespokal Mecklenburg-Vorpommern

Spielrunde

4. Runde

Datum

14. November 2026

Uhrzeit

13 Uhr

Ort

Penzlin

Livestream

vrsl. YouTube

Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Die heutigen Partien im Überblick

Datum

Uhrzeit

Begegnung

14. November

13 Uhr

SV Görmin vs. Grevesmühlener FC

14. November

13 Uhr

FC Rot-Weiß Wolgast vs. Rostocker FC

14. November

13 Uhr

Penzliner SV vs. Hansa Rostock

14. November

13 Uhr

Penkuner SV Rot-Weiß vs. Neubrandenburg

14. November

13 Uhr

SV Sukow vs. Neustrelitz

14. November

14 Uhr

SV Burg Stargard 09 vs. FC Schönberg

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