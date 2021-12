Hannover 96 vs. Werder Bremen live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir erleben den 18. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei gehen am Sonntag um 13.30 Uhr die letzten drei Begegnungen vor der Winterpause über die Bühne. In einer davon empfängt Hannover 96 in einem kleinen Nordderby Werder Bremen. Es trifft dabei der Tabellen-13. auf den 9. des Klassements.

Für Hannover 96 endete der Vormonat mit einem 0:4 in Karlsruhe. Dabei handelte es sich um die vierte Niederlage der Schwarz-Weiß-Grünen binnen acht sieglosen Meisterschaftsspielen. Danach zog die Vereinsführung die Reißleine und trennte sich von Jan Zimmermann. Unter dem Interimstrainer Christoph Dabrowski, der nun zur Dauerlösung werden könnte, kehrte Hannover 96 zuhause gegen den HSV auf die Siegerstraße zurück. Am 11. Dezember legte man mit einem 2:1 in Ingolstadt nach.

Vor dem Duell mit @werderbremen haben wir einen besonderen Werder-Fan zum Interview gebeten. Revolverheld-Frontmann @johannesstrate spricht über die Stadt an der Weser, einen neun Werder-Song und blickt auf die Partie am Sonntag. #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/wAacgLK9jW — Hannover 96 (@Hannover96) December 16, 2021

Dieselbe Bilanz kann Ole Werner vorweisen. Der ehemalige Trainer von Holstein Kiel trat seinen Job bei Werder Bremen ebenfalls Ende November an, wobei zum Einstand ein Heimerfolg gegen Erzgebirge Aue gelang. Am 11. Dezember feierten die Hanseaten einen 3:2-Auswärtssieg gegen Jahn Regensburg. Hiermit gelang der dritte Dreier binnen fünf Liga-Partien.

Heute um 13.30 Uhr geht in der 2. Bundesliga das kleine Nordderby Hannover 96 – Werder Bremen über die Bühne. GOAL liefert Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Die Eckdaten zur Partie in der 2. Bundesliga auf einem Blick.

Spiel: Hannover 96 vs. Werder Bremen Datum: Sonntag, 19. Dezember 2021 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: HDI-Arena (Hannover)

Hannover 96 vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER von GOAL

Eine weitere Option stellt unser LIVE-TICKER zu Hannover 96 vs. Werder Bremen dar. Damit informiert Euch GOAL zu sämtlichen Treffern, Torchancen, Ein- und Auswechslungen, Verwarnungen sowie Ausschlüssen. Das Ganze funktioniert auch per Push-Mitteilungen.

Hannover 96 vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen werden rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.