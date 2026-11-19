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Hannover 96 vs. Greuther Fürth: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 07:00 Heinz von Heiden-Arena

In der Heinz von Heiden-Arena in Hannover empfängt Hannover 96 den Tabellennachbarn Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Beide Klubs trennen in der Tabelle nur eine Position, was dieser Partie zwischen zwei Teams aus dem Mittelfeld der Liga ein besonderes Gewicht verleiht.

Für Hannover unter Trainer Sandro Wagner war die jüngste Formkurve durchwachsen. Zwei Unentschieden, ein Sieg und zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Pflichtspielen zeigen, dass die Niedersachsen noch auf der Suche nach Konstanz sind.

Greuther Fürth kommt mit ähnlich gemischten Gefühlen nach Hannover. Heiko Vogels Mannschaft kassierte zuletzt beim 0:3 gegen Dynamo Dresden einen empfindlichen Rückschlag, der die Aufwärtsbewegung der Wochen zuvor zunichtemachte.

Das direkte Duell zwischen diesen beiden Klubs hat in der laufenden Zweitligasaison bereits Geschichte geschrieben: Im März 2026 gewann Fürth in Hannover mit 1:2 – ein Ergebnis, das die Hausherren diesmal korrigieren wollen.

Wer das Spiel nicht im Stadion verfolgen kann, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und per Livestream.

Themen der Woche: Was war bei Hannover 96 und Greuther Fürth los?

Hannover 96 kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Der jüngste Ligaeinsatz endete 2:2 gegen FC Heidenheim, davor gelang ein 2:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden. In diesen fünf Partien erzielte Hannover sieben Tore und kassierte acht. Greuther Fürth verbuchte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, null Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt setzte es eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden, während zuvor ein 1:0-Erfolg gegen Holstein Kiel gelungen war. Fürth traf in diesem Zeitraum insgesamt viermal und kassierte sieben Gegentore.

Hannover 96 vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Hannover 96 vs. Greuther Fürth: Form

Hannover 96 vs. Greuther Fürth: Bilanz direkte Duelle

Hannover 96 vs. Greuther Fürth: Die Tabellen