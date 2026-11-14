Für Hansa Rostock geht es am heutigen Samstag, den 14. November, im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern mit einem Auswärtsspiel weiter. In der vierten Runde trifft die Kogge auf den Penzliner SV, der Anpfiff in Penzlin ist für 13 Uhr angesetzt.

GOAL zeigt, ob die Begegnung live übertragen wird.

Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Das Duell wird weder im frei empfangbaren Fernsehen noch bei einem der etablierten Streamingdienste übertragen. Dennoch besteht möglicherweise die Chance, die Partie live im Internet zu sehen: Hansa Rostock zeigt ausgewählte Spiele auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal Hansa-TV.

Dort war unter anderem bereits das Pokalduell mit dem SV Gützkow vor gut einem Monat zu sehen. Fans sollten deshalb kurz vor dem Anpfiff um 13 Uhr einen Blick auf den Kanal werfen, um zu prüfen, ob auch die Begegnung in Penzlin live gestreamt wird.

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Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Wichtigste Infos

Begegnung Penzliner SV vs. Hansa Rostock Wettbewerb Landespokal Mecklenburg-Vorpommern Spielrunde 4. Runde Datum 14. November 2026 Uhrzeit 13 Uhr Ort Penzlin Livestream vrsl. YouTube

Hansa Rostock bei Penzliner SV im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Die heutigen Partien im Überblick