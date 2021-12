Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir befinden uns am 16. Spieltag in der 2. Bundesliga. Hierbei steigt am Sonntag um 13.30 Uhr das Nordderby Hannover 96 gegen Hamburger SV. Somit kommt es in der HDI-Arena zum Duell zwischen dem Drittletzten und dem Sechsten, die bisher 14 und 26 Zähler mitnahmen.

Hannover 96 erreichte in der Vorsaison gegen den HSV einen 1:0-Auswärtssieg sowie ein 3:3-Heimunentschieden. Abseits davon spricht diesmal nicht viel für die Niedersachsen. Am Montag trennten sich die Schwarz-Weiß-Grünen vom Cheftrainer Jan Zimmermann. Für den 42-Jährigen wurde ein 0:4 in Karlsruhe zum Sargnagel. Hannover 96 wartet mit vier Unentschieden und ebenso vielen Niederlagen seit acht Liga-Auftritten auf einen vollen Erfolg. In den bislang letzten zwei Heimspielen teilte es mit Aue sowie Paderborn die Zähler.

Wann Marcus #Mann mit einer finalen Trainer-Entscheidung rechnet und wie die Personallage vor dem Nordduell gegen den @HSV aussieht, lest Ihr in unseren #H96-Kurznachrichten! ⤵️#H96HSV #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/9up5wqwxco — Hannover 96 (@Hannover96) December 2, 2021

Im Gegensatz dazu ist der Hamburger SV seit Mitte August ungeschlagen. Überdies gewann das Team von Tim Walter drei seiner jüngsten fünf Meisterschaftsspiele. Nach dem bisher letzten Punktverlust, einem 1:1 in Karlsruhe, feiert der HSV zuletzt klare Heimsiege gegen Jahn Regensburg sowie Ingolstadt.

Hannover 96 gegen HSV (Hamburger SV) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 2. Bundesliga bei Sky

Sky strahlt alle Partien der 2. Bundesliga aus, wobei es an der überwiegenden Anzahl davon die Exklusivrechte hält. Außerdem sendet Sport1 eine Partie pro Runde im Free-TV, und das galt am 16. Spieltag für das Match St. Pauli vs. Schalke. Beim Pay-TV-Anbieter stehen etliche Kanäle zur Verfügung. Hierbei ist Sky Sport 2 jener, auf dem Ihr die Übertragung von Hannover 96 gegen den HSV mitverfolgen könnt. Zudem könnt Ihr Euch das Match in HD ansehen. Die Partie beginnt um 13.30 Uhr, aber zuvor beginnt um 13 Uhr die Vorberichterstattung. Doch notiert Euch einfach die wichtigsten Infos zur Ausstrahlung von Hannover 96 vs. Hamburger SV in voller Länge:

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Vorberichte ab: 13 Uhr

13 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Kommentator: Oliver Seidler

Ihr müsst Euch vor dem Kräftemessen zwischen den Niedersachsen und den Hanseaten bei Sky anmelden. Und zwar benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, wobei Ihr dafür 27 Euro pro Monat auf den Tisch legen müsst. Ihr habt bereits das Sport-Paket abonniert oder Ihr interessiert Euch dafür? Wenn ja, könnt Ihr Euch zum Preis von 32,50 Euro pro Monat für eine Kombination entscheiden. Die Webseite von Sky liefert Euch alle Informationen dazu.

Sky liefert also seinen Abonnenten alle Partien der 2. Bundesliga ins Haus. Zeitgleich mit jener zwischen Hannover 96 und dem HSV steigen ab 13.30 Uhr die Matches Heidenheim vs. Jahn Regensburg sowie Dynamo Dresden vs. Karlsruher SC. Hierbei könnt Ihr alle Begegnungen entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz mitverfolgen.

Hannover 96 gegen HSV (Hamburger SV) dank des LIVE-STREAMS mitverfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga

Ein Abonnement bei Sky lohnt sich selbst dann, wenn Ihr keinen Fernseher parat habt. Das liegt daran, dass der Pay-TV-Anbieter sämtliche Übertragungen zusätzlich als LIVE-STREAM anbietet. Und das trifft natürlich auch auf das Zweitliga-Duell Hannover 96 vs. HSV sowie für die Vorberichterstattung zu. Hierfür stehen zwei Vorgehensweisen parat.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hannover 96 gegen HSV (Hamburger SV)

Nicht-Bestandskunden können ein Sky Ticket kaufen. Hierbei müsst Ihr Euch damit nicht gezwungenermaßen binden, zudem erfolgt die Freischaltung sofort. Somit könnt Ihr Euch mit Sicherheit das Nordderby Hannover 96 gegen Hamburger SV ansehen. Wenn Ihr Euch für das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro entscheidet, habt Ihr für gut vier Wochen Zugriff auf die Live-Streams des gesamten Sportangebot.

Damit meinen wir neben den Partien der zweithöchsten Spielklasse die Samstagsspiele der Bundesliga sowie jene des DFB-Pokals und der Premier League. Überdies hält Sky Rechte an der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour und der PGA-Tour. Zudem könnt Ihr das Paket mit zwei Geräten auf einmal nutzen.

Hannover 96 gegen HSV (Hamburger SV) im LIVE-STREAM über Sky Go

Bestandskunden haben hingegen rechtzeitig zum Spielbeginn des Matches Hannover 96 vs. HSV auf jeden Fall einen Zugang zu Sky Go. Außerdem ist die Handhabung des hauseigenen Streaming-Portals denkbar einfach und Ihr müsst nur die Login-Daten eingeben. Für Neukunden klappt es aber nicht mehr mit der Aktivierung vor Spielbeginn heute um 13.30 Uhr. Daher müsst Ihr auf ein Sky Ticket zurückgreifen oder Euch das Match in der HDI-Arena zeitversetzt anschauen. Letzteres funktioniert unter anderem dank der Wiederholungen, über die der Bezahlanbieter immer im Detail informiert.

Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen haben wir mit unserem Greenkeeping-Mitarbeiter „Olli“ Fischer, der eine geistige und seelische Behinderung hat, ein besonderes Interview geführt 🌱💬⬇️#nurderHSV https://t.co/1RRjkc1rJr — Hamburger SV (@HSV) December 3, 2021

Zu Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr die Begegnung Hannover 96 vs. Hamburger SV per LIVE-TICKER mitverfolgen. Hiermit hält Euch GOAL über alle Höhepunkte auf dem Laufenden. Das erfolgt auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Hannover 96 vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen aus der 2. Bundesliga

