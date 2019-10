Hansa Rostock vs. TSV 1860 München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So geht's mit der Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Hansa Rostock und 1860 München. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Bühne frei für die . In Rostock kommt es am Samstag zum Duell zwischen Hansa und dem TSV . Anpfiff der Partie im Ostseestadion ist um 14 Uhr.

Das Team von der Ostsee steht aktuell auf Rang sechs der Tabelle und braucht einen Dreier, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Am letzten Spieltag feierte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg.

Ganz anders ist die Situation bei den Löwen aus Giesing. In der laufenden Saison will das Team nicht so richtig ins Rollen kommen. Nach zwölf Spieltagen steht 1860 auf Platz 15 mit 14 Punkten. Und der Trend ist auch nicht positiv: Die letzten beiden Spiele gingen verloren.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Hansa Rostock und dem TSV 1860 München in der 3. Liga. Außerdem erfahrt Ihr ab rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der Partie.

Die Daten zur Partie Hansa Rostock gegen 1860 München im Überblick:

DATUM: Samstag, 26. Oktober 2019

Samstag, 26. Oktober 2019 ANPFIFF: 14 Uhr

14 Uhr ORT: Ostseestadion

Ostseestadion KAPAZITÄT: 29.000 Plätze

Hansa Rostock vs. 1860 München heute live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Ihr seid Fan von Rostock oder den Münchner Löwen und wollt das Duell beider Klubs live im TV sehen? Dann kommt jetzt hier die Erklärung, wie genau das funktioniert. Die gute Nachricht vorweg: Es wird verschiedene Übertragungen im Fernsehen geben.

Rostock vs. 1860 München heute live im Free-TV: Es gibt zwei Möglichkeiten

Die 3. Liga wird vereinzelt auch im Free-TV übertragen - so ist es auch bei diesem Spiel am Samstag. Für die Übertragung zeichnen diverse Kanäle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verantwortlich.

Eine Möglichkeit, Hansa vs. TSV 1860 im TV zu sehen, ist die Übertragung im Bayerischen Rundfunk (BR). Dort beginnt die Sendung Blickpunkt Sport um 14 Uhr, also pünktlich zum Anpfiff der Partie.

Eine weitere Option ist der Kanal NDR. Rostock gegen 1860 wird dort im Rahmen der Sendung Sportclub live übertragen. Auch hier beginnt die Sendung genau um 14.00 Uhr.

Hansa Rostock vs. 1860 München heute live im Pay-TV bei MagentaTV

MagentaSport ist der Sender mit dem größten Rechtepaket an Übertragungen der 3. Liga. Alle Spiele der 38 Spieltage werden hier live in der Einzelschaltung und in der Konferenz gezeigt. Der hauseigene Sender der Telekom präsentiert somit auch das Duell zwischen Hansa Rostock und dem TSV 1860 München live auf MagentaSport.

Das Angebot von MagentaSport ist jedoch kostenpflichtig. Lediglich Kunden der Telekom können den Sender ein Jahr lang gratis empfangen, anschließend kostet er auch für sie 4,95 € monatlich.

Wer keinen Vertrag mit der Telekom besitzt, zahlt für das Angebot 16,95 Euro monatlich oder im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat. Weitere Details zu den Preisen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport.

Hansa Rostock vs. 1860 München heute live: So wird die 3. Liga im LIVE-STREAM übertragen

Jetzt, da Ihr wisst, wie die Übertragung der Partie im TV funktioniert, kommt hier in diesem Abschnitt alles Wissenswerte zum LIVE-STREAM im Internet. Los geht's!

Soviel vorweg: Alle drei Fernsehsender, die Hansa Rostock gegen 1860 München live übertragen, zeigen das Spiel auch im Netz über LIVE-STREAMS.

Hansa Rostock gegen TSV 1860 München im kostenlosen LIVE-STREAM: So geht's

Hier zeichnen sich die gleichen zwei Anbieter wie bei der Übertragung im TV zuständig: Der BR und der NDR. Beide bieten ihr Programm auch im kostenlosen LIVE-STREAM im Internet an.

Alles, was Ihr dafür tun müsst, um die Übertragung von Hansa Rostock gegen 1860 München zu sehen, ist, Euch auf die Homepages der jeweiligen Anbieter zu begeben.

Hier geht's zu den jeweiligen Streams der Partie:

Hansa Rostock gegen 1860 München im LIVE-STREAM bei MagentaTV - alle Informationen

Ob TV oder LIVE-STREAM: MagentaSport ist auch im Internet am Samstagmittag eine Option für Euch. Der Telekom-Sender überträgt alle Spiele der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM - so auch Rostock gegen 1860. Das Duell seht Ihr heute in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de.

Doch Achtung: Auch die Nutzung der LIVE-STREAMS auf MagentaSport.de ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr hier ebenfalls ein Abonnement . Für nähere Informationen scrollt am besten zum obigen Abschnitt oder schaut auf der MagentaSport-Website vorbei.

Hansa Rostock vs. 1860 München: Die Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke; Ahlschwede, Sonnenberg, Reinthaler, Neidhart; Bülow, Pepic, Omladic, Nartey, Opoku; Breier

1860 München: Bonmann; H. Paul, Berzel, Erdmann, Steinhart; Wein, Rieder, Willsch, Gebhart, Lex; Mölders