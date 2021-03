Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Am 27. Spieltag der 3. Liga empfängt Hansa Rostock den 1. FC Kaiserslautern. Goal zeigt Euch, wie ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Hansa Rostock empfängt heute am 27. Spieltag der 3. Liga den 1. FC Kaiserslautern. Spielbeginn im Ostseestadion ist um 14 Uhr.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern - diese Begegnung stand zu Beginn des Jahrtausends noch regelmäßig im Bundesliga-Spielplan. Inzwischen sind die beiden Traditionsklubs in der 3. Liga angekommen.

In dieser Saison finden sich die beiden Teams an unterschiedlichen Tabellenhälften wieder. Hansa Rostock ist Zweiter und ist damit mittendrin im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Hansa ist seit acht Spielen ungeschlagen (sieben Siege, ein Unentschieden). Diese Serie soll gegen Kaiserslautern ausgebaut werden.

Die "Roten Teufel" stecken nach einer Saison mit viel Theater auf und abseits des Platzes als 16. mitten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf Platz 17 beträgt lediglich zwei Punkte. Nach vier Spielen in Serie ohne Niederlage ist die Lage heute aber nicht so prekär wie noch vor einigen Wochen.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Dazu gibt es hier unmittelbar vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb 3. Liga (27. Spieltag) Datum 06.03.2021 Uhrzeit 14 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

In der Saison 2020/21 werden alle Spiele der 3. Liga Live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Dafür verantwortlich sind MagentaSport und die 3. Programme der ARD. MagentaSport zeigt alle Spiele einzeln. Finden mehrere Spiele gleichzeitig statt, wird auch eine Konferenz angeboten.

Die Sender der ARD übertagen in dieser Saison 86 Spiele im Free-TV. Gehört das Spiel zwischen Rostock und Kaiserslautern auch dazu? Das erfährt Ihr im nächsten Abschnitt.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im Free-TV: So geht's

Das Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute vom NDR und vom SWR live im Free-TV übertagen. Übertragungsbeginn ist jeweils um 14 Uhr.

Beim SWR moderiert Lea Wagner, ihr zur Seite steht Experte Marcel Ziemer. Kommentiert wird das Spiel von Michael Bollenbacher.

Bild: Getty Images

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im Pay-TV

Auch bei MagentaSport ist das Spiel heute live zu sehen. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Stefanie Blochwitz beginnt um 13.45 Uhr, kommentiert wird das Spiel dann ab 14 Uhr von Gari Paubandt.

Wer möchte, der kann das Spiel auch in der Konferenz verfolgen. Hier kommentieren Sascha Bandermann und Alexander Kunz. Im Gegensatz zu den Übertragungen im NDR und im SWR, ist die Übertragung auf MagentaSport nicht kostenlos.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im Pay-TV: Magenta

Wer die Spiele der 3. Liga sehen möchte, muss MagentaSport, den Pay-TV-Sender der Telekom, abonnieren. Das Abo ist für Telekom-Kunden im ersten Jahr noch kostenlos. Danach kostet es 4,95 Euro im Monat.

Wer kein Kunde der Telekom ist, zahlt 16,95 Euro. Um die Magenta-Übertragung im TV sehen zu können, müsst Ihr über einen Telekom-Receiver verfügen.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM sehen

Rostock gegen Kaiserslautern könnt ihr heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen. Der SWR streamt die 3. Liga heute über deren Webseite oder über YouTube. Der NDR streamt über seine Webseite.

Zudem ist es auch möglich, das Spiel im LIVE-STREAM von MagentaSport zu sehen. Dieser ist aber kostenpflichtig.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier erfährt Ihr die Startaufstellungen der beiden Teams, wenn diese bekanntgegeben werden.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-TICKER bei Goal

Bei Goal gibt es selbstverständlich auch einen LIVE-TICKER zur Partie zwischen Rostock und Kaiserslautern. Dieser ist kostenlos.

Auf Goal gibt es zudem LIVE-TICKER zu vielen anderen Spielen und die aktuellen Tabellen. Hier geht`s zum LIVE-TICKER Rostock gegen Kaiserslautern.

Hansa Rostock gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick