Für Hansa Rostock geht es am heutigen Samstag, den 14. November, im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern mit einem Auswärtsspiel weiter. In der vierten Runde trifft die Kogge auf den Penzliner SV, der Anpfiff in Penzlin ist für 13 Uhr angesetzt.
GOAL zeigt, ob die Begegnung live übertragen wird.
Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?
Das Duell wird weder im frei empfangbaren Fernsehen noch bei einem der etablierten Streamingdienste übertragen. Dennoch besteht möglicherweise die Chance, die Partie live im Internet zu sehen: Hansa Rostock zeigt ausgewählte Spiele auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV.
Dort war unter anderem bereits das Pokalduell mit dem SV Gützkow vor gut einem Monat zu sehen. Fans sollten deshalb kurz vor dem Anpfiff um 13 Uhr einen Blick auf den Kanal werfen, um zu prüfen, ob auch die Begegnung in Penzlin live gestreamt wird.
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Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Wichtigste Infos
Begegnung
Penzliner SV vs. Hansa Rostock
Wettbewerb
Landespokal Mecklenburg-Vorpommern
Spielrunde
4. Runde
Datum
14. November 2026
Uhrzeit
13 Uhr
Ort
Penzlin
Livestream
vrsl. YouTube
Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Die heutigen Partien im Überblick
Datum
Uhrzeit
Begegnung
14. November
13 Uhr
SV Görmin vs. Grevesmühlener FC
14. November
13 Uhr
FC Rot-Weiß Wolgast vs. Rostocker FC
14. November
13 Uhr
Penzliner SV vs. Hansa Rostock
14. November
13 Uhr
Penkuner SV Rot-Weiß vs. Neubrandenburg
14. November
13 Uhr
SV Sukow vs. Neustrelitz
14. November
14 Uhr
SV Burg Stargard 09 vs. FC Schönberg